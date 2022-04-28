Ценность идентификации. Три украинских блюда, которые стоит приготовить

Верю, что благодаря еде можно укрепить страну

В нашей войне с Россией есть один важный момент. Это ценность идентификации себя украинцами. Враг не только посягает на суверенитет Украины, но и пытается уничтожить ее идентичность, в частности, язык, культуру и историю. Это война разных фронтов. И на этой войне мы должны воевать вместе.

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Мы все ежедневно воюем. Даже когда снимаем фильмы, фотографируем, создаем музыку, занимаемся политикой, проектируем дома, выпекаем хлеб, делаем исторические исследования, учим детей или оказываем первую помощь. Пространство деятельности не столь важно. Надо просто брать и делать то, что умеешь и можешь. Я, например, верю, что благодаря еде можно укрепить страну. Поэтому возрождаю украинские блюда и популяризирую их во всем мире. Сегодня хочу ознакомить вас с несколькими из них.

Гартаначка

Гартаначка — украинское блюдо родом из Черниговской области. Необычное название это блюдо получило, потому что его готовили всей семьей — вместе. Гартаначка может быть как гарниром, так и супом. Блюдо готовят из мяса или сала, пшена, картофеля, яиц, зеленого лука и петрушки.

Пшено предварительно заливают кипятком и оставляют замачиваться, чтобы убрать возможную горечь в крупе. Затем воду сливают в отдельную миску и регулируют консистенцию готового блюда в тарелке. Для гартаначки используют любой картофель, но лучше отдать предпочтение овощу с низким содержанием крахмала, чтобы хорошо и быстро разварился. Мясо нужно взять жирное — свинину, но можно использовать и сало с мясными прожилками.

В оригинальном рецепте гартаначку готовят на костре в котелке, чтобы получился аромат и вкус с дымком. Но блюдо можно приспособить под современные реалии и приготовить дома на плите. Мы так и сделали и добавили вяленую грушу, чтобы получить этот аромат и вкус костра.

Время приготовления — 55 минут

Порции — 4

Гартаначка / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

5 картофелин ( 400−500 г)

400−500 г) 250 г пшена

300 г сала с мясными прожилками

5 яиц

10 стеблей зеленого лука

150 г сметаны ( по желанию)

по желанию) 3 копченые груши

1 лимон

10 веточек петрушки

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Насыпьте 250 г пшена в миску и залейте 500 мл кипятка, чтобы устранить возможную горечь. Оставьте на 25 минут замачиваться.

Отварите картофель с вяленой грушей. Возьмите пять одинаковых картофелин, очистите и выложите в кастрюлю, не разрезая. Добавьте в картофель три вяленые груши. Ингредиенты залейте 1,5 л воды и варите на среднем огне, не накрывая крышкой 25 минут.

Возьмите 300 г сала с мясными прожилками и нарежьте кубиками. Очистите один лук и нарежьте средним кубиком.

На сухую сковороду выложите кубики сала и обжаривайте примерно 10 минут, пока не получите шкварки. Добавьте к салу нарезанный лук и жарьте примерно 3 минуты до мягкости и прозрачности лука, периодически помешивая.

Спустя 25 минут слейте в отдельную емкость воду из пшена. Замоченное пшено пересыпьте в кастрюлю в картофель, не сливая воду. Варите вместе еще примерно 20 минут, пока не приготовится пшено. Картофель должен хорошо развариться. Когда пшено будет готово, произведите минимальный огонь и достаньте груши. Если картофель плохо разварился, разомните его толкучкой.

Вбейте 5 яиц в кастрюлю с пшеном и картофелем, добавляя по одному. Перемешивайте венчиком после добавления каждого яйца. Помойте 10 стеблей зеленого лука и мелко нашинкуйте. Также помойте 10 веточек петрушки, оборвите листики и мелко порубите.

В кастрюлю к пшену, картофелю и яйцам добавьте шкварки с луком и нарезанный лук с петрушкой. Перемешайте и сразу же подавайте к столу. Если хотите получить более редкую консистенцию гартаначки, воду, оставшуюся из пшена, добавьте в порционные тарелки. Также по желанию добавьте сметану и полейте соком лимона.

Вареники с творогом и гречкой

Во многих странах мира есть традиционные изделия из теста с начинкой. В Италии готовят равиоли, в Грузии обожают хинкали, а в Средней Азии — манты. В Украине это, конечно, вареники. Хотя и по одной из версий они попали к нам из Турции, но с тех пор так видоизменились, что уже давно стали нашим традиционным и любимым блюдом.

Одна из причин любви к вареникам — это огромное разнообразие начинок. Ведь благодаря этому можно приготовить вареники к любому столу. Это и насыщенные по вкусу вареники с мясом с заливкой из шкварок и лука, и вареники с сыром и маком, сладкие вареники с ягодами и фруктами, постные вареники с грибами, кашей или капустой. Вариантов очень много. Рецепт, которым хочу поделиться сегодня, я нашел в одной из своих экспедиций по Украине. И я просто в восторге от этого необычного сочетания ингредиентов: в начинку добавляем кисломолочный творог и гречку, а соус делают из меда и сливочного масла. Невероятно вкусно!

Время приготовления — 50 минут

Порции — 24

Вареники с творогом и гречкой / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

Для теста:

300 г муки ( + для подпыливания)

+ для подпыливания) 200 мл термостатного кефира 2,5% жирности

½ ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Для начинки:

330 г кисломолочного творога 9%

100 г гречки

2 ст. л. сахара

50 г сливочного масла 82%

2 ст. л. меда

Пошаговый рецепт

Сначала запарьте гречку. Для этого в небольшую миску высыпьте 100 г гречки и залейте кипятком в соотношении 1:2. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 15−20 минут.

В большую миску всыпьте 300 г муки, добавьте ½ ст. л. сахара и ½ ч. л. соли. Влейте 200 мл термостатного кефира 2,5% жирности. Сначала перемешайте ложкой, затем замесите эластичное тесто. Оставьте отдохнуть на 20 минут.

Для начинки объедините запаренную гречку с 330 г сыра 9% и 2 ст. л. сахара.

Немного подпилите рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 2 мм.

С помощью стакана или любой другой посуды оформите из теста кружочки.

Немного расщепляйте кружочки руками, выкладывайте на один край начинки и заклеивайте другим.

В кипящую подсоленную воду бросайте вареники и варите примерно еще 2 минуты после того, как они всплывут.

Растопите на сковороде 50 г сливочного масла и добавьте 2 ст. л. меда, прогрейте примерно 1 минуту до объединения.

Готовые вареники выложите на тарелку и полейте смесью сливочного масла с медом.

Свекольный квас

Я объездил все регионы Украины, и на «десерт» оставил Полтаву. Именно отсюда я привез рецепт ароматного и простого в приготовлении кваса. Квас можно не только пить, но и готовить на его основе вкусные блюда. Одно из таких — постный борщ с «ушками» из теста.

Время приготовления — 16 минут (4 дня для брожения)

Порции — 6

Свекольный квас / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

500 г свеклы

200 г сахара

вода

Пошаговый рецепт

Возьмите 500 г свеклы, вымойте и очистите от кожуры, затем нарежьте небольшими кубиками. Засыпьте в банку на 2/3 объема.

В банку добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на 3−5 см.

Банка не должна быть полной, нужно оставить место для того, чтобы квас забродил. Когда на поверхности появятся пузырьки, это значит, что процесс брожения начался.

Накройте банку марлей, сложенной в 4 слоя, и оставьте в темном месте на 3−4 дня.

Готовый квас храните в холодильнике.

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