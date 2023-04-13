Семь здоровых привычек. Как питаться, чтобы быть более энергичными

13 апреля, 21:13
Поделиться:
Наталья Самойленко: «Выбирайте сложные углеводы» (Фото:unixx.0.gmail.com/Depositphotos)

Наталья Самойленко: «Выбирайте сложные углеводы» (Фото:unixx.0.gmail.com/Depositphotos)

Наталья Самойленко
Диетолог и эндокринолог

Избегайте рафинированных углеводов и добавьте в рацион продукты, богатые железом

Усталость у многих — это перманентное состояние настоящего. Стресс, тревога, страх, боль делают нас опустошенными и отнимают существенную часть жизненной энергии, чтобы продолжать двигаться дальше.

Видео дня

Плюс переходный период между зимним и летним сезоном отдает шлейфом сонливости.

Эволюционно мы более активны в период светового дня. Недостаток солнечного света приводит к тому, что мозг производит больше гормона под названием мелатонин, который способствует желанию поспать. Поэтому наша задача — подождать прояснений, но уже сейчас добавлять бустерные здоровые навыки, которые способны немного насытить энергией, и вообще выстроить свой рацион и режим так, чтобы держать тонус.

Что включить съедобного?

Теги:   Здоровое питание Советы диетолога

Depositphotos
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X