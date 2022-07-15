Невероятно вкусные. Три летних пирога с ягодами

Небольшая кислинка свежей черники идеально сочетается с нежностью сметанной заливки

Выпечка нравится мне тем, что она актуальна круглый год. Зимой всегда хочется согреться чашечкой кофе или чая со вкусными пирожками или булочкой, или испечь вкусный торт в честь какого-нибудь торжественного события, не забываем и о праздничной выпечке. А летом над всем царят сезонные ягоды и фрукты. И грех не пользоваться этим подарком природы.

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Песочный пирог с черникой и сметанной заливкой

Сегодня я решил рассказать вам, как приготовить вкуснейший черничный пай со сметанной заливкой. Для основы пирога с черникой я выбрал песочное тесто, потому что считаю, что оно будет подходить сюда лучше всего. А заливку сделаю на основе сметаны, взбитой с яйцами и сахаром. Вкус будет очень нежным. И, конечно, добавим свежую чернику, ее небольшая кислинка идеально сочетается с нежностью сметанной заливки. Чернику не обязательно брать именно свежую, пирог будет хорош на вкус и с замороженными ягодами. Нужно только разморозить и убрать лишнюю влагу. Как видите, приготовить черничный пирог со сметанной заливкой удивительно легко, а его непревзойденный вкус понравится всем вашим близким.

Время приготовления — 1 час 45 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для песочной основы:

150 г размягченного сливочного масла

2 ст. л. сахара

1 яйцо

300 г пшеничной муки ( + для раскатывания теста)

+ для раскатывания теста) 1 ч. л. разрыхлителя

1 щепотка соли

Для начинки и заливки:

400 г черники ( свежей или замороженной)

свежей или замороженной) 350 г сметаны

3 ст. л. сахара

2 яйца

Песочный пирог с черникой и сметанной заливкой / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт



Для теста смешайте в миске 300 г пшеничной муки, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. сахара. Добавьте 1 щепотку соли и 150 г размягченного сливочного масла. Замешайте крутое тесто, оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.

Для начинки выложите в миску 350 г сметаны, она будет основой заливки. Добавьте к сметане 3 ст. л. сахара и 10 г ванильного сахара. Вбейте 2 яйца и хорошо перемешайте венчиком до однородной смеси.

Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Доску или рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто и раскатайте в пласт толщиной 5 мм.

Выложите тесто в керамическую форму и слегка прижмите руками. Осторожно подрежьте края теста ножом.

Хорошо помойте 400 г черники и выложите на тесто. Сверху залейте ягоды сметанной заливкой.

Поставьте пирог в духовой шкаф на 1 час при температуре 180 градусов.

Овсяный пирог с ягодами

Пирог на основе овсяных хлопьев — очень простая, но вкусная выпечка, в приготовлении которой я не использовал пшеничную муку. Готовится такой пирог максимально быстро и очень легко, потому можно готовить его вместе с детьми. Добавляйте хрустящие орехи, ягоды на ваше усмотрение и просто наслаждайтесь невероятным вкусом!

Время приготовления — 1 час 5 минут

Порции — 4

Ингредиенты

420 мл молока

2 яйца

100 г меда

50 г сливочного масла ( или растительного масла, плюс для смазывания формы)

или растительного масла, плюс для смазывания формы) 1 банан

250 г овсяных хлопьев

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы молотой

1 ч. л. ванильного сахара

150−200 г ягод ( ассорти)

ассорти) 100 г грецких орехов

1 щепотка соли

Овсяный пирог с ягодами / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

В мисочку высыпьте 250 г овсяных хлопьев и добавьте к ним 50 г мягкого сливочного масла и 100 г меда. Затем добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 2 яйца, по 1 ч. л. корицы и ванильного сахара, щепотку соли.

Банан (1 шт.) разомните вилкой в пюре и затем добавьте к общей массе.

Порубите ножом или разомните ладонями 100 г грецких орехов до желаемого размера. Добавьте в тесто и перемешайте.

Добавьте в общую массу 420 мл молока и хорошо перемешайте.

Половину ягод добавьте в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить их цельность. Оставьте массу на 20 минут.

Форму для выпекания обильно смажьте сливочным маслом или растительным маслом, можно сначала выстелить пергаментом. Аккуратно распределите тесто по форме и добавьте вторую половину ягодного микса. Слегка вдавите ягоды в тесто, чтобы они не пригорали во время выпечки.

Поставьте в духовой шкаф с температурой 180 градусов на 35−40 минут. Готовность пирога определяйте деревянной шпажкой.

Готовый остывший пирог при подаче по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте с медом или сгущенкой.

Тертый пирог с черной смородиной

Тертый пирог — это одно из немногих блюд, которые готовила моя мама в детстве. Помню невероятный аромат, выходящий из духовки, и то, как я не мог дождаться момента, когда пирог будет готов. Еще горячим хватал, обжигая пальцы рук, и наслаждался божественным вкусом. Конечно, я внес в мамин рецепт свои коррективы и решил сам приготовить начинку для пирога. Мне кажется, что эти небольшие изменения его совсем не испортили, а сделали вкус еще насыщеннее и ярче.

Время приготовления — 1 час 1 5 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

420 г пшеничной муки

200 г сливочного масла

250 г сахара

10 г ванильного сахара

2 яйца

10 г разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

400 г черной смородины

200 г сахара

5 веточек фиолетового базилика

Тертый пирог с черной смородиной / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Приготовьте начинку. Для этого соедините в сотейнике черную смородину (400 г) или любые другие ягоды с сахаром (200 г). Поставьте на сильный огонь на 2−3 минуты, чтобы сок стал выделяться и сахар начал растворяться. Не забывайте при этом постоянно помешивать ягоды, чтобы они не подгорели. Теперь убавьте огонь чуть ниже среднего и уваривайте массу в течение 15−20 минут. Как я проверяю готовность варенья? Перед тем как его варить, беру тарелку и отправляю ее в морозилку охладиться. Для проверки варенья на готовность капаю варенье на холодную поверхность тарелки и наклоняю тарелку из стороны в сторону. Если капля держит свою форму и не растекается при этих манипуляциях, то варенье готово и его можно снимать с огня. Если еще растекается, то нужно проварить еще некоторое время.

Листья базилика (5 веточек) мелко нашинкуйте и отправьте в горячее варенье за несколько минут до готовности. Перемешайте. Начинка к пирогу готова — можем замешивать тесто.

Сливочное масло нарежьте кубиками и переложите в миску. Пусть оно немного подтает.

В миску с подтаявшим сливочным маслом добавьте ванильный сахар, соль и обычный сахар. С помощью венчика взбейте массу до полного объединения и пышности. Можете для этого использовать автоматический миксер, ну а мне лень мыть посуду, поэтому стараюсь обходиться минимальным количеством гаджетов. Выйдет не хуже!

Введите яйца по одному и продолжайте взбивать до однородности. Теперь пришло время для муки и разрыхлителя. Замесите мягкое и пластичное тесто. Старайтесь месить его минимально, песочное тесто не любит перегрева от тепла рук.

Теперь отделите от общей массы 1/3 теста, это будет основание для пирога. На самом деле, существует два варианта приготовления тертого пирога. Можно использовать меньшую часть в качестве основы, а оставшиеся 2/3 теста натереть сверху. Тогда пирог будет более пышным. Если же вы хотите сделать пирог более тонким и хрустящим, то раскатайте 2/3 теста, а остальную меньшую часть отправьте в морозилку, а затем натрите на терке. Вкус от этого особо не изменится.

Оберните большую часть теста пищевой пленкой и уберите в морозильную камеру на 30 минут. Пусть тесто немного остынет и подмерзнет, так его будет удобнее натирать на терке. Меньшую часть теста оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник, чтобы оно отдохнуло, тоже на 30 минут. После этого оно станет еще более пластичным и его будет удобно раскатывать.

Извлеките меньшую часть теста из холодильника и раскатайте между двумя листами пергамента в пласт толщиной 3−4 мм. Перенесите его прямо с нижним пергаментом на противень и далее формируйте пирог уже в нем.

Смажьте основу пирога уже остывшим вареньем. Достаньте вторую часть теста из морозилки и натрите его поверх варения на крупной терке, равномерно распределяя по всей поверхности основы.

Поставьте в духовой шкаф с температурой 180 градусов на 25−30 минут. Пирог должен хорошо подрумяниться. Готовому пирогу дайте немного остыть и нашинкуйте порционными кусочками.

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