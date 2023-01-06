В условиях стресса. Каким станет 2023 год для украинцев

2023-й — это год посттравматического роста и расширения горизонта планирования собственной жизни

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Война принесла много боли, неопределенности, страхов и страданий. Украинцы сталкиваются с высоким уровнем стресса, переживают вину уцелевшего, травму свидетеля и другие тяжелые психологические состояния. Изменяется обычное поведение, ценности и приоритеты, формирующие общественный и личностный психологический кризис.

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Жизнестойкость

Однако при этом украинское общество демонстрирует впечатляющий уровень жизнестойкости: мы не видим у большинства особой апатии, отчаяния и пессимизма, а наоборот — проактивную жизненную позицию, уверенность в собственных силах, более низкий уровень негативных эмоций и тревоги, чем он мог бы быть, возможность частично сохранять или восстанавливать привычный образ жизни. На это влияет умение создавать прочные горизонтальные связи, хороший социальный капитал, способность сохранять коммуникацию, использовать копинг-стратегии преодоления кризисов, которые за 30 лет выучены на отлично. А также исчезновение комплекса неполноценности, укрепление самооценки и гордости за страну: мы стали видимыми миру, и наш голос и действие много значат.

Именно « адаптированные» примут участие в восстановлении страны

Рисками на 2023 год по психологической жизнестойкости остается неопределенность будущего, узкий горизонт планирования, семейные проблемы из-за разделенности семей (вынужденной эмиграции), снижение уровня доверия к другим, соматические и психические расстройства из-за чрезмерного длительного стресса.

Важность коммуникации

В целом такие сверхстрессовые события в жизни человека, как война, значительно усиливают желание быть вместе с другими, важными и близкими людьми. Общение, чувство единства и причастности играют в это время особую роль; здесь коммуникация, кроме своих прямых функций, помогает стабилизироваться, снизить тревогу, отреагировать собственные чувства и дать такую возможность другому. Следовательно, взаимодействие с другими, построение доверительных отношений будут оставаться приоритетной ценностью в 2023 году.

Психологическая адаптация

Сегодня мы можем условно распределить общество на тех, кто смог адаптироваться, и тех, кто не смог. Согласно высокому уровню жизнестойкости, адаптировавшихся существенно больше, в 2023 году их количество будет расти, и именно они примут участие в восстановлении страны. «Адаптированные» обладают высокой жизнестойкостью, низким эмоциональным напряжением и психологическим истощением, используют адекватные стратегии преодоления стрессовых состояний. Они не ждут, что война закончится «завтра/через неделю», живут «в потоке» и сделали войну «фоном, а не фигурой». Неадаптированные переживают значительное эмоциональное напряжение, склонны себя ограничивать, чувствовать вину, страх, стыд, подозрительность и недоверие к другим. Стратегии преодоления стресса здесь не эффективны и приводят к появлению угнетенных психологических состояний, депрессивных и тревожных расстройств. К сожалению, в 2023 году состояния тех, кто не смог адаптироваться, углубятся, и они будут требовать все большей психологической и социальной поддержки.

Планы на будущее

2023-й — это год посттравматического роста и расширения горизонта планирования жизни. Среди планов, которые озвучиваются чаще всего: открытие собственного дела, профессиональное развитие, дополнительное образование. План вернуться домой или из других регионов, или из эмиграции — это также прочная поддерживающая сила в сложной, неопределенной ситуации войны, поскольку такая цель стабилизирует и делает жизнь имеющей понятный смысл. Война — это всегда изменения и окно возможностей. Те, кто это понимает и способен мыслить стратегически, будут в выигрыше и смогут психологически восстановиться в более короткой перспективе.

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