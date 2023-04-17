Звездный тренд. Можно ли похудеть, если питаться всего один раз в день

Аманда Эйвери: «Тем, кто ест только один раз в день, будет довольно сложно удовлетворить все свои пищевые потребности» (Фото:yelenayemchuk/Depositphotos)

Диета, популярная среди знаменитостей, может принести больше вреда, чем пользы, и вот почему

Знаменитости на протяжении многих лет популяризируют всевозможные причудливые диеты. Один из последних «звездных» трендов — диета «один прием пищи в день» («one meal a day» или OMAD).

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Среди поклонников OMAD — певец Брюс Спрингстин и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Многие сторонники OMAD утверждают, что такой режим питания помогает им лучше контролировать вес и сохранять стройность.

OMAD, по сути, представляет собой более экстремальную версию других типов диет, основанных на голодании, таких как интервальное голодание и питание, ограниченное по времени. Основное отличие состоит в том, что вместо того, чтобы голодать только в определенные дни или есть только в течение определенного временного промежутка, сторонники OMAD потребляют все свои дневные калории за один обильный прием пищи.

Но хотя приверженцы этой диеты утверждают, что ее соблюдение оказывает множество благотворных эффектов на здоровье, на самом деле нам очень мало известно о том, как влияет на организм такой режим питания — не говоря уже о том, безопасно ли это.

Голодание и здоровье

Доказательства, подтверждающие эффективность OMAD, немногочисленны. Очень мало исследований было посвящено влиянию на организм именно этой диеты, при этом почти все они были проведены на животных.

Питание, ограниченное по времени, может помочь следить за весом

Таким образом, большинство утверждений об эффективности OMAD основано на отдельных примерах. Или опирается на предположение, что коль скоро другие формы голодания могут принести пользу здоровью, то и OMAD окажет такое же действие.

Исследования диет, основанных на голодании, только начали появляться. Есть данные, что одна из форм интервального голодания, известная как «диета 5:2» (при которой человек пять дней в неделю придерживается обычного рациона, а два дня в неделю получает не больше 800 ккал в день), может помочь лучше контролировать вес. Тем не менее, она не более эффективна, чем другие подходы к питанию.

Исследования также показали, что питание, ограниченное по времени (при котором вы потребляете все дневные калории в течение определенного промежутка времени) может помочь людям следить за своим весом. Оно обладает и другими преимуществами для здоровья, например, снижает давление.

Одно обзорное исследование также показало, что ряд различных типов голодания (включая интервальное и голодание через день) может улучшить обмен веществ. В частности, нормализовать уровень сахара и холестерина в крови, снизить уровень воспаления и помочь людям лучше управлять своим аппетитом. Это, в свою очередь, может способствовать снижению риска ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего один прием пищи

Пока только в одном исследовании рассматривалось влияние OMAD на людей. Его участники ежедневно получали одинаковое количество калорий. При этом в первой части исследования они съедали всю суточную норму за один раз (в промежутке между 17:00 и 19:00 часами), а несколько дней спустя меняли режим и потребляли свои ежедневные калории, разделив на три приема пищи.

Каждой из схем приема пищи они придерживались на протяжении только 11 дней — совсем недолго. И участников эксперимента тоже было всего 11.

Когда они ели лишь один раз в день, то наблюдали большее снижение массы тела и жировой массы. Тем не менее, при таком режиме питания у них также заметнее снижалась мышечная масса и плотность костей. А значит, соблюдение этой диеты на протяжении более долгого времени может ухудшить функционирование мышц и повысить риска переломов костей.

Результаты исследований на животных, посвященных влиянию OMAD, оказались противоречивыми: эксперименты продемонстрировали, что мыши, которые плотно ели один раз в день, поправлялись даже больше, чем те, которые ели несколько раз.

Хотя эти результаты могут указывать на то, что OMAD способен в каких-то аспектах улучшить здоровье, мы еще многого о нем не знаем. Важно изучить влияние этого режима питания на большее количество участников и на другие группы людей (поскольку в проведенном исследовании участвовали только молодые и стройные люди). Также важно, чтобы ученые отследили влияние этой диеты в течение более длительного периода времени и провели эти наблюдения в реальных условиях.

Кроме того будет интересно узнать, может ли улучшить результаты определенное время приема пищи и какую роль играют питательные свойства потребляемых продуктов.

Другие оборотные стороны

Тем, кто ест только один раз в день, будет довольно сложно удовлетворить все свои пищевые потребности, особенно в энергии, белке, клетчатке и ключевых витаминах и минералах. Недостаток этих важных питательных веществ может привести к потере мышечной массы, запорам и заболеваниям кишечника.

Чтобы удовлетворить эти пищевые потребности, тем, кто решит придерживаться диеты OMAD, надо убедиться, что их единственный ежедневный прием пищи включает в себя достаточно белка и много овощей, орехов и семян, а также какие-нибудь фрукты и цельнозерновые продукты. Им также потребуется хорошая порция молочных продуктов, чтобы получить суточную норму кальция и йода, или же соответствующие добавки для тех, кто ест только растительную пищу.

Это не та диета, которую мы бы советовали детям, беременным, планирующим беременность и кормящим грудью. И она однозначно не подходит людям, склонным к расстройствам пищевого поведения.

Также важно отметить, что, хотя для знаменитостей эта диета может оказаться эффективной, у них также есть доступ к услугам диетологов, высококачественным продуктам питания и, при необходимости, пищевым добавкам. Большинству же обычных людей может быть сложно соблюдать такой режим питания — и опасно в долгосрочной перспективе.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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