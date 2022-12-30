Наперекор врагу и благодаря ВСУ. Шесть блюд, которые стоит приготовить на Новый год
Бутерброды с селедкой и арахисовой пастой (Фото:предоставлено автором)
Нынешние праздничные дни должны еще больше сплотить нас, и это можно сделать как раз с помощью еды
Свету быть! Потому что праздники, особенно такие, как Рождество и Новый год — это выбор света, даже в темные времена. В эти сложные времена я выбираю жизнь, а значит, предлагаю праздник. Вопреки врагу и благодаря ВСУ. Нынешние праздничные дни должны еще больше нас сплотить. И это очень классно можно сделать именно с помощью еды.
Паштет из куриной печени и свекольного сока
Приготовьте куриный паштет. Эта вкусность уместна и на завтрак, и как дополнение к основным блюдам, и как украшение праздничного стола. Самый известный рецепт — из куриной печени и лука. А я предлагаю добавить в него сок свеклы. Вы получите закуску со сладким привкусом и приятным розовым цветом. Подавайте паштет на гренках, соленом печенье или свежем багете.
Время приготовления — 30 минут
Порции — 6
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 1 лук репчатый
- 150 г сливочного масла 82,5%
- 2 средние свеклы
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 лавровый лист
- 2 ароматных перца
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Очистите от плёнок 500 г куриной печени. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте печень, лавровый лист и 2 душистых перца. Посолите по вкусу и варите 20 минут на среднем огне.
Тем временем сделайте сок из 2 средних свекл. Вымойте овощи, очистите от кожуры и потрите на мелкой терке.
Уложите в мелкое сито, установите его на миску и с помощью ложки процедите сок. Нам нужно 50−70 мл сока.
Перелейте его в сотейник и доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте остывать при комнатной температуре.
Очистите от луковой шелухи одну луковицу и нарежьте средним кубиком. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте лук до золотистого цвета.
В чашу блендера добавьте отварную печень, жареный лук, свекольный сок и 150 г сливочного масла 82,5%. Перебейте все до однородной смеси. По желанию воспользуйтесь погружным блендером. Затем переложите в емкости, в которых будете хранить паштет. Поставьте их в холодильник как минимум на 40 минут, а затем подавайте с гренками или хлебом.
Салат с креветками и авокадо
Хочу признаться — морепродукты я готов есть каждый день и добавлять в любые блюда! Ну а если это какой-то праздник, то креветки — просто обязательная программа. Поэтому сегодня я решил приготовить салат с креветками и авокадо, которые сочетаются просто идеально. А чтобы было еще вкуснее — сделал классную заправку, соединив мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Быстро и божественно вкусно.
Время приготовления — 20 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 1 авокадо
- 30 г сливочного масла
- ½ грейпфрута
- 300−400 г креветок
- 1 соцветие салата Айсберг
- 1 ст. л. каперсов
- 1 ст. л. горчицы (французской в зернах)
- Сок половины лимона
- 1 ст. л. меда
- 3−4 ст. л. оливкового масла
- 1−2 зубчика чеснока
- Соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Для соуса соедините в мисочке 3−4 ст. л. оливкового масла, сок ½ лимона, 1 ст. л. горчицы в зернах и 1 ст. л. меда. Все хорошо перемешайте венчиком до объединения.
Креветки припустите на 30 г сливочного масла с добавлением 1−2 раздавленных зубчиков чеснока в течение 1−2 минут.
Переложите креветки в миску с соусом и аккуратно перемешайте.
Авокадо очистите, достаньте косточку, а мякоть нарежьте большими кубиками, переложите в миску с креветками.
Айсберг порвит руками и добавьте к креветкам.
Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился по листикам салата.
Половинку грейпфрута разделите на филе и разрежьте дольки пополам. Добавьте в миску вместе с 1 ст. л. каперсов и еще раз перемешайте.
Бутерброды с селедкой и арахисовой пастой
Бутерброды с соленой рыбой — самое простое и быстрое решение для любого праздничного стола. Разве это не замечательно — нарезать хрустящий багет выложить на него вкусную рыбку? Но и здесь я предлагаю экспериментировать. Давайте приготовим бутерброды с селедкой и арахисовой пастой. Тот же рецепт, но вместо масла — ореховая паста. Так что если любите эксперименты, этот рецепт именно для вас.
Время приготовления — 20 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- 1 французский багет
- 4−5 ст. л. арахисовой пасты (без сахара)
- 1 тушка сельди малой соли
- 2−3 веточки укропа
- 3 ст. л. подсолнечного масла
Пошаговый рецепт
Для начала разберите сельдь. Я рекомендую покупать не готовые нарезанные куски сельди, а целую маринованную рыбу — она намного вкуснее. Аккуратно снимите с сельди кожу.
Отделите от рыбы голову и хвост, разрежьте вдоль спинки. Аккуратно вырежьте филе, срежьте лишний жир с брюшка.
Достаньте из филе косточки с помощью ножа или специального пинцета. Нарежьте небольшими кусочками.
Один багет нарежьте на кусочки толщиной около 1 см под углом, чтобы бутерброды получились не слишком маленькими.
Разогрейте сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте кусочки до появления золотистой корочки.
Когда гренки остынут, намажьте каждую небольшим количеством арахисовой пасты (в общем вам понадобится 4−5 ст. л. пасты).
Выложите кусочки сельди на гренки с пастой, украсьте веточками укропа (в общем вам понадобится 2−3 веточки).
Салат с курицей и мандаринами
Я уже не раз повторял, что очень люблю салаты с мандаринами. Одно из таких замечательных сочетаний — салат с курицей и мандаринами. Хрустящие сухарики, пряный кориандр, пикантная руккола и заправка на основе лимонного сока и горчицы прекрасно дополняют мандарины и нежное куриное филе.
Время приготовления — 15 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 1 мандарин
- 100 г рукколы
- Половина куриной грудки
- 2 кусочка хлеба (батон, для сухарей)
- Сок половины лимона
- 2 ч. л. горчицы (французской)
- 4−5 ст. л. растительного масла
- 1 щепотка зерен кориандра
- Соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
В салатник выложите зелень рукколы и дольки мандарина без косточек.
Батон нарежьте небольшими кубиками и обжарьте 5−7 минут на сковороде с 1−2 ст. л. растительного масла до золотистой корочки.
Половину куриной грудки нарежьте как можно более тонкими слайсами под углом 45 градусов.
Сбрызните курицу небольшим количеством лимонного сока, посолите и поперчите по вкусу.
Разогрейте сковороду с 2 ст.л. растительного масла и обжарьте куриное филе до готовности.
Для заправки смешайте французскую горчицу, лимонный сок и слегка присолите. Перемешайте до однородности.
Добавьте в салатник к мандаринам и рукколе готовое куриное филе и сухарики.
Затем добавьте 1 щепотку кориандра, он отлично дополнит вкус салата.
Добавьте 1 ст. л. заправки и 2 ст. л. растительного масла.
Буженина из индейки
Я точно знаю, что украинцы обожают мясо. Мы готовим и свинину, и курятину, и говядину, и баранину, и уток с кроликами. Я же хочу вспомнить об индейке. Она тоже крутая, поэтому сегодня готовим именно из нее. Какое праздничное мясное блюдо вспоминается вам прежде всего? Мне — буженина. Ее часто готовят из свинины. Например, вы знаете, что буженина с яблочным конфитюром невероятно вкусна. Я же хочу поделиться рецептом невероятно нежной буженины из индейки.
Время приготовления — 3 часа 10 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- 1 кг филе индейки
- 250 г термостатного 10% йогурта
- 6 лавровых листьев
- ½ головки чеснока
- 5 веточек тимьяна (или розмарина)
- по вкусу соль и перец
Пошаговый рецепт
Подготовьте все ингредиенты. Филе индейки выложите в миску с 3 лавровыми листьями, 2−3 прижатыми зубчиками чеснока и 3 веточками тимьяна, оборвав с них листики.
Совсем чуть-чуть посолите и добавьте 250 г термостатного 10% йогурта. Тщательно смажьте мясо йогуртом, накройте миску пищевой пленкой и уложите в холодильник на 2 часа.
Когда мясо замаринуется, извлеките его из пленки и уберите ложкой лишний йогурт. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Положите филе индейки в рукав вместе с 2 веточками тимьяна, 3 лавровыми листьями и оставшимися зубчиками чеснока. Уложите в разогретую духовку и запекайте 1 час. Затем осторожно раскройте рукав и запекайте еще 5−10 минут в режиме гриля. Готовой буженине дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами. Полейте мясо жидкостью, образовавшейся во время запекания, посыпьте черным перцем и украсьте тимьяном.
Сабайон с шампанским и цедрой апельсина
Сабайон — это изысканный итальянский десерт. Отличается он не только своим удивительно нежным вкусом, но и простотой приготовления. Однако чтобы приготовить его действительно вкусным, нужно знать один секрет. Дело в том, что этот десерт готовится с добавлением вина или шампанского. Поэтому, чем вино лучше, ароматнее и вкуснее — тем насыщеннее получается сам десерт. В этом рецепте я использовал полусладкое шампанское с выразительным фруктовым вкусом и ароматом, а завершающей ноткой стала апельсиновая цедра, проваренная с сахаром. Сабайон с шампанским — отличное решение для любого праздничного стола!
Время приготовления — 15 минут
Порции — 1
Ингредиенты
- 2 яичных желтка
- 40 г сахара
- 40 мл шампанского
- Цедра четверти апельсина
- 2−3 ст. л. сахара (для варки цедры)
Пошаговый рецепт
В сотейник наливаем воду и ставим на огонь, сверху ставим миску, чтобы она не касалась воды, и разогреваем ее. В отдельной миске смешиваем желтки с сахаром, переливаем в миску на паровой бане и активно перемешиваем венчиком до получения однородной пены. Добавляем шампанское и снова активно перемешиваем.
В небольшой кастрюльке разогреваем немного воды, добавляем сахар и апельсиновую цедру. Варим на маленьком огне в течение 10 минут. Достаем цедру, режем тонкими полосками и подаем вместе с сабайоном.
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