На любой вкус. Три рецепта пасок

7 апреля, 22:03
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Паска а-ля панетоне с маком (Фото:klopotenko.com)

Паска а-ля панетоне с маком (Фото:klopotenko.com)

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист

Внесите разнообразие в ваше праздничное меню

Пасха — это едва ли не самый любимый праздник украинцев, с которым может конкурировать разве что Рождество. И почти у каждого в семье есть свой проверенный годами рецепт паски. Но я был бы не я, если бы не предложил внести разнообразие в ваше праздничное меню, попробовать что-то новое и расширить свои вкусовые горизонты. Я подготовил подборку из трех пасок на любой вкус. Процесс приготовления паски поможет провести такое бесценное время вместе, насладиться общением и создать эту невероятную уютную атмосферу любви и заботы. Этот праздник объединяет семьи, и даже если в результате вы не в полном составе, я верю, что рядом все равно будут люди, которые поддержат, помогут и создадут праздничное настроение.

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Творожная паска

Какое счастье, что существует много вариантов ремней! На любой вкус и уровень кулинарной квалификации. Можно не сдерживать себя и готовить по-разному, каждый раз открывая для себя что-то новое. Конечно, классическая дрожжевая всегда в топе. Но если вы не очень дружите с дрожжами, то искренне советую вам рецепт паски на творожной основе, очень простой, но классный. Эту замечательную творожную паску даже не надо выпекать. Она получается красивой и нежной, с мягким сливочным вкусом, ароматом ванили и цедры вдобавок. Такая паска точно станет украшением вашего пасхального стола и удивит гостей своим изящным вкусом.

Время приготовления 30 минут (+6 часов для охлаждения)

Порции — 6

Ингредиенты

  • 700 г кисломолочного творога 9%
  • 350 мл сливок не менее 33% жирности
  • 5 желтков
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 100 г сливочного масла 85,2%
  • 1 лимон (цедра)
  • 50–75 г жареного миндаля
  • щепотка соли

Пошаговый рецепт

Извлеките 100 г масла 82,5% из холодильника за несколько часов до начала приготовления. Ему нужно время, чтобы размягчиться. Протрите 700 г творога через сито или тщательно перебейте блендером.

Отделите желтки от белков. Соедините в миске 5 желтков со 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепоткой соли. Хорошо протрите их венчиком до белого цвета. Можете воспользоваться кухонной машиной с соответствующей насадкой, делайте это на средних оборотах. Что касается сахара, то замечу, что моя паска получилась умеренно сладкой. Если хотите слаще, то добавьте больше сахара на этом этапе.

Налейте в сотейник 200 мл сливок и прогрейте на небольшом огне, помешивая постоянно, до появления пара над поверхностью. Если у вас есть градусник, он должен показывать 70 градусов. Затем перелейте сливки в миску к желткам и хорошо перемешайте венчиком.

Верните получившуюся смесь в сотейник. Варите смесь на небольшом огне, непрерывно помешивая. Доведите ее до легкого загустения. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.

Добавьте в сырную массу заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5%. Хорошо перемешайте до полного соединения всех ингредиентов. На этом этапе можете добавить мелко натертую цедру одного лимона — так паска приобретет приятный цитрусовый аромат. Натирайте кожицу, не затрагивая белую часть цитруса, иначе она будет горчить. При желании можете использовать апельсин.

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Остальные сливки (у вас должно было остаться 150 мл) взбейте миксером до плотных стойких пиков. Делайте это в сухой чистой емкости, желательно металлической или стеклянной.

Очень аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.

Порубите 50–75 г обжаренного миндаля или других орехов достаточно большими кусочками и добавьте в массу. Снова перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились по тесту. Орехи можно заменить изюмом или цукатами, или миксовать все по своему вкусу.

В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу. Используйте пасковник высотой 15 см (а я взял форму для рикотты). Слегка утрамбуйте творожную массу и закройте марлей. Установите форму на тарелку, сверху положите еще одну и установите банку с водой, чтобы она прижала тесто, или положите что-то другое, тяжелое. Поставьте в холодильник как минимум на 6 часов для застывания, лучше — на ночь. Готовую творожную паску украсьте, и ждите праздника. Ожидание делает ее еще вкуснее.

Творожная паска (Фото: klopotenko.com)
Творожная паска / Фото: klopotenko.com

Паска по рецепту моей мамы

По-видимому, у каждого есть блюда, которые переносят в детство. Для меня это пасхальный хлеб моей мамы — ароматный, легкий, насыщенный любовью и нежностью самого родного человека.

Время приготовления 3 часа

Порции — 3

Ингредиенты

На 3–5 пасок в зависимости от размера форм:

  • 1,5 кг пшеничной муки
  • 750 г сахара
  • 330 мл молока
  • 500 г сливочного масла (+для смазывания форм)
  • 7 яиц
  • 100 г «живых» дрожжей
  • 100 мл теплой воды
  • изюм (по вкусу)
  • 50 г цукатов
  • 30 г ванильного сахара
  • половина апельсина (цедра)
  • несколько капель ромовой эссенции

Пошаговый рецепт

Из холодильника достаньте 500 г сливочного масла 82,5%, чтобы оно размякло. Изюм хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем. Приготовьте опару. Возьмите глубокую миску, влейте 100 мл теплой воды, добавьте 100 г живых дрожжей и 2 ст. л. муки. Хорошо перемешайте, чтобы растворились дрожжи. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. По желанию используйте сухие дрожжи, но сами посчитайте, в какой пропорции прибавлять.

Возьмите 7 яиц, отделите белки от желтков. Я всегда использую с пометкой С1, весом 55–64 г, если у вас меньше, берите 8–9 штук. Желтки влейте в чашу кухонной машины, добавьте 500 г размягченного масла и всыпьте 750 г сахара. Взбейте до получения однородной массы. Сахар может не раствориться весь на этом этапе, но это нормально.

Когда опара уже поднялась, добавьте масляную смесь к ней и всыпьте оставшуюся муку. Начните вливать молоко небольшими порциями. Всего 330 мл. Берите не менее 2,5% жирности. Замешивайте тесто, оно должно получиться достаточно густым. Делайте это руками или используйте насадку кухонной машины «крюк».

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Взбейте белки в пышную пену и введите в тесто. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут, чтобы оно поднялось.

Добавьте несколько капель ромовой эссенции, половину натертой на мелкой терке цедры апельсина, 30 г ванильного сахара — это 2 пакетика, изюм по вкусу и 50 г цукатов. Мы взяли 100 г изюма. Хорошо вымесите тесто. Чем дольше вы его будете месить, тем лучше. Оно должно стать упругим и не прилипнуть к рукам.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Тесто разделите на порции и разложите по формам, занимая 1/3 объема формы. Важно, чтобы изюма и цукатов не было сверху, потому что они пригорят. Если у вас металлические формы, смажьте их размягченным сливочным маслом. Бумажные не нужно смазывать. Накройте хлеб полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы он подошел в форме. Выпекайте до готовности при температуре 170 градусов, пока верхушки не станут насыщенного золотистого цвета, в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Время будет зависеть от размеров форм. Готовность еще проверяйте деревянной шпажкой. Извлеките хлеб из духовки и дайте немного остыть в форме, если использовали металлические, а затем достаньте.

Паска по маминому рецепту (Фото: klopotenko.com)
Паска по маминому рецепту / Фото: klopotenko.com

Паска а-ля панеттоне с маком

Панеттоне в Италии — традиционный рождественский хлеб, который начинают продавать по всей стране в канун праздника. Я пофантазировал на тему итальянского рождественского хлеба и предлагаю испечь к Пасхе паску а-ля панеттоне на основе дрожжевого теста. Она проста в приготовлении и всегда отлично получается.

Время приготовления — 3 часа 40 минут

Порции — 2

Ингредиенты

На 2 паски диаметром около 15 см:

  • 600 г муки
  • 1 пакет быстродействующих дрожжей
  • 150 г сахара (для более сладкой паски добавьте еще 50–70 г сахара)
  • ½ ч. л. соли
  • 120 мл натурального йогурта
  • 220 мл теплой воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. мака
  • 2 желтка (+1 для смазывания кулича)
  • 100 г изюма
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
  • 1 ст. л. молока

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры (и еще немного для изюма)
  • 1–2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)

Пошаговый рецепт

Отмерьте 600 г муки и просейте ее через сито. Яйца, сливочное масло и йогурт извлеките из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Изюм помойте и высушите на бумажном полотенце.

В небольшой емкости смешайте 1 пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.

В миске смешайте 2 яичных желтка с остальным сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и ½ ч. л. соли. Добавьте 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака. Хорошо перемешайте лопаткой или венчиком до получения однородной массы.

Добавьте к смеси дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями, всего 600 г. Вы можете использовать миксер или кухонный комбайн с насадками для замешивания теста. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков примерно на час-полтора. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.

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Изюм смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Этот бесхитростный прием нужен для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему тесту. Начните аккуратно обминать тесто, добавив к нему изюм. Разделите тесто на количество частей, которое соответствует вашим формам. Главное, что вы должны помнить — форму для выпечки нужно заполнить не более чем на треть. Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст. л. молока. Следите за тем, чтобы изюма не было на поверхности паски, так как он может пригореть.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с пасками на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30–45 минут в зависимости от параметров духовки и размера формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовые паски достаньте из духовки. Пока они охлаждаются в формах, сделайте глазурь. В сотейнике смешайте 100 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока. Смажьте шляпки пасок и посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры.

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Теги:   Пасха Рецепты Евгений Клопотенко Паска

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