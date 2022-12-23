Особенный ужин. Четыре рождественских блюда

Предлагаю разнообразить праздничный стол традиционными блюдами с небольшим авторским твистом

Рождество Христово — теплый семейный праздник, который принято праздновать дома с родными и близкими. Вся семья собирается на особый ужин — Сочельник. По традиции должно быть двенадцать постных блюд. И, конечно, у каждой украинской семьи есть свои традиционные рождественские блюда, которые готовятся из года в год и передаются из поколения в поколение. Я предлагаю вам разнообразить праздничный стол несколькими традиционными блюдами с небольшим авторским твистом.

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Кутья с рисом, орехами, медом и маком

Кутья — традиционное блюдо, которое готовят в канун новогодних праздников и Рождества. Кутью варят из различных круп и цельных зерен: пшеницы, перловки, булгура, риса, ячменя, овса и даже гречки. Главное условие — чтобы крупа была мягкая, но одновременно рассыпчатая. Я выбрал рис, потому что он быстро варится, что в условиях отключения света особенно актуально.

Время приготовления — 30 минут

Порции — 2

Ингредиенты

300 г длиннозернистого пропаренного риса

50 г чернослива

50 г орехов

2 ст. л. меда

3 ст. л. мака

Пошаговый рецепт

Возьмите 300 г длиннозернистого пропаренного риса. Именно этот рис будет рассыпчатым после приготовления. Промойте его до чистой воды и всыпьте в сотейник. Залейте водой в пропорции 1:2, то есть 1 часть риса и 2 части воды. Варите рис 5 минут после закипания, затем выключите огонь, накройте сотейник крышкой и дайте постоять 15 минут.

Пока запаривается рис, переходите к следующему шагу приготовления кутьи. Возьмите 3 ст. л. мака, всыпьте в сотейник или небольшую кастрюлю и залейте кипятком. Оставьте на 10 минут, затем откиньте на мелкое сито, чтобы жидкость стекла. Мак не перемалывайте.

Возьмите 50 г чернослива, помойте, если необходимо, и нарежьте мелким кубиком. А 50 г грецких орехов порубите ножом.

Теперь в сотейник с рисом добавьте запаренный мак, чернослив, грецкие орехи и 2 ст. л. меда. Перемешайте все ингредиенты и добавьте немного теплой воды, чтобы получить желаемую консистенцию. Количество меда можно регулировать исходя из своих вкусовых предпочтений.

Карп по-еврейски

Наряду с многочисленными овощными блюдами на рождественском столе всегда было много рыбы — жареной на растительном масле, запеченной или засоленной. Думая о меню к рождественским праздникам, я вспомнил одно замечательное блюдо — это запеченный карп по-еврейски. Это блюдо существует во многих странах, на территории которых проживали еврейские общины. Со временем она ассимилировалась с кухнями этих стран, поэтому и рецептов ее приготовления несколько. Я выбрал одну из вариаций, которая чаще всего встречается в польской кухне и без которой не обходится Сочельник во многих семьях.

Время приготовления — 1 час 40 минут

Порции — 2

Ингредиенты

1 карп ( 1−1,2 кг)

1−1,2 кг) 1 лимон

соль и перец по вкусу

2 ст. л. подсолнечного масла ( для жарки)

Для соуса:

3 луковицы

70 г изюма

1 ст. л. сахара

50 г сливочного масла

½ ч. л. соли

½ ч. л. корицы

2−3 бутона гвоздики

½ ч. л. молотого имбиря

½ ч. л. паприки

250 мл белого сухого вина

Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Рыбу почистите от внутренностей и чешуи, хорошо помойте. Сделайте поперечные надрезы с каждой стороны рыбы. Окропите карпа соком лимона и оставьте на 30 минут для маринования.

Тем временем приготовим соус. Для этого почистите 3 луковицы и нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с 50 г сливочного масла и обжарьте лук до мягкости. Влейте 250 мл белого сухого вина. Добавьте в сковороду к луку с вином 70 г изюма.

Всыпьте 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли, ½ ч. л. корицы, 2−3 бутона гвоздики, ½ ч. л. молотого имбиря и ½ ч. л. паприки. Тушите все вместе примерно 5 минут на небольшом огне.

Разогрейте другую сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Выложите карпа и поджарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Выложите рыбу в форму для запекания и добавьте соус. Запекайте 1 час при температуре 180 градусов. Периодически поливайте карпа соусом.

Тушеная капуста с разными видами грибов и тмином

Тушеная капуста с тмином и грибами — постное блюдо, которое можно употреблять в горячем и холодном виде. В своем рецепте я использовал несколько видов грибов: шампиньоны, сушеные и замороженные белые грибы. А также тмин, придавший этому блюду пряный вкус и слегка укропный аромат.

Время приготовления — 50 минут

Порции — 2

Ингредиенты

½ средней белокочанной капусты

250 г квашеной капусты

1 лук

100 г белых свежих или замороженных грибов

50 г сухих белых грибов

300 г шампиньонов

1 ч. л. тмина

250 мл воды ( для сухих грибов)

для сухих грибов) 4 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты для приготовления. Если у вас замороженные белоснежные грибы, разморозьте их заблаговременно.

Возьмите 50 г белых сушеных грибов, залейте 250 мл кипятка. Оставьте на 20 минут.

С помощью шинковки для капусты нарежьте ½ средней белокочанной капусты. Если нет шинковки, можно порезать мелко ножом.

Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте капусту. Добавить 1 ч. л. тмина и жарьте капусту до мягкости.

Возьмите 1 луковицу, очистите и мелко порежьте, а 300 г шампиньонов помойте и разрежьте на четвертинки. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла, добавьте лук, а затем шампиньоны и белые грибы. Слейте воду из сушеных белых грибов в отдельную миску, она еще понадобится. А грибы тоже добавьте в сковороду. Готовьте до испарения жидкости. У меня на это ушло 15 минут.

Возьмите толстостенную кастрюлю и соедините капусту с грибами и луком. К ингредиентам добавьте 250 г квашеной капусты. Посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте жидкость, в которой запаривались белые грибы. Тушите капусту с грибами и тмином 30 минут. После приготовления можно подавать сразу на стол. Также это блюдо будет вкусным и в холодном виде.

Вареники на пару с пшеницей и маком

Что для вас Рождество? Пухлые вареники, ароматный компот, кутья, золотобокие пирожки и куча других традиционных угощений. Предлагаю погрузиться в эту атмосферу и приготовить вареники на пару с пшеницей и маком. Тесто на вареники будем делать на кефире, оно получается очень эластичным и упругим. Мак для начинки перетрем в макогоне с сахаром и смешаем с отварной пшеницей. Оригинально и очень вкусно.

Время приготовления — 1 час

Порции — 4

Ингредиенты

Для теста на кефире:

360 г муки ( + для подпыла)

+ для подпыла) 180 мл кефира

2 ст. л. масла

щепотка соли

Для начинки:

300 г отварной пшеницы

120 г мака

100 г сахара

ароматное подсолнечное масло ( для подачи)

Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Высыпьте в кастрюлю 300 г пшеницы и залейте водой в пропорции 1 к 3, то есть потребуется 900 мл. Добавьте щепотку соли и варите 30 минут после закипания воды.

Тем временем сделайте тесто. Для этого высыпьте в миску 360 г муки, добавьте щепотку соли, 180 мл кефира и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешайте до однородности. Заверните тесто в пленку и оставьте на 20 минут отдохнуть.

Высыпьте 120 г мака в макогон или ступку, добавьте 100 г сахара, тщательно перетрите. Можно также воспользоваться кофемолкой.

Готовую пшеницу выложите в миску, добавьте перетертый с сахаром мак и хорошо перемешайте. Начинка должна быть однородной.

Подпылите рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. Стаканом сделайте кружочки.

В каждый кружочек выложите немного начинки из пшеницы и мака. Хорошо защипните края, можно сделать красивый узор.

Приготовьте вареники с пшеницей на пару. Используйте пароварку, несколько слоев марли над кастрюлей или большой дуршлаг. Выкладывайте по несколько вареников и держите под крышкой примерно 5 минут. Готовые вареники полейте ароматным подсолнечным маслом.

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