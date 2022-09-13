Три колеса признания. Как хвалить так, чтобы вдохновлять и мотивировать
Наталья Кадя: «Позитивная обратная связь — это гигиенический навык в успешном управлении эффективностью команды» (Фото:depositedhar/Depositphotos)
Хотите, чтобы человек продолжал делать классно, — коммуницируйте через позитивную обратную связь ценность того, что он делает
История об обратной связи в организации строится через понимание социальной природы мозга и, исходя из критической потребности мозга чувствовать себя ценной частью команды, — определяющую роль обратной связи в том, что и как человек будет (если есть обратная связь) или не будет (если ее нет) изменять в том, что и как делает, как взаимодействует, как развивается и чем мотивируется.
Сегодня о том, как хвалить так, чтобы ваше признание вдохновляло и мотивировало. О пользе критики напишу позже, потому что сама критика без похвалы все равно не работает. Вернее работает, но против вас. Таков уж мозг.
Ваша похвала не работает ? Вы просто не умеете ее «готовить»!
Гигиеническим навыком в успешном управлении эффективностью команды является положительная обратная связь. Чем больше мы акцентируем внимание коллег через признание на определенном поведении, тем сильнее стимулируем его повторение.
Здесь все очень просто: хотите, чтобы человек продолжал делать классно, — коммуницируйте через похвалу и позитивную обратную связь ценности того, что он делает. Мы склонны повторять то поведение, за которое мы получаем признание и похвалу.
Три колеса признания:
— Я
— Я и моя команда
— Я и моя организация
Я
Начните с того, что точно и с деталями признайте, за какое именно поведение или действие вы хвалите. Как то, что человек сделал, усиливает его экспертность и профессиональную роль?
Совместите конкретное поведение человека с общим результатом организации
Неправильно: «Молодец! Классно справился, мне нравится».
Правильно: «Благодаря твоей идее включить в анализ проекта дополнительный этап на проверку и пересмотр динамики развития, мы вовремя заметили и отрегулировали лишние расходы и уменьшили бюджет»
Я и моя команда
Соедините результат конкретного человека с результатом всей команды. Так вы усилите осознание того, что поведение конкретного человека влияет на результат всей команды.
Неправильно: «Ты классный командный игрок! Так держать!»
Правильно: «Коллеги из технического отдела благодарили, что, предложив дополнительный этап на проверку, ты сохранил им два рабочих дня и бюджет, которые они обычно тратили до того, как реализовали твою идею».
Я и моя организация
Совместите конкретное поведение человека с общим результатом организации. Каждому из нас важно ощущать себя причастным к конечному успеху компании, в которой мы работаем.
Неправильно: «Ты очень помог нашей компании»
Правильно: «Мы уже отработали твою идею в нескольких подразделениях и сделали дополнительный этап для проверки и пересмотра динамики развития обязательным для всех технических отделов. Представь себе, сколько средств и времени благодаря тебе сохранит компания. Я поделюсь конкретными цифрами после анализа бюджета за этот месяц».
Текст публикуется с разрешения автора
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