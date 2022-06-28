Когда все на взводе. Как перестать осуждать

Елена Любченко: «Часто мы осуждаем то, чего сильно хотим, но боимся делать» (Фото:Dmyrto_Z/Depositphotos)

Дайте себе шанс предположить, что видимая часть жизни другого — это далеко не все

Многих задел текст про осуждение , только сейчас большинство вопросов с противоположной стороны: «Как не осуждать самой/самому?»



Недавно мы с подругой, которая только вернулась из горячей точки, встретились в любимом кафе на Подоле. Несколько часов мы разговаривали о войне, рассказывали свои истории, плакали. Она делилась ужасами пережитого.

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За соседним столиком сидела компания молодежи, и все время, пока мы разговаривали, они хохотали, пили кофе, ели пирожные и беззаботно бесились. Одеты все были по-хипстерски, кто-то подъезжал на самокате или моноколесе.

Моя подруга не выдержала и разразилась целым потоком осуждения в их адрес. О том, как она боялась, бежала, спасала близких, видела смерть и боль, а они…

Поймали себя на осуждении — посочувствуйте себе

В какой-то момент компания притихла и начала как-то очень серьезно прощаться. К кафе подъехал бусик с надписью «волонтеры». Ребята стали загружать в него ящики, потом еще раз крепко попрощались, и часть из них уехала на бусе, а остальные открыли компьютеры и телефоны и погрузились в свои дела.

Сцена теперь выглядела совершенно иначе.

Моя подруга снова заплакала. Теперь уже о том, что «им бы веселиться и по барам сидеть, как мы в их годы, а они повезли гуманитарку в оккупацию, и кто знает…»

Так вот.

1. Чтобы перестать осуждать, часто нужно просто дать себе шанс предположить, что видимая часть жизни другого — это далеко не все. Что у нее есть другая сторона. С завистью, кстати, тоже отлично работает.

2. Понять и признать, чего не хватает вам самим, и дать это себе: чуть больше отдыха, чуть меньше напряжения и так далее. Часто мы осуждаем то, чего сильно хотим, но боимся делать.

3. Признать, что сейчас мы все на взводе и срываемся.

4. А еще перестать осуждать себя. За то же осуждение. Часто этот яд работает вовнутрь так же, как и вовне.

Поймали себя на осуждении — посочувствуйте себе, например, нашим любимым способом: «Опять сплетничаешь, умница моя? Чем тебя порадовать?»

5. Последнее. Конечно, есть и законченные негодяи, которые воруют у армии, пользуются ситуацией и плевали на мир вокруг. Всегда есть — в любое время. Ваше осуждение им до лампочки. А вот юристы, ТРО, трибунал — нет.

Текст публикуется с разрешения автора

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