Три колеса признания. Как хвалить так, чтобы вдохновлять и мотивировать

Хотите, чтобы человек продолжал делать классно, — коммуницируйте через позитивную обратную связь ценность того, что он делает

История об обратной связи в организации строится через понимание социальной природы мозга и, исходя из критической потребности мозга чувствовать себя ценной частью команды, — определяющую роль обратной связи в том, что и как человек будет (если есть обратная связь) или не будет (если ее нет) изменять в том, что и как делает, как взаимодействует, как развивается и чем мотивируется.



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Сегодня о том, как хвалить так, чтобы ваше признание вдохновляло и мотивировало. О пользе критики напишу позже, потому что сама критика без похвалы все равно не работает. Вернее работает, но против вас. Таков уж мозг.

Ваша похвала не работает ? Вы просто не умеете ее «готовить»!

Гигиеническим навыком в успешном управлении эффективностью команды является положительная обратная связь. Чем больше мы акцентируем внимание коллег через признание на определенном поведении, тем сильнее стимулируем его повторение.

Здесь все очень просто: хотите, чтобы человек продолжал делать классно, — коммуницируйте через похвалу и позитивную обратную связь ценности того, что он делает. Мы склонны повторять то поведение, за которое мы получаем признание и похвалу.

Три колеса признания:

— Я

— Я и моя команда

— Я и моя организация

Я

Начните с того, что точно и с деталями признайте, за какое именно поведение или действие вы хвалите. Как то, что человек сделал, усиливает его экспертность и профессиональную роль?

Совместите конкретное поведение человека с общим результатом организации

Неправильно: «Молодец! Классно справился, мне нравится».

Правильно: «Благодаря твоей идее включить в анализ проекта дополнительный этап на проверку и пересмотр динамики развития, мы вовремя заметили и отрегулировали лишние расходы и уменьшили бюджет»

Я и моя команда

Соедините результат конкретного человека с результатом всей команды. Так вы усилите осознание того, что поведение конкретного человека влияет на результат всей команды.

Неправильно: «Ты классный командный игрок! Так держать!»

Правильно: «Коллеги из технического отдела благодарили, что, предложив дополнительный этап на проверку, ты сохранил им два рабочих дня и бюджет, которые они обычно тратили до того, как реализовали твою идею».

Я и моя организация

Совместите конкретное поведение человека с общим результатом организации. Каждому из нас важно ощущать себя причастным к конечному успеху компании, в которой мы работаем.

Неправильно: «Ты очень помог нашей компании»

Правильно: «Мы уже отработали твою идею в нескольких подразделениях и сделали дополнительный этап для проверки и пересмотра динамики развития обязательным для всех технических отделов. Представь себе, сколько средств и времени благодаря тебе сохранит компания. Я поделюсь конкретными цифрами после анализа бюджета за этот месяц».

Текст публикуется с разрешения автора

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