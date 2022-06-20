Три фактора. Почему нам становится легче, когда мы осуждаем

Когда нам тревожно, нам хочется «быть в стае», чтобы все делали то же, что и мы

Мы все уже поняли, что война надолго становится частью нашей жизни, и нам нужно научиться с ней и в ней жить. Где бы мы ни были, она уже вплелась (кому-то — врезалась) в ткань жизни.



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Война и все что с ней связано порождает очень-очень много тревоги.

Справляемся мы с ней кто как может. И частым способом справиться становится осуждение других.

Почему нам легчает, когда мы осуждаем? Именно легчает, иначе мы бы этого не делали.

Мы склонны осуждать других, когда особенно уязвимы и сами нуждаемся в поддержке. Часто в основе осуждения другого лежит тревога, неуверенность или зависть.

1. Когда нам тревожно, нам хочется «быть в стае», чтобы все делали то же, что и мы: вместе боялись, вместе бежали, вместе боролись. Человек — существо стадное, и в стае ему не так страшно. Осуждаю другого — загоняю его в свою стаю, чтобы мне не было так страшно.

Часто дело не в том, что вы не правы, а в том, что осуждающему « праведнику» плохо

2. Жертвовать армии, тратить личные ресурсы, остаться в небезопасном месте — это все выбор и жертвы. Когда мы не до конца уверены в верности своих действий и решений (а попросту не до конца уверены в себе, потому что я — это и есть мои выборы и решения) нас еще больше мучат сомнения, если мы видим счастливого человека, который сделал противоположный выбор.

Осуждать другого и его отличный от вашего выбор — странный способ подтверждать свою правоту… и снижать тревогу.

3. Когда мы завидуем, что другой может оставаться в покое, заботиться о себе и своих интересах, не паниковать, радоваться жизни и даже в этом хаосе находить источники счастья, осуждение становится странным способом обесценить его радость и… подкрепить себя.

Между тем зависть — это маркер того, что вам чего-то сильно не хватает: радости, энергии, заботы о себе, баланса. И стоит подумать, что исправить в своей жизни, вместо того, чтобы думать, что улучшить или поменять в чужой.

Вообще, этот пост предназначен для тех, кто волнуется и винит себя из-за осуждений близких: «недостаточно волонтеришь; отдыхаешь, когда тут такое; тратишь деньги на себя; работаешь в безопасном месте; не пошел на фронт; заботишься о здоровье и т. д. »

Поверьте, то, что кто-то осуждает, на самом деле может быть лучшим и самым полезным из того, что вы можете делать сейчас для своей страны.

Много раз говорилось, что для победы нужны марафонцы, а не спринтеры. Здоровые, выносливые, энергичные, оптимистичные. Те, кто умеет радоваться и находить энергию в любой ситуации.

Часто дело не в том, что вы не правы, а в том, что осуждающему «праведнику» плохо, тревожно, не хватает того, что есть у вас.

Добавьте сюда, что черно-белые радикальные мысли часто возникают во время усталости, а также повышенную эмоциональность в стрессе, высокие ставки нашей победы — и не принимайте на свой счет.

У каждого свои возможности и ресурсы помощи.

У всех разные приоритеты и актуальность.

И часто самым радикальными праведниками бывают новички, которые вскоре быстро выдыхаются и плохо понимают вопрос.

Текст публикуется с разрешения автора

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