Прививка против неопределенности. Как укрепить свою психологическую устойчивость

Резильентность — это всегда про заботу о себе и про честность с собой

Несмотря на войну, наша жизнь продолжается. Жизнь продолжается! В том числе благодаря резильентности.



Резильентность — самое модное в около-психологическом поле слово во время войны. За последние три месяца вы наверняка не раз читали о резильентности, но повторить не будет лишним.

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Если совсем упрощенно, резильентность — это наша врожденная способность восстанавливаться после кризиса, проживать и переживать самые жуткие события, сохранять себя в критических условиях и становиться сильнее и… счастливее.

Резильентность — это как прививка против неопределенности и непредсказуемости жизни. Натренировав эту «мышцу», вы не становитесь неуязвимым перед стрессом — но вы умеете себя чинить, потому что понимаете причины и природу своего состояния. Да-да, мы все это умеем! Но кое-что важно понимать. В отличие от роста волос, обновления кожных покровов и восстановления мягких тканей, резильентность не происходит сама собой, независимо от нас. Она начинается с нашего решения себе помочь.

Обнимайтесь — это один из самых древних способов вернуть себе веру в будущее

И в зависимости от того, насколько сильно стресс по нам «ударил», процесс восстановления проходит чуть быстрее или чуть дольше. Но начинается он всегда с сознательного внимания к себе.

Итак, на практике резильентность — это всегда про заботу о себе и про честность с собой.

Из самого элементарного, но того, о чем говорят все кризис-методики:

1. Дайте оценку своему физическому состоянию.

Как вы спите? Есть ли у вас аппетит? Достаточно ли пьете воды? Чувствуете ли вы тепло, обнимая близких, даже когда вам всем грустно? Фразы вроде «война в стране, какая разница сколько я пью» или «ракеты летают, мне не до объятий» не принимаются — помните? Мы тут про заботу о себе.

2. Везде, где ответы на предыдущие вопросы не соответствуют понятию «заботы о себе» — чините.

Ставьте себе напоминание в смартфоне, чтобы пить воду, скажем, стакан в течение часа. Один из симптомов травмы — плохая концентрация внимания, напоминания очень помогут.

Введите гигиену отношений с лентой новостей и телеграм-каналами — за два часа до сна никаких экранов, максимум книга.

Еще один симптом — расстройство сна .

Ешьте только когда хотите есть, но при этом не смотрите в экран, старайтесь почувствовать вкус и аромат продуктов, даже если съесть получится совсем немного. Ангедония — важный маркер состояния и глубины стресса. Очень сильное препятствие для адекватной оценки ситуации и построения планов.

Обнимайтесь — это один из самых древних способов вернуть себе веру в будущее: пока вам есть, кого обнять — все обязательно будет хорошо. Мы все это уже знаем. Но «знаю» не равно «делаю», правда?

3. Верните телу движение. Горе, как правило, парализует — не хочется двигаться, хочеться сидеть или лежать и смотреть в одну точку. В то же время активная прогулка вынуждает вас чаще дышать, увеличивает циркуляцию крови, выработку правильных гормонов — даже два-три круга вокруг дома способны поднять настроение. Во время прогулки хорошо бы, опять-таки, не сверлить взглядом телефон, а рассматривать листики, слушать птиц, считать красные машины.

Просто напоминаю. Новостийная лента, как ни странно звучит, это один из способов убежать от своей реальности, а не понять ее лучше.

4. Одним из признаков резильентности — нашей способности восстанавливаться — является умение строить планы, даже когда все плохо. Помните, что какой бы гнетущей ни была ситуация — она конечна, и рано или поздно станет легче. Что вы будете делать тогда? А через неделю? А завтра? А сегодня вечером?

Текст публикуется с разрешения автора

Ориг и нал

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