Обязательная составляющая успеха? Семь мифов об эмоциональной компетентности

Самый большой миф: развить эмоциональную компетентность очень легко

Как и любое популярное понятие, тема эмоциональной компетентности буквально обрастает мифами и легендами, как по поводу самого определения понятия, так и к его универсализации использования — всем, обязательно, повсюду, только так и не иначе.



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Подготовила шпаргалку, чтобы несколько развеять популярные мифы.

Эмоциональная компетентность : мифы и правда

1. Способности к развитию эмоциональной компетентности могут быть только врожденными.

Некоторые люди утверждают, что способность распознавать, испытывать свои эмоции и других — врожденная черта. То есть «эмоциональный интеллект» или у вас или есть, или нет. На самом деле эмоциональная компетентность — это навык, который можно и нужно развивать самостоятельно.

Практикуя самоосознанность, самомотивацию, направляя свои эмоции и регулируя свои эмоциональные реакции, вы сможете развить эмоциональную компетентность с нуля.

Начните с изучения своего словарного запаса для конкретного определения эмоций, обращайте внимание на то, как вы испытываете и можете назвать свои эмоции в тот или иной момент времени, как это делают другие, научитесь отслеживать ваши триггеры.

2. Вы можете стать успешным только с высоким уровнем эмоциональной компетентности.

В последнее время тема эмоциональной компетентности рассматривается как обязательная составляющая успеха. На самом деле, несмотря на уровень, эмоциональная компетентность — возможный, но не определяющий компонент успешной карьеры или взаимодействия с другими. Будем честны — Стив Джобс и Илон Маск продемонстрировали, что успешную карьеру, признание и любовь миллионов можно получить без высокоразвитой эмпатии или сострадания к своим командам.

Существует множество способов построить успешную команду

Есть множество способов и путей построить успешную команду, компанию и карьеру. Не всегда эмоциональная компетентность приводит к успеху. В Journal of Applied Psychology изложен исчерпывающий мета-анализ, показывающий, что нет широкой корреляции между эмоциональным интеллектом и производительностью работы.

3. Эмоциональная компетентность это про «здравый смысл».

Существует мнение, что эмоциональный интеллект — просто модный термин для того, что большинство называет «здравым смыслом». Однако здравый смысл — это способность мыслить и вести себя рационально и принимать правильные решения, в то время как эмоциональная компетентность требует усилий, навыков и постоянного анализа, чтобы понимать эмоциональное поведение как собственное, так и других — и лежащие в ее основе причины.

Кроме того, даже самые простые навыки эмоциональной компетентности нуждаются в умении и сосредоточенности на эмоциональных процессах, и не все образованные и умные люди обладают ими по умолчанию.

4. Контролировать свои эмоции — реально и легко.

Конечно, было бы здорово, если бы мы могли регулировать свои эмоции, ставя на паузу, например, гнев, когда чувствуем, что теряем контроль. Но эмоции включают в себя наши природные инстинктивные чувства, которые являются ответом на конкретную ситуацию или раздражитель, и сразу запускают сложные химические процессы нашего мозга. Потому эмоции контролировать невозможно.

Что мы можем контролировать, это нашу реакцию на эти эмоции. Мы можем влиять на свои эмоциональные состояния.

Осознавая, как эмоции влияют на нас, анализируя наши привычные мысли и паттерны поведения, мы можем предотвращать, чтобы эмоции заставляли нас вести себя иррационально и неконтролируемо.

5. Эмоциональные люди обладают развитой эмоциональной компетентностью от природы.

Если вы — тот человек, который может легко расплакаться от грустного фото или видео, это скорее признак того, что у вас развита эмпатия и вы можете легко перенимать на себя чувство других. Но это не свидетельствует о развитии эмоциональной компетентности.

Эмпатия — это ценный инструмент, но всего лишь один навык из целого ряда необходимых для высокого уровня эмоциональной компетентности.

Развитая эмоциональная компетентность требует сначала понимания того, как работают ваши эмоции и эмоции других, а затем эффективного управления эмоциональными реакциями для достижения ваших личных целей.

6. Развить моциональную компетентность очень легко

Это величайший миф. Развитие этого навыка является одной из самых сложных задач, с которыми вы когда-либо сталкивались.

Задумайтесь: мы уже рождаемся с эмоциями, наше эмоциональное поведение сейчас — это уже годы приобретенного опыта.

Мы с вами на практике знаем, насколько трудно ввести изменения в наше привычное поведение, научиться новому, развить новую привычку. Поэтому изменение привычных паттернов эмоциональных реакций очень сложный и длительный процесс, который требует постоянного анализа, сфокусированности и практики.

7. Люди с высокой эмоциональной компетентностью всегда лучшие лидеры.

Когда мы говорим об эмоциональной компетентности, это обычно имеет сугубо положительную коннотацию. Но, несмотря на положительный потенциал эмоциональной компетентности, она может быть использована руководителями для эксплуатации, запугивания или манипулирования командой.

Ведь когда вы можете контролировать свои эмоциональные реакции, вы можете скрывать свои подлинные чувства. А когда вы понимаете, что испытывают другие и можете управлять их эмоциональными состояниями, вы способны заставить их действовать против их собственных интересов.

Поэтому понимание, что эмоциональная компетентность может быть со знаком «-» — это еще одна причина для вас развивать свой эмоциональный капитал — чтобы защитить себя от деструктивного управления и манипулятивного взаимодействия с другими.

Текст публикуется с разрешения автора

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