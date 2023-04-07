На любой вкус. Три рецепта пасок

Внесите разнообразие в ваше праздничное меню

Пасха — это едва ли не самый любимый праздник украинцев, с которым может конкурировать разве что Рождество. И почти у каждого в семье есть свой проверенный годами рецепт паски. Но я был бы не я, если бы не предложил внести разнообразие в ваше праздничное меню, попробовать что-то новое и расширить свои вкусовые горизонты. Я подготовил подборку из трех пасок на любой вкус. Процесс приготовления паски поможет провести такое бесценное время вместе, насладиться общением и создать эту невероятную уютную атмосферу любви и заботы. Этот праздник объединяет семьи, и даже если в результате вы не в полном составе, я верю, что рядом все равно будут люди, которые поддержат, помогут и создадут праздничное настроение.

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Творожная паска

Какое счастье, что существует много вариантов ремней! На любой вкус и уровень кулинарной квалификации. Можно не сдерживать себя и готовить по-разному, каждый раз открывая для себя что-то новое. Конечно, классическая дрожжевая всегда в топе. Но если вы не очень дружите с дрожжами, то искренне советую вам рецепт паски на творожной основе, очень простой, но классный. Эту замечательную творожную паску даже не надо выпекать. Она получается красивой и нежной, с мягким сливочным вкусом, ароматом ванили и цедры вдобавок. Такая паска точно станет украшением вашего пасхального стола и удивит гостей своим изящным вкусом.

Время приготовления – 30 минут (+6 часов для охлаждения)

Порции — 6

Ингредиенты

700 г кисломолочного творога 9%

350 мл сливок не менее 33% жирности

5 желтков

150 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г сливочного масла 85,2%

1 лимон ( цедра)

цедра) 50–75 г жареного миндаля

щепотка соли

Пошаговый рецепт

Извлеките 100 г масла 82,5% из холодильника за несколько часов до начала приготовления. Ему нужно время, чтобы размягчиться. Протрите 700 г творога через сито или тщательно перебейте блендером.

Отделите желтки от белков. Соедините в миске 5 желтков со 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепоткой соли. Хорошо протрите их венчиком до белого цвета. Можете воспользоваться кухонной машиной с соответствующей насадкой, делайте это на средних оборотах. Что касается сахара, то замечу, что моя паска получилась умеренно сладкой. Если хотите слаще, то добавьте больше сахара на этом этапе.

Налейте в сотейник 200 мл сливок и прогрейте на небольшом огне, помешивая постоянно, до появления пара над поверхностью. Если у вас есть градусник, он должен показывать 70 градусов. Затем перелейте сливки в миску к желткам и хорошо перемешайте венчиком.

Верните получившуюся смесь в сотейник. Варите смесь на небольшом огне, непрерывно помешивая. Доведите ее до легкого загустения. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.

Добавьте в сырную массу заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5%. Хорошо перемешайте до полного соединения всех ингредиентов. На этом этапе можете добавить мелко натертую цедру одного лимона — так паска приобретет приятный цитрусовый аромат. Натирайте кожицу, не затрагивая белую часть цитруса, иначе она будет горчить. При желании можете использовать апельсин.

Остальные сливки (у вас должно было остаться 150 мл) взбейте миксером до плотных стойких пиков. Делайте это в сухой чистой емкости, желательно металлической или стеклянной.

Очень аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.

Порубите 50–75 г обжаренного миндаля или других орехов достаточно большими кусочками и добавьте в массу. Снова перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились по тесту. Орехи можно заменить изюмом или цукатами, или миксовать все по своему вкусу.

В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу. Используйте пасковник высотой 15 см (а я взял форму для рикотты). Слегка утрамбуйте творожную массу и закройте марлей. Установите форму на тарелку, сверху положите еще одну и установите банку с водой, чтобы она прижала тесто, или положите что-то другое, тяжелое. Поставьте в холодильник как минимум на 6 часов для застывания, лучше — на ночь. Готовую творожную паску украсьте, и ждите праздника. Ожидание делает ее еще вкуснее.

Творожная паска / Фото: klopotenko.com

Паска по рецепту моей мамы

По-видимому, у каждого есть блюда, которые переносят в детство. Для меня это пасхальный хлеб моей мамы — ароматный, легкий, насыщенный любовью и нежностью самого родного человека.

Время приготовления — 3 часа

Порции — 3

Ингредиенты

На 3–5 пасок в зависимости от размера форм:

1,5 кг пшеничной муки

750 г сахара

330 мл молока

500 г сливочного масла (+для смазывания форм)

7 яиц

100 г «живых» дрожжей

100 мл теплой воды

изюм ( по вкусу)

по вкусу) 50 г цукатов

30 г ванильного сахара

половина апельсина ( цедра)

цедра) несколько капель ромовой эссенции

Пошаговый рецепт

Из холодильника достаньте 500 г сливочного масла 82,5%, чтобы оно размякло. Изюм хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем. Приготовьте опару. Возьмите глубокую миску, влейте 100 мл теплой воды, добавьте 100 г живых дрожжей и 2 ст. л. муки. Хорошо перемешайте, чтобы растворились дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. По желанию используйте сухие дрожжи, но сами посчитайте, в какой пропорции прибавлять.

Возьмите 7 яиц, отделите белки от желтков. Я всегда использую с пометкой С1, весом 55–64 г, если у вас меньше, берите 8–9 штук. Желтки влейте в чашу кухонной машины, добавьте 500 г размягченного масла и всыпьте 750 г сахара. Взбейте до получения однородной массы. Сахар может не раствориться весь на этом этапе, но это нормально.

Когда опара уже поднялась, добавьте масляную смесь к ней и всыпьте оставшуюся муку. Начните вливать молоко небольшими порциями. Всего 330 мл. Берите не менее 2,5% жирности. Замешивайте тесто, оно должно получиться достаточно густым. Делайте это руками или используйте насадку кухонной машины «крюк».

Взбейте белки в пышную пену и введите в тесто. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут, чтобы оно поднялось.

Добавьте несколько капель ромовой эссенции, половину натертой на мелкой терке цедры апельсина, 30 г ванильного сахара — это 2 пакетика, изюм по вкусу и 50 г цукатов. Мы взяли 100 г изюма. Хорошо вымесите тесто. Чем дольше вы его будете месить, тем лучше. Оно должно стать упругим и не прилипнуть к рукам.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Тесто разделите на порции и разложите по формам, занимая 1/3 объема формы. Важно, чтобы изюма и цукатов не было сверху, потому что они пригорят. Если у вас металлические формы, смажьте их размягченным сливочным маслом. Бумажные не нужно смазывать. Накройте хлеб полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы он подошел в форме. Выпекайте до готовности при температуре 170 градусов, пока верхушки не станут насыщенного золотистого цвета, в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Время будет зависеть от размеров форм. Готовность еще проверяйте деревянной шпажкой. Извлеките хлеб из духовки и дайте немного остыть в форме, если использовали металлические, а затем достаньте.

Паска по маминому рецепту / Фото: klopotenko.com

Паска а-ля панеттоне с маком

Панеттоне в Италии — традиционный рождественский хлеб, который начинают продавать по всей стране в канун праздника. Я пофантазировал на тему итальянского рождественского хлеба и предлагаю испечь к Пасхе паску а-ля панеттоне на основе дрожжевого теста. Она проста в приготовлении и всегда отлично получается.

Время приготовления — 3 часа 40 минут

Порции — 2

Ингредиенты

На 2 паски диаметром около 15 см:

600 г муки

1 пакет быстродействующих дрожжей

150 г сахара ( для более сладкой паски добавьте еще 50–70 г сахара)

для более сладкой паски добавьте еще 50–70 г сахара) ½ ч. л. соли

120 мл натурального йогурта

220 мл теплой воды

50 г сливочного масла

1 ст. л. мака

2 желтка ( +1 для смазывания кулича)

+1 для смазывания кулича) 100 г изюма

10 г ванильного сахара

1 ст. л. цедры апельсина ( цедра половины апельсина или лимона)

цедра половины апельсина или лимона) 1 ст. л. молока

Для глазури:

100 г сахарной пудры ( и еще немного для изюма)

и еще немного для изюма) 1–2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. цедры апельсина ( цедра половины апельсина или лимона)

Пошаговый рецепт

Отмерьте 600 г муки и просейте ее через сито. Яйца, сливочное масло и йогурт извлеките из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Изюм помойте и высушите на бумажном полотенце.

В небольшой емкости смешайте 1 пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.

В миске смешайте 2 яичных желтка с остальным сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и ½ ч. л. соли. Добавьте 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака. Хорошо перемешайте лопаткой или венчиком до получения однородной массы.

Добавьте к смеси дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями, всего 600 г. Вы можете использовать миксер или кухонный комбайн с насадками для замешивания теста. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков примерно на час-полтора. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.

Изюм смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Этот бесхитростный прием нужен для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему тесту. Начните аккуратно обминать тесто, добавив к нему изюм. Разделите тесто на количество частей, которое соответствует вашим формам. Главное, что вы должны помнить — форму для выпечки нужно заполнить не более чем на треть. Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст. л. молока. Следите за тем, чтобы изюма не было на поверхности паски, так как он может пригореть.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с пасками на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30–45 минут в зависимости от параметров духовки и размера формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовые паски достаньте из духовки. Пока они охлаждаются в формах, сделайте глазурь. В сотейнике смешайте 100 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока. Смажьте шляпки пасок и посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры.

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