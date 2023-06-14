Путь к восстановлению. Как повысить психологическую устойчивость

Существует множество способов укрепить резильентность даже после травматических событий

Сейчас каждый человек похож на разбитую вазу… 24 февраля вся наша жизнь, наши представления о себе, планы и мечты разлетелись вдребезги. Постепенно мы смогли себя собрать. Но снова и снова что-то происходит — Буча, Мариуполь, Днепр, Херсон, обстрелы, катастрофы, смерти… И кажется, что мы снова и снова разбиваемся на множество кусков. Но проходит время, и мы снова себя собираем, потому что жизнь продолжается, и нам нужно с этим как-то справляться.



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Именно эта способность справляться и каждый раз собирать себя делает нас способными переживать даже те страшные события, которые происходят.

В психологии эту способность человека адаптироваться к стрессу, трудностям и негативным ситуациям и сохранять психическое и эмоциональное благополучие называют резильентностью. Резильентность определяется тем, как человек реагирует на стрессы и преодолевает трудности, а также восстанавливается после травматических событий.

Именно это восстановление является очень важным. Потому что самая первая и самая распространенная реакция на шок — отключить все эмоции и переживания. Замереть, как будто окаменеть. После Второй мировой войны мы получили целое поколение людей, которые абсолютно отказались от своих чувств, потому что после пережитого они были невыносимыми. Эмоции выключаются только все и сразу: наряду с отказом травмироваться и переживать боль, страх и отчаяние у людей исчезает способность любить, сопереживать и радоваться.

Развивайте уверенность в собственных силах и возможностях

Поэтому, чтобы не зависать в ступоре, а проходить его столько раз, сколько понадобится, нам очень нужна эта психологическая устойчивость.

Она может быть разрушена различными факторами:

1. Травматические события. Сильные эмоциональные или физические травмы, такие, как война, насилие, потеря близкого человека, аварии или другие катастрофы.

2. Нехватка социальной поддержки. Отсутствие поддерживающих отношений, изоляция или недостаток поддержки со стороны семьи, друзей, единомышленников или сообществ.

3. Хронический стресс. Постоянное воздействие стрессовых ситуаций, таких как высокая нагрузка на работе, проблемы в отношениях или финансовые трудности, может истощить психику и снизить резильентность.

4. Негативные убеждения. Чрезмерный пессимизм, перфекционизм или убежденность в собственной беспомощности могут подорвать резильентность, затрудняя адаптацию к трудностям и восстановление после них.

5. Отсутствие самоэффективности. Если у человека отсутствует вера в собственные способности и ресурсы для преодоления трудностей, его психика не имеет возможности восстанавливаться.

6. Неподходящая среда. Например, жизнь в условиях хронического конфликта, токсичного окружения, насилия или недостатка возможностей для роста и развития.

Важно отметить, что разрушение резильентности не означает, что человек не может восстановиться. Существует множество способов развить и укрепить резильентность даже после травматических событий или стрессовых периодов.

Чтобы укрепить и развивать резильентность:

1. Старайтесь поддерживать оптимистичный настрой и фокусироваться на положительных аспектах жизни. Да, это может быть трудно, но делайте это даже через усилие, пока не станет привычкой. Очень помогает в этом практика благодарности за все, что у вас есть.

2. Обратите внимание на эмоциональный интеллект, учитесь управлять эмоциями. Попробуйте различные методы регулирования эмоций, такие как медитация, глубокое дыхание или спорт. Очень важно осознавать свои эмоции и работать над пониманием того, что они могут сообщать о вашем состоянии.

3. Развивайте уверенность в собственных силах и возможностях. Устанавливайте маленькие цели и достигайте их, постепенно увеличивая сложность задач. Преодоление маленьких препятствий поможет вам почувствовать себя более компетентными и уверенными в себе.

4. Обращайтесь к близким людям, друзьям или профессионалам, когда вам трудно. Поделитесь с ними своими эмоциями и проблемами — их поддержка и понимание могут помочь вам справиться с трудностями.

5. Изучите и применяйте методы управления стрессом, подберите те, которые помогают именно вам. Это могут быть регулярные физические упражнения, рукоделие, практики релаксации или медитации.

6. Развивайте гибкость мышления и способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Попробуйте новые подходы к проблемам и не бойтесь менять свое мнение или планы, если они не работают.

Развитие резильентности требует времени и усилий, поэтому будьте терпеливы и добросовестны в своих усилиях. Помните, что каждый человек индивидуален, и то, что работает для одного, может не подходить другому. Поэтому ищите свой путь к восстановлению — сейчас это важно как никогда!

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