Три доказанных наукой способа. Как продлить молодость

Создание хороших привычек в раннем возрасте может быть мощным способом остановить старение

Когда ежедневно мы смотрим на себя в зеркало, то не замечаем перемен, но если мы уже не дети и если не растем, то мы стареем, нравится нам это или нет.



Современные технологии позволяют корректировать седые волосы и морщины, а вот изменения, происходящие внутри тела, пока никакой индустрии остановить не под силу. Мы стареем из-за сочетания экологических, генетических факторов и образа жизни.

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Время негативно влияет на наши органы и ткани на клеточном уровне, что ведет к прогрессирующему «развалу».

Критические возрастные изменения происходят в нашей сердечно-сосудистой системе: это потеря эластичности и потеря функции кровеносных сосудов — артерии становятся жесткими и теряют способность к расслаблению, а это основа для атеросклероза.

Есть много причин сосудистого старения и один из путей связан с белками-регуляторами — сиртуинами. Существует «семейство» этих белков, маленьких молекул, выполняющих разные функции.

Мы стареем из-за сочетания экологических, генетических факторов и образа жизни

В «семействе» семь белков, из них три работают в митохондриях (там, где вырабатывается энергия в виде молекул АТФ), еще три — в ядре клетки (где находится ДНК) и один — в цитоплазме клетки.

Сиртуины удаляют повреждения ДНК, ведущие к мутациям и старению, и таким образом способствуют уменьшению риска развития заболеваний, связанных с возрастом — сердечно-сосудистых, рака и нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Как связаны сиртуины и старение сосудов?

Сиртуины содержатся в эндотелиальных клетках кровеносных сосудов (это внутренняя «выстилка» сосудов) и защищают их от вредных свободных радикалов, предотвращая воспаление. Хроническое фоновое воспаление является одной из главных причин старения и болезней.

Сиртуины также защищают от повреждения ДНК в гладких мышцах наших кровеносных сосудов, уменьшают образование атеросклеротических бляшек и предотвращают дегенерацию наших сосудистых стенок.

Кроме того, сиртуины стимулируют наше тело производить оксид азота (NO) — молекулу, которая помогает кровеносным сосудам расслабляться и предотвращает атеросклероз/агрегацию тромбоцитов.

Чем больше лет жизни, тем меньше сиртуинов

С возрастом сиртуинов образуется меньше, и организм теряет способность восстанавливать поврежденные сосуды и адаптироваться к стрессу, что ускоряет старение клеток.

Потеря сиртуинов — то ли из-за старения, то ли из-за вредного воздействия окружающей среды (загрязнение, неправильное питание, курение и т. д. ) ведет к быстропрогрессирующим «поломкам» в клетках.

Сиртуины контролируют все, от метаболизма до здоровья мозга, вплоть до функции наших крошечных кровеносных сосудов.

По этой причине поддержка (а еще лучше повышение) уровня сиртуинов должно быть основной целью, если мы хотим максимально долго оставаться в течении жизни, как физически, так и умственно.

Сиртуиновые дети

Возможно, более интригующим является то, что защитный эффект имеют не только существующие уровни сиртуина, но и уровни сиртуина в детстве. Более низкие уровни сиртуинов в детстве могут быть связаны с сосудистыми (микрососудистыми) проблемами во взрослом возрасте. Кровеносные сосуды детей с высоким содержанием сиртуина функционируют лучше во взрослом возрасте.

Но независимо от уровня сиртуинов в детстве, с возрастом их все равно становится меньше. И чем ниже он был в детстве, тем выше уровень провоспалительного маркера под названием С-реактивный белок.

Мы часто не учитываем того, что все, что мы делаем сейчас, влияет на нас позже .

Когда дело доходит до здоровья сердечно-сосудистой системы, сиртуины могут играть огромную роль.

Что мы можем с этим поделать, можем ли повлиять на уровень сиртуинов?

Вот три действия, которые имеют достаточно веские доказательства.

1. Упражнения

Исследования показывают, что один сеанс физических упражнений активирует сиртуин 1. Ежедневные тренировки повышают уровень всех сиртуинов, главным образом 1 и 3. В свою очередь эти сиртуины в значительной степени повышают образование новых митохондрий, что усиливает антиоксидантную систему организма.

2. Ограничение калорийности (CR или calorie restriction) также активирует сиртуины. Периодическое или многодневное голодание также увеличивает образование сиртуинов.

3. Питание, богатое некоторыми классами фитонутриентов.

Самый известный из них — ресвератрол, полифенол с мощными антиоксидантными свойствами, активирующий сиртуины.

Его часто упоминают в контексте «французского парадокса» (почему французы кажутся такими здоровыми, несмотря на потребление чрезмерного количества вина) — ресвератрол содержится в кожуре винограда.

Однако для получения хотя бы профилактического количества ресвератрола из вина требуется несколько литров.

Лучшей альтернативой является получение ресвератрола из черного винограда (жевать с косточками), ягод черники, голубики, малины, клюквы, шелковицы, а также из какао, миндаля и арахиса.

Кроме ресвератрола, это флавоноиды — большая группа фитонутриентов, среди которых влияние на сиртуины оказывают следующие:

— Флаваноны — лук, кудрявая капуста, лук-порей, брокколи, черника (больше всего), чуть меньше — облепиха, грейпфрут, апельсин, лимон, но больше всего — в альбедо — белой губчатой мякоти и мембранах цитрусовых.

— Флавоны — петрушка и сельдерей.

— Катехины — зеленый чай (больше всего), абрикосы (меньше).

— Антоцианидины — черника, вишня, рябина, ежевика, какао, боярышник.

— Антоцианы — сицилийский апельсин, черная смородина, ежевика, вишня, баклажан, черный рис, мускатный орех, красная капуста.

— Изофлавоны — тофу, соевый йогурт.

— Также полезным продуктом является гречка, содержащая разные группы фитонутриентов, поэтому обратите на нее внимание.

К SIRT-продуктам относятся также куркума, кверцетин (настой луковой шелухи, лук репчатый свежий, яблоки), физетин (клубника).

Окно возможностей

Кто может сказать: «тю, и где здесь новость?» Всем известно, что физические упражнения, разноцветное питание и периодическое ограничение калорий или голодание полезны. Новость в том, что эти знания изменяют наше представление о детском и юношеском питании.

Создание хороших привычек в раннем возрасте может являться мощным способом остановить старение. Ибо в настоящее время исследования старения на самом деле включают лишь вмешательство в позднем возрасте, чтобы улучшить здоровье или уменьшить некоторые аспекты старения.

Подобно тому, как существует «открытое окно» для изучения таких навыков, как язык, возможно, существует «открытое окно» в детстве, когда наш генетический ландшафт более пластичен.

Если мы воспользуемся этим периодом до начала старения, кто знает, как может измениться наше представление о долголетии человека?

Понятно одно: сиртуины — это как хорошо оборудованная мастерская в подсобке умелого мастера: когда есть сиртуины — клетки исправно работают, организм как можно дольше здоров, когда нет — организм вынужден выживать в тех условиях, которые мы ему создали.

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Конечно, такое научное сообщение не оставило равнодушным творческих людей с бизнес навыками, поэтому интернет изобилует «сертуиновой диетой» (sirtfood diet), которую сразу расписали, как чрезвычайно омолаживающую и способствующую похудению, потому что она «активирует ген худощавости», прицепили имя певицы Адель и получилась хорошая реклама.

Сиртуиновый рацион:

Как уже понятно, способствуют повышению уровня сиртуинов продукты растительного происхождения. Поэтому их нужно добавлять в свой рацион.

Завтрак:

Глазунья, усыпанная свежим шпинатом и петрушкой.

Гречневая каша с тушеными грибами и куркумой.

Соевый йогурт со смесью ягод. Зеленый чай.

Обед:

Суп из чечевицы с куркумой и паприкой.

Салат из капусты, петрушки, сельдерея, яблок, грецких орехов, заправленный оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Тост из отрубного хлеба с арахисовым маслом.

Ужин:

Тушеные морепродукты с листовой капустой и брокколи, приправленные свежей зеленью шпината.

Чай из ромашки с лимоном ( и ложечкой меда).

Текст публикуется с разрешения автора

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