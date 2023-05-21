Хотите быть довольными своей жизнью? Вот 10 важных правил
Дариус Фору: «Вы сможете сохранять хорошее настроение даже в тяжелые времена» (Фото:grinvalds/Depositphotos)
Вы никогда не сможете вернуть ушедшее время — задумайтесь, на что вы его тратите?
Как бы вы изменили свою сегодняшнюю жизнь, если бы я сказал вам, что через три года вы умрете? Это хороший мысленный эксперимент для тех, кто хочет жить осмысленно.
Жизнь коротка. Мы все это знаем. И тем не менее, позволяем рутине проглотить нас. Мы изо дня в день делаем одно и то же.
И почти никогда не задумываемся о том, что мы не вечны.
Иногда мы читаем по-настоящему полезные книги, которые заставляют нас задуматься. Это может быть Человек в поисках смысла или О скоротечности жизни. Они способны изменить наш взгляд на мир… но, как правило, со временем этот эффект ослабевает.
Спустя пару недель мы забываем, что вообще читали эту книгу, и просто возвращаемся к своему привычному распорядку.
Чтобы избежать этого, возьмите в привычку размышлять о том, что жизнь мимолетна. Вот некоторые уроки, которые усвоил я.