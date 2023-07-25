Только один ответ. Как продолжать жить рядом со смертью

Елена Любченко: «Такой период сейчас, когда известия о смерти — одно за другим» (Фото:RostyslavOleksin/Depositphotos)

Мои погибшие друзья хотели сделать нас лучше, свободнее, счастливее

Рядом со смертью чувствуешь себя маленьким. По размеру. И силе.



Такой период сейчас, когда известия о смерти — одно за другим, и все это люди, которых я знала.

Как и все, я уже привыкла относиться к этому не то чтобы трезво — просто грань между «очень грустно» до полного отчаяния как-то стерлась. Читаю очередное сообщение, растерянно смотрю на стену, не плачу, не кричу, но неизменно в голове вопрос: «Какой в этом эволюционный смысл?» (каждое слово матом, понятное дело).

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Именно таких людей будет не хватать, когда война закончится

Почему надо прервать жизнь талантливого художника? Заядлого повара, исследователя украинских традиций? Медика, которая лечила детей от рака? Активиста, который защищал киевские ландшафты от застроек?

Знаете, здесь тот случай, когда не родственникам хочется писать «сочувствую твоей потере», а сказать вслух: «Сочувствую нашей потере», — потому что откровенно понимаю, что именно этих, именно таких людей будет не хватать, когда война закончится, и мы будем отстраивать страну мечты.

Поэтому — какая логика? Какой эволюционный смысл?

Я не знаю. Но когда что-то возвращает меня в реальность, в мое «здесь и сейчас», у меня всегда только один ответ.

Смысл — это мы.

Живые и способные воплощать мечты и планы.

Помогать.

Обнимать детей и родителей.

Искренне интересоваться страной, в борьбе за которую гибнут необыкновенные люди. Что-то для нее делать. Изучать ее историю. Петь ее песни. Прощать ей ошибки. Любить ее за недостатки. Ревновать ее к другим, тихо, но твердо. Все как в отношениях с любимым.

Мои павшие друзья хотели сделать нас лучше, свободнее, счастливее.

Такое объяснение меня хоть как-то утешает. И я чувствую себя не такой маленькой рядом со смертью. Со смертями.

Хотя все равно, как же это больно.

Текст публикуется с разрешения автора

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