Особенный ужин. Четыре рождественских блюда
Кутья с рисом, орехами, медом и маком (Фото:предоставлено автором)
Предлагаю разнообразить праздничный стол традиционными блюдами с небольшим авторским твистом
Рождество Христово — теплый семейный праздник, который принято праздновать дома с родными и близкими. Вся семья собирается на особый ужин — Сочельник. По традиции должно быть двенадцать постных блюд. И, конечно, у каждой украинской семьи есть свои традиционные рождественские блюда, которые готовятся из года в год и передаются из поколения в поколение. Я предлагаю вам разнообразить праздничный стол несколькими традиционными блюдами с небольшим авторским твистом.
Кутья с рисом, орехами, медом и маком
Кутья — традиционное блюдо, которое готовят в канун новогодних праздников и Рождества. Кутью варят из различных круп и цельных зерен: пшеницы, перловки, булгура, риса, ячменя, овса и даже гречки. Главное условие — чтобы крупа была мягкая, но одновременно рассыпчатая. Я выбрал рис, потому что он быстро варится, что в условиях отключения света особенно актуально.
Время приготовления — 30 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 300 г длиннозернистого пропаренного риса
- 50 г чернослива
- 50 г орехов
- 2 ст. л. меда
- 3 ст. л. мака
Пошаговый рецепт
Возьмите 300 г длиннозернистого пропаренного риса. Именно этот рис будет рассыпчатым после приготовления. Промойте его до чистой воды и всыпьте в сотейник. Залейте водой в пропорции 1:2, то есть 1 часть риса и 2 части воды. Варите рис 5 минут после закипания, затем выключите огонь, накройте сотейник крышкой и дайте постоять 15 минут.
Пока запаривается рис, переходите к следующему шагу приготовления кутьи. Возьмите 3 ст. л. мака, всыпьте в сотейник или небольшую кастрюлю и залейте кипятком. Оставьте на 10 минут, затем откиньте на мелкое сито, чтобы жидкость стекла. Мак не перемалывайте.
Возьмите 50 г чернослива, помойте, если необходимо, и нарежьте мелким кубиком. А 50 г грецких орехов порубите ножом.
Теперь в сотейник с рисом добавьте запаренный мак, чернослив, грецкие орехи и 2 ст. л. меда. Перемешайте все ингредиенты и добавьте немного теплой воды, чтобы получить желаемую консистенцию. Количество меда можно регулировать исходя из своих вкусовых предпочтений.
Карп по-еврейски
Наряду с многочисленными овощными блюдами на рождественском столе всегда было много рыбы — жареной на растительном масле, запеченной или засоленной. Думая о меню к рождественским праздникам, я вспомнил одно замечательное блюдо — это запеченный карп по-еврейски. Это блюдо существует во многих странах, на территории которых проживали еврейские общины. Со временем она ассимилировалась с кухнями этих стран, поэтому и рецептов ее приготовления несколько. Я выбрал одну из вариаций, которая чаще всего встречается в польской кухне и без которой не обходится Сочельник во многих семьях.
Время приготовления — 1 час 40 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 1 карп (1−1,2 кг)
- 1 лимон
- соль и перец по вкусу
- 2 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
Для соуса:
- 3 луковицы
- 70 г изюма
- 1 ст. л. сахара
- 50 г сливочного масла
- ½ ч. л. соли
- ½ ч. л. корицы
- 2−3 бутона гвоздики
- ½ ч. л. молотого имбиря
- ½ ч. л. паприки
- 250 мл белого сухого вина
Пошаговый рецепт
Рыбу почистите от внутренностей и чешуи, хорошо помойте. Сделайте поперечные надрезы с каждой стороны рыбы. Окропите карпа соком лимона и оставьте на 30 минут для маринования.
Тем временем приготовим соус. Для этого почистите 3 луковицы и нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с 50 г сливочного масла и обжарьте лук до мягкости. Влейте 250 мл белого сухого вина. Добавьте в сковороду к луку с вином 70 г изюма.
Всыпьте 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли, ½ ч. л. корицы, 2−3 бутона гвоздики, ½ ч. л. молотого имбиря и ½ ч. л. паприки. Тушите все вместе примерно 5 минут на небольшом огне.
Разогрейте другую сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Выложите карпа и поджарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложите рыбу в форму для запекания и добавьте соус. Запекайте 1 час при температуре 180 градусов. Периодически поливайте карпа соусом.
Тушеная капуста с разными видами грибов и тмином
Тушеная капуста с тмином и грибами — постное блюдо, которое можно употреблять в горячем и холодном виде. В своем рецепте я использовал несколько видов грибов: шампиньоны, сушеные и замороженные белые грибы. А также тмин, придавший этому блюду пряный вкус и слегка укропный аромат.
Время приготовления — 50 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- ½ средней белокочанной капусты
- 250 г квашеной капусты
- 1 лук
- 100 г белых свежих или замороженных грибов
- 50 г сухих белых грибов
- 300 г шампиньонов
- 1 ч. л. тмина
- 250 мл воды (для сухих грибов)
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте все ингредиенты для приготовления. Если у вас замороженные белоснежные грибы, разморозьте их заблаговременно.
Возьмите 50 г белых сушеных грибов, залейте 250 мл кипятка. Оставьте на 20 минут.
С помощью шинковки для капусты нарежьте ½ средней белокочанной капусты. Если нет шинковки, можно порезать мелко ножом.
Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте капусту. Добавить 1 ч. л. тмина и жарьте капусту до мягкости.
Возьмите 1 луковицу, очистите и мелко порежьте, а 300 г шампиньонов помойте и разрежьте на четвертинки. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла, добавьте лук, а затем шампиньоны и белые грибы. Слейте воду из сушеных белых грибов в отдельную миску, она еще понадобится. А грибы тоже добавьте в сковороду. Готовьте до испарения жидкости. У меня на это ушло 15 минут.
Возьмите толстостенную кастрюлю и соедините капусту с грибами и луком. К ингредиентам добавьте 250 г квашеной капусты. Посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте жидкость, в которой запаривались белые грибы. Тушите капусту с грибами и тмином 30 минут. После приготовления можно подавать сразу на стол. Также это блюдо будет вкусным и в холодном виде.
Вареники на пару с пшеницей и маком
Что для вас Рождество? Пухлые вареники, ароматный компот, кутья, золотобокие пирожки и куча других традиционных угощений. Предлагаю погрузиться в эту атмосферу и приготовить вареники на пару с пшеницей и маком. Тесто на вареники будем делать на кефире, оно получается очень эластичным и упругим. Мак для начинки перетрем в макогоне с сахаром и смешаем с отварной пшеницей. Оригинально и очень вкусно.
Время приготовления — 1 час
Порции — 4
Ингредиенты
Для теста на кефире:
- 360 г муки (+ для подпыла)
- 180 мл кефира
- 2 ст. л. масла
- щепотка соли
Для начинки:
- 300 г отварной пшеницы
- 120 г мака
- 100 г сахара
- ароматное подсолнечное масло (для подачи)
Пошаговый рецепт
Высыпьте в кастрюлю 300 г пшеницы и залейте водой в пропорции 1 к 3, то есть потребуется 900 мл. Добавьте щепотку соли и варите 30 минут после закипания воды.
Тем временем сделайте тесто. Для этого высыпьте в миску 360 г муки, добавьте щепотку соли, 180 мл кефира и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешайте до однородности. Заверните тесто в пленку и оставьте на 20 минут отдохнуть.
Высыпьте 120 г мака в макогон или ступку, добавьте 100 г сахара, тщательно перетрите. Можно также воспользоваться кофемолкой.
Готовую пшеницу выложите в миску, добавьте перетертый с сахаром мак и хорошо перемешайте. Начинка должна быть однородной.
Подпылите рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. Стаканом сделайте кружочки.
В каждый кружочек выложите немного начинки из пшеницы и мака. Хорошо защипните края, можно сделать красивый узор.
Приготовьте вареники с пшеницей на пару. Используйте пароварку, несколько слоев марли над кастрюлей или большой дуршлаг. Выкладывайте по несколько вареников и держите под крышкой примерно 5 минут. Готовые вареники полейте ароматным подсолнечным маслом.
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