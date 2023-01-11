Она есть у каждого из нас. Что стоит знать о темной стороне своей психики

Если мы не признаем, что внутри нас есть монстр, то рано или поздно он прорвется наружу

О развитии садизма у человека и наслаждении страданиями других.



У каждого из нас есть тень. Простыми словами, это та часть нашей психики, которая не просто не осознается, как просто бессознательное, а еще и отчуждается ( вытесняется) при прикосновении к сознанию.

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Тень может отчуждаться, когда мы видим отражение нашей тени в других. А когда наша собственная тень все же прорывается наружу, то мы ее оправдываем, игнорируем, возражаем или перекладываем вину на другого.

Таким образом, тень растет и становится у нас сильнее. Принятие своей природы — важная часть саморазвития. Юнг как-то отметил, что наша тень своими корнями уходит в ад. Что это значит на практике? Лишь то, что у каждого из нас есть демоны внутри, или говоря языком науки — садистские наклонности. И если мы не признаем, что внутри нас есть монстр, то рано или поздно он прорвется, а мы будем это отрицать.

Принятие своей природы — важная часть саморазвития

Когда мы сверх меры кричим на детей, толкаем партнера, желаем кому-то смерти — это проявление внутреннего монстра. Его особенность состоит в том, что ему, как и каждому дракону из наших детских сказок, нужно все больше новых жертв, и он их требует все чаще. Не много времени нужно, чтобы превратиться в того, кого ненавидишь. Вот почему жертвы детского насилия сами часто вырастают садистами. Так садистами могут стать на вид нормальные люди или целые народы. А все потому, что человек слишком оптимистично относится к своей природе, отрицая, что в нем потенциально живет садист, монстр и дракон.

Есть исследования мозга у особо жестоких преступников, которые показывают, что у них вырабатывается зависимость от садистских действий и страданий жертв, а параллельно развивается толерантность к этим страданиям. Это как у наркоманов: дозы нужны все больше, а кайфа — все меньше.

Сначала человек может мечтать о мести, например. Представлять, как она подвергает смерти или пыткам своего насильника. Конечно, это хорошо — справедливо наказать виновного. Или человек позволяет себе мат в ссорах с партнером или ребенком, далее — угрозы в соцсетях тем, кто не так написал букву или выразил свое мнение, которое отличается от его точки зрения, а затем этот человек будет агрессивно водить автомобиль на дороге и будет кричать на всех без повода, позволит себе унижать сотрудников или официанта и т. д.

Почему мы это делаем? Так мы получаем садистское наслаждение от проявления насилия над тем, кто никак не может нам навредить в ответ. Пусть это будет даже в воображении. Дальше наш садизм в зависимости от обстоятельств жизни может пойти еще дальше — хорошо, если к ворчанию и проклинанию всех, от соседей до Президента, но иногда это переходит и в реальные действия.

Важно то, что привыкнув получать садистское удовольствие от унижения и издевательства над другими, проклятия и пожелания смерти, вы через некоторое время становитесь зависимыми от этого, и получать удовольствие иным образом оказывается уже почти невозможно. И нечему удивляться, что миллионы радуются тому, что миллионы других сидят без света под бомбами. Главное, чтобы самим не войти в садистские и отвратительные миллионы, а путь туда лежит через культивирование в себе ненависти.

Замечу: важно развивать в себе привычки и эмоции, делающие нас более счастливыми и сознательными. Взращивание в себе культа смерти — это путь в никуда. При этом реакция в моменте, типа ненависти или гнева, является нормальной в сегодняшних ненормальных обстоятельствах. Очень важно давать выход эмоциям, доживать их до конца. Допрожитая эмоция как пришла, так и уходит. И это нормально. Но не нормально воспитание в себе садистских черт, поддержание и развитие в себе гнева, культивирование некрофильских фантазий, которые со временем развиваются шаг за шагом, и в конце концов мы становимся зависимыми от страданий других.

Также нормально доводить справедливость до конца. Но для того не нужно обладать садистскими чертами, что доказывает мировая судебная практика. Поэтому виновные будут наказаны, каждый преступник получит возмездие тем или иным способом. На это уже работает не только наша страна, но и подключились многие другие. А нам, украинцам, нужно сохранить психологическое здоровье — нам еще восстанавливать свою страну, и дальше показывая всему миру свои моральные преимущества перед врагом.

Текст публикуется с разрешения автора

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