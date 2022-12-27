Фаза истощения. Где найти силы, когда привычные методы не работают

Если вы позволили себе опустошиться, нужно дать разрешение и на наполнение

Сегодня думала о фразе: «Когда жизнь подбрасывает тебе лимоны — сделай из них лимонад». Это прекрасно про внешние обстоятельства. А если ты сам уже, как этот лимон, давно ушедший на лимонад? И даже кожура уже нарезана на цукаты.



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Фаза войны, которую мы проживаем, называется фаза истощения (или разочарования). И многие так и говорят: «Я выжат, выжат», «Я истощена».

У знакомых и клиентов я спрашиваю: «А кто выдавливал сок, или в чьих руках ваш лимон или апельсин? В ваших, или кому-то его передали? А как будете себя чувствовать, если представите, что «свой лимон» возвращаете себе? А после чего именно чувствуете себя выжатым? А кто или что пьет ваши соки? А что вам обычно придает сочности, становится вашим «солнцем» и «почвой»? А как вы чувствуете, что уже нужно позаботиться о целостности?

Хронический стресс истощает

Я сегодня открыла глаза с утра с мыслью: «Я пуста». Как капля за каплей, вместе с минутами света, ты цедишь, выжимаешь из себя силы и энергию, чтобы жить, работать, поддерживать. И хронический стресс истощает. А питание не можешь постоянно искать внутри. И когда его критически недостаточно, наш мозг включает режим энергосбережения. Похожий чем-то на анабиоз (если такое состояние держится более двух недель, важно обращаться к специалистам).

Я привыкла быть деятельной, активной, искать и создавать возможности обновления. Но когда у тебя нет «сока», когда ты уже не чувствуешь тела — «шкурки», когда привычные опоры не работают (свет, возможность планирования — это также внешние опоры), такое состояние «без ощущения формы» может пугать.

Я сегодня решила с ним не бороться. Ибо и это состояние важно. И именно сейчас закономерно. Если позволил себе опустошиться, нужно дать разрешение и пространство на наполнение.

А дальше у меня возникла такая метафора: когда нет сока, и мякоти, и кожура истончена… остаются зернышки. И им бы предоставить возможность и создать условия, чтобы они росли в новый «фрукт».

Я сегодня себя спрашивала, что может быть моей «почвой»? Сидела за компьютером, работала понемногу, завернутая в плед. И представляла, будто я зернышко в ладонях «Матери Земли», или «Матери Жизни». Я позволяла себе не торопиться, не создавать нового, не стимулировала себя на подвиги.

Для кого-то такая «почва» — физическая активность, движение, спорт, массаж, еда и вкусности, перемещение в пространстве, контакты, объятия, творчество, хобби, молитва, медитация, обучение, уборка, мечты, работа, сон, тишина. Для меня сегодня это была «заботливая пауза» без чувства вины. Пауза, чтобы прорасти чем-нибудь новым.

Текст публикуется с разрешения автора

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