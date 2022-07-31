Не окрошка и не гаспачо. Пять холодных супов, которые стоит приготовить в жаркую погоду

Если в этом списке есть названия, которые вы слышите впервые, не переживайте, все рецепты максимально просты

Когда погода становится жаркой, хочется употреблять больше прохладной пищи. На помощь приходят рецепты холодных супов. Это максимально простые и вкусные блюда, которые быстро насыщают, но при этом не создают ощущение тяжести. Конечно, у всех на уме сразу окрошка или гаспачо, но я предлагаю пять других вариантов. Если в этом списке есть названия супов, которые вы слышите впервые, не переживайте, все рецепты максимально просты, а ингредиенты для них можно найти в любом супермаркете или на базаре.

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Таратута

Чем чаще мы будем готовить старинные украинские блюда, тем быстрее они войдут в нашу повседневную жизнь. Одно из моих любимых блюд — таратута, которая готовится из вареной свеклы, соленых огурцов и кваса. Выходит очень вкусно.

Время приготовления — 2 часа 25 минут

Порции — 4

Ингредиенты

2 свеклы

1−2 зеленых кисло-сладких яблока

1 маленький лук

500 мл свекловичного кваса

сок ½ лимона ( для заправки)

для заправки) 2 соленых огурца с рассолом

1 ст. л. хрена

соль, перец по вкусу

Таратута / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Возьмите две свеклы, помойте, обсушите и заверните в фольгу. Поставьте запекаться при 180 градусах примерно на 1 час 15 минут. После приготовления оставьте свеклу охлаждаться. Нарежьте мелкими ломтиками.

Соленые огурцы порежьте соломкой. Так же сделайте и с 1−2 яблоками, а один репчатый лук нарежьте тонкими кольцами.

Смешайте свеклу с огурцами и яблоками, добавьте 1 ст. л. хрена и лимонный сок по вкусу, залейте 500 мл свекольного кваса и рассолом. Перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу.

Дайте настояться около 1 часа в холодном месте. Подавайте охлажденным.

Холодный суп на йогурте с овощами

На создание рецепта холодного супа на йогурте меня вдохновило старинное блюдо лемковской кухни — киселица, которую традиционно готовили на закваске и в каждую порцию добавляли целую отварную картофелину. В этот суп я тоже добавил картошку за тем исключением, что отварил ее и дополнительно обжарил для более выразительного орехового вкуса.

Время приготовления — 40 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Для супа:

1 л несладкого йогурта 1% ( из этого количества 2 ст. л. для заправки)

из этого количества 2 ст. л. для заправки) 150−200 г редиса

2 огурца

1 молодая средняя морковь

3−4 средних молодых картофеля

20 г сливочного масла 82,5%

5 веточек петрушки

5 веточек укропа

3 перьев зеленого лука

1 ст. л. горчицы

¼ перца чили

соль и перец по вкусу

1 ст. л ароматного растительного масла

Для запеченной индейки:

400−500 г индюшачьего филе

3 лавровых листа

3 зубчика чеснока

2 ст. л. йогурта 1%

соль и перец по вкусу

Холодный суп на йогурте с овощами / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Замаринуйте и запеките филе индейки. Возьмите кусок 400−500 г, промойте и зачистьте от пленок, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте 2 ст. л. йогурта и переложите в рукав для запекания. Туда же положите 3 лавровых листа и 3 очищенных зубчика чеснока. Если хотите, чтобы мясо имело более интенсивный вкус и аромат, чеснок выжмите и смажьте им филе. Поставьте запекаться в духовку на 1 час при температуре 180 градусов. Затем достаньте мясо из рукава, переложите на тарелку и дайте полностью остыть.

Картошку отварите, а затем обжарьте. Возьмите 3−4 средних клубня, почистьте от кожуры по желанию и отварите до готовности в подсоленной воде. Если кожура тоненькая, оставьте ее. Затем слейте воду и переложите в сковороду с растопленными 20 г сливочного масла. Хорошо обжарьте каждый картофель со всех сторон.

Подготовьте овощи и зелень для супа. Возьмите 150−200 г редиса, 2 огурца и среднюю молодую морковь, помойте и порежьте маленькими одинаковыми кубиками. Морковь можете не очищать от кожуры, у молодого овоща она очень мягкая.

Зелень петрушки помойте, оборвите листиками и мелко порубите. То же сделайте с 5 веточками укропа и 3 перьями зеленого лука.

Охлажденную запеченную индейку порежьте средним одинаковым кубиком.

Приготовьте заправку для супа. Влейте в миску 2 ст. л. йогурта и добавьте в него 1 ст. л. крепкой горчицы. Перемешайте до однородной консистенции. По желанию используйте сладкую и дижонскую горчицу в зернах. Если есть желание, увеличьте ее количество.

Порезанные овощи, зелень и филе индейки переложите в кастрюлю или глубокую миску, добавьте смесь йогурта и горчицы, влейте 1 л йогурта и 1 ст. л. ароматного растительного масла. По желанию мелко порежьте ¼ перца чили и тоже добавьте. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте хорошо и поставьте в холодильник на час охлаждаться.

Разливайте по тарелкам и в каждую добавляйте по одному отварному молодому картофелю. Если есть желание, добавьте кубики льда.

Таратор

Если украинцы готовят в жару окрошку, то болгары предпочитают холодный суп таратор, который подают как в тарелке, так и в стакане, если он более редкий. Впрочем, если в суп добавить чуть-чуть больше воды, то он и вовсе станет напитком, которым вкусно запивать мясные блюда. Суп таратор готовить быстро, ведь ингредиенты для него не нужно термически обрабатывать — просто нарезать и готово.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

3−4 огурца среднего размера

200 г йогурта густого белого

1 стакан минеральной воды ( 200−250 мл)

200−250 мл) 1 зубчик чеснока ( по желанию)

по желанию) 5−6 веточек укропа

3−5 перьев зеленого лука

1 лимон ( сок и цедра)

сок и цедра) 2 ст. л. оливкового масла

100 г грецких орехов

1 звездочка аниса ( бадяна)

бадяна) 2 ст. л. жидкого меда

Соль и перец

Таратор / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Огурец — это основа супа таратор. Тщательно вымойте огурцы и обрежьте «хвостики» с двух сторон. 1 огурец натрите на большой терке.

2 огурца мелко порежьте. Так структура супа станет интересной. Объедините огурцы в одной миске.

В сотейник налейте 1 ст. л. меда и поместите в него звездочку аниса. Хорошо прогрейте сотейник с медом, чтобы анис отдал свои ароматы меду. Снимите сотейник с огня и стабилизируйте температуру второй столовой ложкой меда, чтобы прекратить его дальнейшее нагревание. Выньте анис и полейте этим ароматным медом огурцы, аккуратно их перемешайте.

Очень мелко изрубите 1 зубчик чеснока и добавьте в миску вместе с цедрой лимона и лимонным соком по вкусу. Я добавил сок одного лимона и цедру половины.

Мелко порубите 3−5 перьев зеленого лука и 5−6 веточек укропа. Объедините их с огурцами.

100 г орехов измельчите ножом, добавьте в суп и снова перемешайте. Орехи можно немного поджарить и очистить от шелухи, а можете использовать сырые.

Теперь добавьте 200 г белого густого йогурта. Аккуратно перемешайте, доведите вкус солью и перцем.

Влейте в суп 1 стакан минеральной воды и добавьте 2 ст. л. оливкового масла, так он будет более насыщенным. Можно использовать и подсолнечное масло. Поставьте таратор в холодильник на 2−3 часа, чтобы он настоялся и остыл, или подавайте этот суп сразу же, добавив в тарелки кубики льда.

Корейский холодный суп кукси

Холодный суп кукси или куксу — традиционное блюдо корейской кухни, которое получило свое название от лапши, входившей в его состав в оригинальной рецептуре. На первый взгляд это блюдо может показаться немного экзотическим, но все ингредиенты для него вы сможете купить в любом украинском супермаркете или на рынке. Суп кукси очень легкий, но одновременно и сытный. В классическом рецепте используют квашеную капусту или свежую, а также огурцы и томаты, но я решил проэкспериментировать, поэтому приготовил его с вешенками.

Время приготовления — 30 минут

Порции — 4

Корейский холодный суп кукси / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

Для бульона:

1 морковь

2 репчатых лука

2 сельдерея со стеблями и листьями

1 лук-порей ( зеленая часть стебля)

зеленая часть стебля) 3 веточки петрушки

2−3 веточки тимьяна

3 лавровых листа

4 горошины черного перца

1 ст. л. соли

1,5 л воды

Для супа культи:

200 г говядины

150 г вешенок

50 г пшеничной или рисовой лапши

2 огурца

1 л овощного бульона

20 г мяты ( листья)

листья) 10 г перца чили

10 г имбиря

20 г кинзы ( листья)

листья) 20 г зеленого лука

1 ст. л. подсолнечного масла

50 мл соевого соуса

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовьте базовый овощной бульон, процедите и охладите в холодильнике. Если у вас нет времени для приготовления бульона, можете использовать просто охлажденную воду.

Возьмите 200 г говядины, нарежьте тонкими кусочками вдоль волокон, посолите и обжарьте на сковороде из 10 г мелко порезанного корня имбиря и 10 г перца чили. Отложите готовое мясо на тарелку, и на этой же сковороде обжарьте 150 г грибов вешенок в течение 2 минут.

Возьмите 50 г рисовой лапши и отварите до готовности согласно инструкции, а затем промойте холодной водой. Можете использовать пшеничную лапшу.

В кастрюлю выложите готовую лапшу, вешенки, говядину, добавьте 20 г измельченного зеленого лука, 20 г измельченных листьев кинзы, 20 г листьев мяты и 2 огурца, порезанных тонкой соломкой.

Залейте смесь холодным овощным бульоном, добавьте 50 г соевого соуса и слегка перемешайте. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль. Поставьте готовый суп в холодильник на 30 минут, а затем подавайте. Если готовите всего одну порцию, все ингредиенты можно смешать уже в тарелке.

Холодный борщ

Это по-летнему освежающее, вкусное блюдо, которое издавна готовили со свекольным квасом и ботвой. Борщ зеленый за счет собственно зелени, а красный — из-за добавления свекольного кваса. В общем, у вас получится невероятно насыщенное вкусами и одновременно легкое блюдо, где будет ощущаться и кислинка щавеля, и сладковатая свекла, и приятный вкус кваса с фрешем. Я просто уверен, что это настоящее спасение в летнюю жару, да еще с искренним украинским послевкусием.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

2 больших свеклы ( сырых)

сырых) 2 свеклы ( вареных или запеченных)

вареных или запеченных) 1 стакан хлебного кваса

1 пучок щавеля

2 картофеля ( вареных в мундире)

вареных в мундире) 1 ст. л. сладкой горчицы ( на порцию)

на порцию) 80 г мангольда ( или микса салатов)

или микса салатов) по вкусу соль и перец

Холодный борщ / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Сырую свеклу очистьте и нарежьте произвольными крупными кусочками. Выжмите из нее сок с помощью соковыжималки. Я использовал шнековую соковыжималку, но вы можете взять любую другую.

Соедините полученный фреш с 1 стаканом хлебного кваса. Соотношение должно получиться примерно 1:1, количество фреша зависит от размера свеклы. Добавьте немного соли по вкусу.

Две запеченные или отварные свеклу очистьте от кожуры и нарежьте средними кубиками.

Две отваренные в мундире картофелины очистьте и нарежьте примерно такими же кубиками, как и свеклу. Соедините овощи в одной большой миске.

Мангольд тоже помойте и крупно изрубите. Если у вас достаточно мелкие побеги свеклы, можно оставить их целыми. Переложите зелень в миску к овощам.

Хорошо помойте пучок щавеля и достаточно крупно изрубите листья, предварительно отрезав стебли.

Выложите щавель в миску к остальным ингредиентам и добавьте соль и перец по вкусу.

В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, выложите по 1 ч. л. сладкой горчицы.

Добавьте картофель, кубики запеченной свеклы, зелень и залейте смесью свекольного фреша и кваса.

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