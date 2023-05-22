Почему стоит принять и полюбить страдание

Именно оно сделает вас счастливым

Удивительно. Мы все не переносим боль и страдания. И всегда стремимся от них избавиться. В буквальном смысле этого слова прикладываем все усилия для того, чтобы их избежать. Боли физической, боли душевной. Избегаем мы их по-разному и боремся по-разному. Но так или иначе пытаемся не допустить.



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Я не Ванга, но ею и не нужно быть для того, чтобы предположить, что если вы скролите ленту социальных сетей, а на часах уже два часа ночи, то вы пытаетесь унять свою душевную боль, отвлекаясь от гадких мыслей кратковременными впрысками дофамина в результате прочтения нового интересного текста или просмотра нового забавного видео. У тех, кто с нетерпением ждет завтрашнего дня и кто счастливо прожил сегодняшний, такого не бывает — в такие периоды нашей жизни мы засыпаем как убитые и просыпаемся полными энергии. На прокрастинацию нет ни времени, ни желания, ни сил.

Страдание — это причина удовольствия

Те, кто не особо любознателен, знают, что это закончится. Что страдание не вечно, его нужно переждать, если уж сильно больно и невыносимо, можно себе помочь простейшими способами: алкоголь, легкие наркотики, антидепрессанты. Те, кто полюбознательнее, тоже об этом знают, но действуют иначе: начинают скупать десятками книги о счастье и пытаются разобраться уже наконец-то в вопросе: «С чего бы это у меня так тяжело на душе?»

И это даже помогает. Читаешь новую книгу, получаешь пару инсайтов и вуаля! Ты — просветленный, счастлив от того, что наконец-то все понял и осознал. И каждый раз представляешь себя героем фильма, где на приеме у психолога ты осознал, пережил катарсис и теперь, абсолютно здоровый, не будешь больше мучить себя всякими неприятными вопросами и искать смыслы — ведь ты же все понял, ура!

Но спустя какое-то время страдание возвращается, и ты опять изводишь себя экзистенциальными вопросами, и снова пытаешься найти ответы. И если вам кажется, что вы уникальны, ведь вы не обсуждаете это с друзьями, а на вопрос «Как дела?» уверенно отвечаете «Все отлично!», то могу вас успокоить: количество продаваемых по всему миру книг о том, как стать счастливым и перестать страдать, говорит об обратном. Уж не знаю как так получается, но любое вечное счастье в итоге перестает быть счастьем. Мы привыкаем к удовольствию, а повышать его уровень вечно нельзя, об этом вам скажет любой нарколог. Однако каждый раз, скатываясь в эмоциональную яму духовных страданий, мы заламываем руки и орем во всю глотку с закрытым ртом: «За что мне все это? Почему я не могу быть нормальным как все, кому всегда весело!» — еще одно, к слову, заблуждение по поводу тех, кому, якобы, весело всегда.

Мы люто ненавидим наше страдание. А истина в том, что его нужно принять и полюбить. Понимая, что страдание — это причина удовольствия. Одно без другого не существует. Любое вечное удовольствие без страдания перестает быть удовольствием. А без несчастливых периодов вы не узнаете, что такое счастье.

В конце 1980-х американские психологи решили исследовать счастье. Они раздали людям пейджеры и попросили заполнять анкету. Каждый раз в течение дня, когда пищал пейджер, испытуемые должны были написать, что они сейчас делают, и оценить свой уровень счастья по 10-бальной шкале.

В результате исследования были получены максимально скучные результаты. Выяснилось, что 90% испытуемых всегда находятся на цифре 7. Чистил зубы? Уровень счастья 7. Получил нового клиента и солидный бонус? Уровень счастья 7. Влюбился? Уровень счастья 10, но спустя короткое время снова 7. Умер кто-то близкий — 2, потом, спустя какое-то время, 10, а потом снова 7.

Когда я прочел об этом, у меня в голове буквально сложился пазл. Оказаться быстро на 10 можно, только упав до 5 или даже 2. Или долгое время крутиться на 7.

При этом страдание заставляет нас идти вперед и становиться лучше. Никакое счастье никогда вас не улучшит. Зачем? Ведь вы и так красавчик.

Знаю, что это невозможно себе даже представить, но страдание нужно принять и полюбить, потому что именно оно сделает вас счастливым.

Текст публикуется с разрешения автора

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