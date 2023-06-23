Чем раньше, тем лучше. Как распознать депрессию

Человек с депрессией смотрит на мир словно через грязные очки

Это только в фильмах человек, который находится в депрессии, всегда имеет подавленный вид. На самом деле в большинстве случаев распознать депрессию сложно. Человек может хорошо выглядеть и улыбаться, но при этом страдать от депрессивного расстройства. Далее — подробнее о симптомах депрессии и то, как поддержать человека и лечить это состояние.



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Начнем с того, что депрессия — это болезнь. Если у человека просто плохое настроение в течение одного дня — это апатия. Есть разные стадии депрессии, и чем раньше распознать симптомы и начать лечение, тем быстрее будет процесс выздоровления.

Симптомы депрессии

Человек, который находится в депрессии, все симптомы воспринимает как часть себя, потому что имеет измененный взгляд на себя и мир. Например, отсутствие сил списывает на то, что просто ленивый. Поэтому так важно, чтобы те, кто рядом, вовремя обратили внимание на следующие симптомы депрессии:

— равнодушие к тому, что раньше нравилось и вызывало улыбку;

— нарушение аппетита — чрезмерный или, наоборот, отказ от еды;

— нарушение сна — постоянная сонливость или, наоборот, проблемы с засыпанием;

Чем раньше распознать симптомы, тем быстрее будет процесс выздоровления

— низкий уровень энергии: человек только просыпается, а уже чувствует усталость, нет сил на простые гигиенические процедуры, как-то почистить зубы;

— повышенная раздражительность и гнев;

— социальная изоляция, желание чаще быть в одиночестве, избегание людей и игнорирование интересных событий;

— мысли о том, что мир враждебен, а все события в нем только плохие;

— забывчивость и рассеянность; человек с депрессией не сосредоточен и замедлен, с опозданием реагирует на события, будто где-то «летает»;

— появляется жесткая самокритика;

— снижается либидо и самооценка;

— такие чувства как радость и гордость за себя притупляются;

— появляются суицидальные мысли.

Человек с депрессией смотрит на мир словно через грязные очки. Он не понимает, что это все — симптомы расстройства. И если они наблюдаются более двух недель, необходимо обратиться за помощью к специалисту для дальнейшей диагностики

Причины депрессии

Депрессии могут способствовать генетические факторы. Есть люди, которые более чувствительны к стрессовым событиям — именно они склонны к депрессии. Также влияет среда, в которой человек рос, отношение родителей и окружения. Доказано, что халатное отношение к детям, игнорирование их базовых потребностей приводит к изменениям в мозге, которые в дальнейшем могут спровоцировать депрессию.

Также уязвимыми к этому состоянию являются пожилые люди. При определенных обстоятельствах они испытывают зависимость от других. Кроме того имеют влияние определенные болезни, а также отсутствие планов и контроля над своей жизнью.

Как поддержать человека, который в депрессии

Существует так называемая шкала депрессии Бека — опросник, который поможет человеку понять, что с ним. Предложите его пройти тому, кто находится в подавленном состоянии, при этом важно понимать, что окончательный диагноз должен установить врач.

Также человек в депрессии нуждается в поддержке и опоре: «Я вижу, у тебя непростой период, чем я могу помочь? Давай подумаем вдвоем, что я могу сделать здесь и сейчас». Не стоит окружать человека гиперопекой, просто дайте поддержку. Если есть контакты психолога или психотерапевта, о котором слышали хорошие отзывы, скажите об этом: «Ты не против, если я оставлю контакты хорошего врача?» По возможности приведите примеры знакомых людей, которые победили депрессию. Говорите о том, что «мы справимся».

Ни в коем случае нельзя проявлять агрессию в стиле: «Ты что, не можешь собраться? Давай соберись!»

Как улучшить состояние при депрессии

Первое: необходимо диагностировать болезнь и стадию.

Второе: если надо, пройти медикаментозное лечение, которое должен назначить и сопровождать врач-психиатр.

Третье: психотерапия и работа с регуляцией психоэмоционального состояния.

Четвертое: корректировка образа жизни. Качественная пища, потребление достаточного количества воды, прогулки при дневном свете, социализация, посильный спорт и тому подобное.

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