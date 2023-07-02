На чем вы застряли? Четыре главных препятствия на пути к решению проблем

Если проблему не удается преодолеть, ищите проблему, лежащую в основе

Как психотерапевт, большую часть своего рабочего дня я провожу, помогая клиентам решать те или иные проблемы: с эмоциями — тревогой или депрессией, с отношениями — с руководителем, партнером или детьми. При этом меня всегда больше всего интересует не сама проблема, а то, из-за чего они застряли, пытаясь справиться с ней самостоятельно. Разные школы психотерапии предлагают свои методы и решения: психодинамические подходы фокусируются на распутывании прошлого и давних травм, в то время как когнитивно-поведенческие сконцентрированы на том, как ваши мысли и поступки влияют на ваши эмоции. Но мы также можем рассмотреть процесс решения проблем и на более повседневном уровне. Вот четыре наиболее распространенных — по моему опыту — причины, почему клиентам не удается справляться со своими проблемами, и противоядия от них.



Видео дня