Без советов и поучений. Как поддерживать близких людей, когда им тяжело

Настройтесь на длинную дистанцию

Сегодня люди часто чувствуют бессилие не только из-за самих себя, но и из-за своих близких. Стресса такой величины мы еще не переживали, и поэтому реакции людей на происходящее могут существенно разниться. Особенно, когда близкий человек находится в более сложных условиях, чем вы — например, муж ушел служить в ВСУ. Состояние и собственное бессилие усиливается еще и тем, что вы находитесь на расстоянии. Но бывает, что те, кому плохо, замыкаются и «уходят в себя», даже когда находятся рядом. Так часто ведут себя дети в подростковом возрасте или мужчины. Вообще в нашей культуре не принято делиться проблемами и (или) просить о помощи, даже когда она крайне необходима.



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Поэтому поговорим сегодня о том, как можно помочь человеку, если он переживает сложные времена и тяжелые состояния, такие как депрессия, апатия, безверие, безнадежность, гнев или горе. Важно отметить, что я в этом контексте употребляю слово депрессия скорее в бытовом значении, а не в клиническом. Так часто называют любое подавленное и пессимистическое состояние. Оно может перерасти в клиническую депрессию, что уже требует медицинского лечения, поэтому стоит быть с этим достаточно бдительными.

Суть депрессивных состояний часто заключается в