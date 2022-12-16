Расслабленное состояние. Что заставляет нас прокрастинировать

Прагья Агарвал: «Мы тянем время, даже когда знаем, что это может повлечь за собой негативные последствия» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)

Откладывать дела на потом не всегда плохо, но в некоторых случаях это может становиться серьезной проблемой

Вам случается прокрастинировать? Мне — да. Я несколько дней откладывала написание этой статьи, хотя знала, что существует дедлайн. Я просматривала соцсети и самозабвенно изучала объявления о продаже домов на сайте недвижимости, хотя мне не нужен новый дом.



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Я также пересмотрела лекцию Тима Урбана под названием Что происходит в голове у мастера прокрастинации — одно из лучших выступлений на Ted Talk, которые я видела. Меня особенно утешает то, что даже голуби откладывают дела на потом.

Прокрастинация — это интересная разновидность откладывания. Она нерациональна в том смысле, что мы тянем время, даже зная, что это может иметь негативные последствия.