Несколько правил приготовления паски

Общее время приготовления теста — 12 часов

Подготовьте настоящее вкусное и ароматное сливочное масло. Качество масла существенно важно для качества паски. Лучше купить итальянскую муку Manitoba, но если не найдете, то украинская мука высшего сорта тоже подойдет. До приготовления нужно просеять всю муку через волосяное сито. Также важно купить свежее не пастеризованное молоко и домашние яйца. Лучше замешивать тесто в кухонной машине обязательно насадкой под названием крюк. Общее время приготовления теста — 12 часов. Из них 2 часа на закваску, часа 3 на опару, остальное время — для трехкратного подъема теста, выстаивания его в формах и выпечки.

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Для дрожжевой закваски необходимо:

300 г муки, 300 г теплой воды, 70 г дрожжей, чайная ложка сахара.

Растворить дрожжи в теплой воде, добавить муку и оставить закваску в большой миске в теплом месте, накрыв ее несколькими полотенцами.

Для опары:

600 г теплого молока, 500 г муки и закваску смешиваем до состояния очень жидкого теста. Оставляем на 3 часа в теплом месте. Очень важно дать опаре достаточно времени. Тесто для опары должно напоминать жидкую фабричную сметану.

Для замеса теста опару помещаем в чашу кухонной машины, добавляем сахар и муку и замешиваем мягкое тесто. Затем добавляем все желтки, соль, ваниль или ванилин, мягкое сливочное масло комнатной температуры и вымешиваем на средних оборотах в течение 10 минут. Затем добавляем светлый и темный изюм, цукаты из апельсиновой корки, замоченные в роме и цедру лимона. Готовое тесто должно быть достаточно мягким и не прилипать ни к рукам, ни к чаше, ни к столу. Готовое тесто должно не менее трех раз подойти, и его необходимо обминать крюком или руками. После этого тесто разделяют и помещают в формы и дают подняться в зависимости от размера паски от 30 минут до 1 часа. Выпекают при температуре 180 градусов. Время выпечки зависит от размера паски.

Для теста (кроме продуктов, идущих в закваску и опару):

Приблизительно 1,2 кг муки, 300 граммов сахара, 400 граммов сливочного масла, 20 желтков, соль, 100 граммов светлого изюма, 100 граммов темных изюминок, 150 граммов цукатов из апельсиновой корки замоченных в роме.

Из этого теста выйдет примерно 14 пассок по 300 граммов. Количество муки в рецепте зависит от ее качества. Поэтому нужно редактировать муку в зависимости от плотности получившегося теста.

Для декора растопите белоснежный шоколад на водяной бане, добавьте сливки и перемешайте. Смочите верх паски в шоколаде, сверху посыпьте цукатами и орехами. Пусть шоколад застынет при комнатной температуре.

Фото: предоставлено автором

Творог

Вам понадобится:

творога ( 18%) — 1 кг;

18%) — 1 кг; 15 желтков от домашних яиц;

сахара — 200 г;

изюма — 150 г;

цукатов из апельсиновой и лимонной корки — 100 г;

масло сливочное 82% — 170 г;

картофельного крахмала — 100 г;

орехов — 100 г;

грецких орехов — 50 г;

1 лимон;

щепотка ванилина.

Выбрать сухой, жирный и вкусный творог. Сливочное масло (желательно свежее и жирное) оставить на 30 минут в тепле, чтобы оно стало мягким. Желтки оставить на 15 минут при комнатной температуре. Изюм залить горячей водой на 15−20 минут.

С лимона снять цедру и натереть ее на мелкой терке. Грецкие орехи очистить, порубить и слегка обжарить на сухой сковороде до появления аромата. Сыр протереть через сито. В кухонной машине смешать творог с маслом. Желтки сбить в кухонной машине до однородности на низкой скорости. Постепенно увеличить скорость до высокой и всыпать сахар. Взбивать желтки с сахаром 10 минут до образования легкой и воздушной массы.

В желтково-сахарную массу просеять через сито крахмал и взбить на низкой скорости до однородного состояния. Добавить щепотку ванилина, тертую цедру и перемешать. Соединить желточную и творожную массы в кухонной машине.

С изюма слить воду и просушить салфеткой. Добавить изюм вместе с орехами и цукатами в творожную массу и перемешать. Вылить творожную массу в заранее приготовленные формы и отправить в разогретый духовой шкаф.

Духовку разогреть до 180 ℃, формы для выпечки пасок смазать маслом и присыпать мукой. Дно форм желательно застелить промасленной бумагой. Можно запечь творожную паску и в обычной форме, только обязательно смазать ее маслом.

Запеченная творожная паска будет готова через 1−1,5 часа. Время запекания зависит от размеров и высоты формы, влажности творога и т. д. Когда верх аски зарумянится — выключить духовку, открыть дверцу и оставить на 15 минут. Вынуть формы из духовки и аккуратно перевернуть содержимое на полотенце. Дать сырным паскам остыть и сложить в кастрюлю, застеленную полотенцем, накрыть крышкой.

В таком положении запеченная творожная паска может храниться до 3 дней (или до недели в холодильнике). Перед подачей вынуть творожную паску на блюдо, украсить по своему вкусу и нарезать кусочками.

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