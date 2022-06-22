И жизнь станет проще. Пять навыков, которые спасут от проблем в отношениях

Ошибаться — нормально, не нормально не извлекать из ошибок уроки

Как и в случае со многими другими житейскими вещами — уборкой дома, уходом за машиной и даже воспитанием детей — здесь есть несколько основных навыков, которые, как только вы их освоите, заметно облегчат вам жизнь. Вас будет не так просто вывести из равновесия, вы сможете мысленно превращать кризисы в задачи и у вас сформируется прочная основа умения, которое повысит вашу самооценку и придаст уверенности.



Видео дня

С отношениями дело обстоит точно так же, как и совсем остальным. Да, это обширная тема, и если в нее углубиться, то можно найти, наверное, не меньше 300 вещей, о которых стоит позаботиться и которые нужно делать правильно. Но вам не обязательно беспокоиться обо всех 300. Вот более короткий список — пять основных навыков, которые, так же, как те, что касаются обращения с домом, машиной или детьми, могут сделать вашу жизнь немного проще.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.