Сам себе психотерапевт. Как собственными силами решить свои проблемы

Решение проблемы начинается с ее разбора

Когда у вас болит живот, вы идете к своему семейному врачу. Когда ощущаете тревогу — к психотерапевту. Оба начинают с того, что расспрашивают вас о симптомах, закономерностях, о том, что вам помогает, а что нет, и по вашим ответам определяют, на каких вероятных причинах стоит сосредоточиться и какие варианты лечения можно исключить. Решение проблемы начинается с ее разбора.



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Но если вам никак не удается решить некую эмоциональную проблему или проблему в отношениях, то вы можете сделать то же самое сами — стать своим собственным психотерапевтом. Вот несколько вопросов, которые помогут вам разобраться в проблеме и перейти к ее решению.