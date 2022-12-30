Наперекор врагу и благодаря ВСУ. Шесть блюд, которые стоит приготовить на Новый год

Нынешние праздничные дни должны еще больше сплотить нас, и это можно сделать как раз с помощью еды

Свету быть! Потому что праздники, особенно такие, как Рождество и Новый год — это выбор света, даже в темные времена. В эти сложные времена я выбираю жизнь, а значит, предлагаю праздник. Вопреки врагу и благодаря ВСУ. Нынешние праздничные дни должны еще больше нас сплотить. И это очень классно можно сделать именно с помощью еды.

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Паштет из куриной печени и свекольного сока

Приготовьте куриный паштет. Эта вкусность уместна и на завтрак, и как дополнение к основным блюдам, и как украшение праздничного стола. Самый известный рецепт — из куриной печени и лука. А я предлагаю добавить в него сок свеклы. Вы получите закуску со сладким привкусом и приятным розовым цветом. Подавайте паштет на гренках, соленом печенье или свежем багете.

Время приготовления — 30 минут

Порции — 6

Ингредиенты

500 г куриной печени

1 лук репчатый

150 г сливочного масла 82,5%

2 средние свеклы

2 ст. л. подсолнечного масла

1 лавровый лист

2 ароматных перца

соль и перец по вкусу

Паштет из куриной печени и свекольного сока / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Очистите от плёнок 500 г куриной печени. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте печень, лавровый лист и 2 душистых перца. Посолите по вкусу и варите 20 минут на среднем огне.

Тем временем сделайте сок из 2 средних свекл. Вымойте овощи, очистите от кожуры и потрите на мелкой терке.

Уложите в мелкое сито, установите его на миску и с помощью ложки процедите сок. Нам нужно 50−70 мл сока.

Перелейте его в сотейник и доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре.

Очистите от луковой шелухи одну луковицу и нарежьте средним кубиком. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте лук до золотистого цвета.

В чашу блендера добавьте отварную печень, жареный лук, свекольный сок и 150 г сливочного масла 82,5%. Перебейте все до однородной смеси. По желанию воспользуйтесь погружным блендером. Затем переложите в емкости, в которых будете хранить паштет. Поставьте их в холодильник как минимум на 40 минут, а затем подавайте с гренками или хлебом.

Салат с креветками и авокадо

Хочу признаться — морепродукты я готов есть каждый день и добавлять в любые блюда! Ну а если это какой-то праздник, то креветки — просто обязательная программа. Поэтому сегодня я решил приготовить салат с креветками и авокадо, которые сочетаются просто идеально. А чтобы было еще вкуснее — сделал классную заправку, соединив мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Быстро и божественно вкусно.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 2

Ингредиенты

1 авокадо

30 г сливочного масла

½ грейпфрута

300−400 г креветок

1 соцветие салата Айсберг

1 ст. л. каперсов

1 ст. л. горчицы ( французской в зернах)

французской в зернах) Сок половины лимона

1 ст. л. меда

3−4 ст. л. оливкового масла

1−2 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Салат с креветками и авокадо / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Для соуса соедините в мисочке 3−4 ст. л. оливкового масла, сок ½ лимона, 1 ст. л. горчицы в зернах и 1 ст. л. меда. Все хорошо перемешайте венчиком до объединения.

Креветки припустите на 30 г сливочного масла с добавлением 1−2 раздавленных зубчиков чеснока в течение 1−2 минут.

Переложите креветки в миску с соусом и аккуратно перемешайте.

Авокадо очистите, достаньте косточку, а мякоть нарежьте большими кубиками, переложите в миску с креветками.

Айсберг порвит руками и добавьте к креветкам.

Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился по листикам салата.

Половинку грейпфрута разделите на филе и разрежьте дольки пополам. Добавьте в миску вместе с 1 ст. л. каперсов и еще раз перемешайте.

Бутерброды с селедкой и арахисовой пастой

Бутерброды с соленой рыбой — самое простое и быстрое решение для любого праздничного стола. Разве это не замечательно — нарезать хрустящий багет выложить на него вкусную рыбку? Но и здесь я предлагаю экспериментировать. Давайте приготовим бутерброды с селедкой и арахисовой пастой. Тот же рецепт, но вместо масла — ореховая паста. Так что если любите эксперименты, этот рецепт именно для вас.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 4

Ингредиенты

1 французский багет

4−5 ст. л. арахисовой пасты ( без сахара)

без сахара) 1 тушка сельди малой соли

2−3 веточки укропа

3 ст. л. подсолнечного масла

Пошаговый рецепт

Для начала разберите сельдь. Я рекомендую покупать не готовые нарезанные куски сельди, а целую маринованную рыбу — она намного вкуснее. Аккуратно снимите с сельди кожу.

Отделите от рыбы голову и хвост, разрежьте вдоль спинки. Аккуратно вырежьте филе, срежьте лишний жир с брюшка.

Достаньте из филе косточки с помощью ножа или специального пинцета. Нарежьте небольшими кусочками.

Один багет нарежьте на кусочки толщиной около 1 см под углом, чтобы бутерброды получились не слишком маленькими.

Разогрейте сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте кусочки до появления золотистой корочки.

Когда гренки остынут, намажьте каждую небольшим количеством арахисовой пасты (в общем вам понадобится 4−5 ст. л. пасты).

Выложите кусочки сельди на гренки с пастой, украсьте веточками укропа (в общем вам понадобится 2−3 веточки).

Салат с курицей и мандаринами

Я уже не раз повторял, что очень люблю салаты с мандаринами. Одно из таких замечательных сочетаний — салат с курицей и мандаринами. Хрустящие сухарики, пряный кориандр, пикантная руккола и заправка на основе лимонного сока и горчицы прекрасно дополняют мандарины и нежное куриное филе.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

1 мандарин

100 г рукколы

Половина куриной грудки

2 кусочка хлеба ( батон, для сухарей)

батон, для сухарей) Сок половины лимона

2 ч. л. горчицы ( французской)

французской) 4−5 ст. л. растительного масла

1 щепотка зерен кориандра

Соль и перец по вкусу

Салат с курицей и мандаринами / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

В салатник выложите зелень рукколы и дольки мандарина без косточек.

Батон нарежьте небольшими кубиками и обжарьте 5−7 минут на сковороде с 1−2 ст. л. растительного масла до золотистой корочки.

Половину куриной грудки нарежьте как можно более тонкими слайсами под углом 45 градусов.

Сбрызните курицу небольшим количеством лимонного сока, посолите и поперчите по вкусу.

Разогрейте сковороду с 2 ст.л. растительного масла и обжарьте куриное филе до готовности.

Для заправки смешайте французскую горчицу, лимонный сок и слегка присолите. Перемешайте до однородности.

Добавьте в салатник к мандаринам и рукколе готовое куриное филе и сухарики.

Затем добавьте 1 щепотку кориандра, он отлично дополнит вкус салата.

Добавьте 1 ст. л. заправки и 2 ст. л. растительного масла.

Буженина из индейки

Я точно знаю, что украинцы обожают мясо. Мы готовим и свинину, и курятину, и говядину, и баранину, и уток с кроликами. Я же хочу вспомнить об индейке. Она тоже крутая, поэтому сегодня готовим именно из нее. Какое праздничное мясное блюдо вспоминается вам прежде всего? Мне — буженина. Ее часто готовят из свинины. Например, вы знаете, что буженина с яблочным конфитюром невероятно вкусна. Я же хочу поделиться рецептом невероятно нежной буженины из индейки.

Время приготовления — 3 часа 10 минут

Порции — 4

Ингредиенты

1 кг филе индейки

250 г термостатного 10% йогурта

6 лавровых листьев

½ головки чеснока

5 веточек тимьяна ( или розмарина)

или розмарина) по вкусу соль и перец

Буженина из индейки / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Филе индейки выложите в миску с 3 лавровыми листьями, 2−3 прижатыми зубчиками чеснока и 3 веточками тимьяна, оборвав с них листики.

Совсем чуть-чуть посолите и добавьте 250 г термостатного 10% йогурта. Тщательно смажьте мясо йогуртом, накройте миску пищевой пленкой и уложите в холодильник на 2 часа.

Когда мясо замаринуется, извлеките его из пленки и уберите ложкой лишний йогурт. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Положите филе индейки в рукав вместе с 2 веточками тимьяна, 3 лавровыми листьями и оставшимися зубчиками чеснока. Уложите в разогретую духовку и запекайте 1 час. Затем осторожно раскройте рукав и запекайте еще 5−10 минут в режиме гриля. Готовой буженине дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами. Полейте мясо жидкостью, образовавшейся во время запекания, посыпьте черным перцем и украсьте тимьяном.

Сабайон с шампанским и цедрой апельсина

Сабайон — это изысканный итальянский десерт. Отличается он не только своим удивительно нежным вкусом, но и простотой приготовления. Однако чтобы приготовить его действительно вкусным, нужно знать один секрет. Дело в том, что этот десерт готовится с добавлением вина или шампанского. Поэтому, чем вино лучше, ароматнее и вкуснее — тем насыщеннее получается сам десерт. В этом рецепте я использовал полусладкое шампанское с выразительным фруктовым вкусом и ароматом, а завершающей ноткой стала апельсиновая цедра, проваренная с сахаром. Сабайон с шампанским — отличное решение для любого праздничного стола!

Время приготовления — 15 минут

Порции — 1

Ингредиенты

2 яичных желтка

40 г сахара

40 мл шампанского

Цедра четверти апельсина

2−3 ст. л. сахара ( для варки цедры)

Сабайон с шампанским и цедрой апельсина / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

В сотейник наливаем воду и ставим на огонь, сверху ставим миску, чтобы она не касалась воды, и разогреваем ее. В отдельной миске смешиваем желтки с сахаром, переливаем в миску на паровой бане и активно перемешиваем венчиком до получения однородной пены. Добавляем шампанское и снова активно перемешиваем.

В небольшой кастрюльке разогреваем немного воды, добавляем сахар и апельсиновую цедру. Варим на маленьком огне в течение 10 минут. Достаем цедру, режем тонкими полосками и подаем вместе с сабайоном.

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