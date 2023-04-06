В этом году христиане западного и восточного обрядов будут праздновать Пасху 9 и 16 апреля соответственно (Фото:REUTERS / Pavlo Palamarchuk)

Накануне Пасхи NV расспросил соотечественников, когда и как именно они будут праздновать ее в этом году и как относятся к идее, чтобы верующие разных конфессий праздновали Воскресение Христово в один день

Дмитрий Борисов, владелец и бренд-шеф GASTROFAMILY (Канапа, Остання барикада, Oxota na ovets):



Мы с семьей, с детьми празднуем максимальное количество времени, которое этот праздник нам дарит. Как правило, празднование любого такого большого праздника — хоть Рождества, хоть Пасхи — у нас занимает где-то три-четыре недели.

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Что касается Пасхи — а это у нас выпекание пасок, баттл с яйцами, кто первым разобьет яйцо-крашенку, — то мы будем праздновать в оба уикенда.

В конце концов, одна из главных составляющих таких праздников — религиозная. И у каждого человека это личное — религиозные предпочтения и конфессиональные привязки к дате, у меня такого нет, я уважаю все выборы людей.

Владимир Лавренчук, банкир:



Определившись с Рождеством, почему бы не объединиться и с Воскресением [Христовым]? Консолидация — это наш фактор выживания. Я не знаток тонкостей формирования церковного календаря, но церковные вожди должны найти путь, чтобы верующие украинских церквей объединились на Пасху с западным миром.

Митрополит Евстратий (Зоря), пресс-секретарь ПЦУ:

История знает примеры как успешных, так и не успешных календарных реформ. Одним из примеров успешной календарной реформы была унификация формулы празднования Пасхи, которая состоялась во II—III вв. еках. Когда между христианским Востоком и христианским Западом была согласована современная модель вычисления даты Пасхи.

Безусловно, было бы хорошо, если бы все христиане мира отмечали все праздники по одинаковому календарю. Но, к сожалению, пример внедрения григорианской реформы показывает, что они могут быть и не совсем успешными — вместо единения, становятся поводом к спорам и разделению. Поэтому если православным и католическим церквям вообще удастся найти такую формулу, которая действительно сможет объединить христианский мир в вычислении даты празднования Пасхи, это будет хорошо. Если же такая реформа приведет к очередному разделению, то, наверное, лучше остаться последователями существующих календарных традиций, чем вызвать еще одно разделение внутри христианства.

Кира Рудик, народный депутат, глава партии Голос:

В этом году я и моя семья будем праздновать Пасху 16 апреля. Несмотря на то, что мы уже праздновали Рождество по новому, григорианскому стилю, пока Православная церковь Украины не перенесла празднование Пасхи, и поэтому мы будем придерживаться того расписания, которое нам дает церковь. Однако я очень надеюсь, что к концу года будут уже приняты соответствующие решения и Рождество, и Пасха, и все остальные праздники мы будем праздновать вместе с нашими братьями и сестрами в европейских странах, а именно по григорианскому календарю.

В этом году мы, конечно, пойдем в церковь, будем святить паски и делать писанки. Я думаю, что сейчас для украинцев, даже тех, кто далек от религии, вопрос Пасхи стал вопросом традиции, которую мы сохраняем превыше всего, вопросом единства, которое очень важно.

С детства у меня с Пасхой связаны самые теплые воспоминания, и я очень хочу передать эти воспоминания, это ощущение, эту традицию дальше. В прошлом году, когда прошло немного времени с тех пор, как российских захватчиков отбросили от Киева, праздновать Пасху вместе было крайне важно. И я помню, насколько эмоционально это было, когда люди возле церкви встали большим кругом и мы понимали тогда, что мы живы, что свет победит тьму, а жизнь победит смерть. И чрезвычайно важно это чувство единства, которое мы испытываем в такие моменты, и желание пронести его в течение всего года. Поэтому с большим нетерпением ждем возможности поделиться светом друг с другом.

Иван Примаченко, соучредитель платформы онлайн-обучения Prometheus:



Считаю, что Пасху нужно праздновать по григорианскому календарю 9 апреля. Во-первых, это просто более точный календарь. Во-вторых, это символически делает нас частью западной цивилизации, за что сейчас Украина сражается с российским агрессором.

Евгения Кравчук, народный депутат, замглавы фракции Слуги народа:



Я традиционно праздную Пасху у родителей. Там греко-католическая церковь, но богослужение назначено на 16 апреля. Поэтому очевидно, что основные приготовления будут к этой дате.

Что касается единой даты празднования Пасхи, то мне кажется, что нет никакого принуждения ни для религиозных общин, ни для людей, которые, возможно, менее религиозны и не ходят в церковь, но поставят на стол паску и вспомнят, чему приурочен праздник Воскресения Христова. Это должен быть абсолютно естественный процесс. Думаю, что со временем действительно большинство религиозных общин перейдут на единое празднование, очевидно, по григорианскому календарю. Но это не произойдет через год, а возможно, даже и через два.

Мне кажется, что важнее в эти дни, особенно если кто-то соблюдает пост (и здесь речь идет не только о еде, но и о правилах поведения), подумать в общем, как относиться к людям, к своим ближним, и о том, в чем суть этого праздника, и просто помолиться за погибших и за здоровье тех, кто воюет. Это мне кажется самым важным.

Андрей Худо, глава наблюдательного совета Холдинга эмоций! Fest (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка):



Убежден, что стоит всем праздновать Пасху в один день. И верю, что в 2024 году именно так и будет в мирном обществе!

А что касается этого года, то 9 апреля по плану — дорога, поэтому будем праздновать 16-го с родителями.