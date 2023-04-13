Семь здоровых привычек. Как питаться, чтобы быть более энергичными
Наталья Самойленко: «Выбирайте сложные углеводы» (Фото:unixx.0.gmail.com/Depositphotos)
Избегайте рафинированных углеводов и добавьте в рацион продукты, богатые железом
Усталость у многих — это перманентное состояние настоящего. Стресс, тревога, страх, боль делают нас опустошенными и отнимают существенную часть жизненной энергии, чтобы продолжать двигаться дальше.
Плюс переходный период между зимним и летним сезоном отдает шлейфом сонливости.
Эволюционно мы более активны в период светового дня. Недостаток солнечного света приводит к тому, что мозг производит больше гормона под названием мелатонин, который способствует желанию поспать. Поэтому наша задача — подождать прояснений, но уже сейчас добавлять бустерные здоровые навыки, которые способны немного насытить энергией, и вообще выстроить свой рацион и режим так, чтобы держать тонус.
Что включить съедобного?