Способность достичь любой цели. Как работает сила воли

Дариус Фору: «Cила воли требуется для всего, что бы вы ни делали» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Все мы знаем, насколько важно расставлять приоритеты, но проблема в том, что нам не всегда удается их придерживаться

Порой жизнь настолько изматывает, что уже не остается сил принимать какие-либо решения.



Мы говорим что-то вроде:

«Хочу потренироваться, но после ужина не могу встать с дивана!»

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«Работа не приносит удовлетворения, но я не могу ее бросить!»

Для всего, что бы вы ни делали, будь то здоровое питание, занятия спортом, моральная поддержка партнера или открытие собственного бизнеса, требуется сила воли.

На мой взгляд, сила воли представляет собой умственную энергию. Всякий раз, когда вы хотите что-то сделать, вам нужно выделить на это энергию. И от вашей силы воли зависит, удастся ли вам осуществить задуманное.

По моему опыту, свою жизнь можно организовать таким образом, чтобы повысить до максимума силу воли или же умственную энергию. Но прежде, чем мы обсудим это подробнее, давайте посмотрим, что об этом говорит наука.

Чего бы вы ни пытались достичь, жизнь всегда найдет способ вам помешать

Одним из самых популярных исследований силы воли стал зефирный эксперимент, проведенный в семидесятых годах прошлого века. В ходе этого эксперимента исследователи из Стэнфордского университета оставляли детям зефиринки с условием, что тот ребенок, который не съест лакомство за 15 минут, по прошествии этого времени получит еще одно.

Целью этого теста было определить, хватит ли детям силы воли дождаться отсроченного удовольствия.

Но в девяностых годах один из аспирантов Университета Кейс Вестерн Резерв задался вопросом, ответа на который это исследование не давало: как волевые усилия на протяжении дня отражаются на взрослых?

Эксперимент с тарелкой печенья