Настраивают на успех. Как цели меняют мозг

В дни как сегодня, когда трудно даже думать о мечтах, целях и желаниях, нашей непреодолимой силой остается наша осознанность.



Сегодня шпаргалка о том, как переосознание значимости целей для мозга приблизит нас на шаг к победе, давая силы и желание двигаться к мечте при всем. Потому что так работает мозг: цели и желания его меняют и настраивают на успех.

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Мы на день поближе к победе, родные. Держимся, и давайте планировать будущее.

Как цели изменяют мозг?

Почему, несмотря на неопределенность, следует продолжать ставить цели?

Эмоциональную значимость цели предварительно оценивают подкорковые структуры мозга, включающие в себя амигдалу (миндалевидное тело). Эмоционально значимым стимулам мозг придает приоритет и переводит их в зону выборочного внимания.

Наиболее сильно влияют на изменения в структуре мозга цели, которые очень эмоциональны

Этот процесс активирует как амигдалу, так и лобную долю, отвечающую и за постановку целей, и поддержку внимания в рабочей памяти на пути их реализации.

Как мозг обрабатывает цель:

1. Амигдала, часть мозга, влияющая на формирование эмоций и являющаяся частью лимбической системы, оценивает степень важности цели для вас.

2. Лобная доля, ответственная за исполнительные функции (планирование будущего, суждения, навыки принятия решений, концентрации внимания), определяет особенности цели.

3. Амигдала и лобная доля удерживают мозг сосредоточенными на ситуациях и поведении, которые приводят к достижению целей, и одновременно заставляют игнорировать и избегать ситуаций и поведения, которые этого не делают.

Поскольку мозг нейропластичен, то есть способен изменяться и адаптироваться под действием эмоций, опыта, нового вида деятельности, постановка целей буквально изменяет структуру мозга, оптимизируя его работу для достижения поставленных целей.

Исследования доказывают, что наиболее сильно влияют на изменения в структуре мозга цели, которые очень эмоциональны (то есть, когда мы имеем очень сильную мотивацию к успеху). Такие цели побуждают мозг занижать оценку препятствий на пути достижения цели.

Это значит, если вы сильно хотите достичь какой-то цели, ваш мозг будет воспринимать препятствия как менее значимые, чем они могли бы казаться на первый взгляд.

Для того чтобы амигдала и лобная доля были активными, а ваш мозг стал «успешнее», вы должны формулировать амбициозные и одновременно очень желанные для вас цели.

— Цели влияют на производительность, уделяя внимание, мобилизуя усилия, повышая настойчивость и мотивируя разработку стратегии.

— Постановка целей улучшит выполнение задачи, если цели конкретны и достаточно сложны.

Итак, постановка целей буквально изменяет структуру вашего мозга таким образом, что вы воспринимаете информацию и ведете себя так, чтобы достичь поставленных целей. Амбициозные цели, имеющие сильный эмоциональный резонанс, повлияют на изменения структуры вашего мозга быстрее и эффективнее, чем те, которые не вызывают никаких эмоций.

Учитывайте: цели мотивируют и изменяют мозг только тогда, когда они касаются того, кто их ставит. Поэтому лидерам важно вовлекать команды в процесс формулирования целей. Начать руководителям можно с того, чтобы ставить перед собой амбициозные и реалистичные цели, вдохновляя своим примером свои команды.

Текст публикуется с разрешения автора

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