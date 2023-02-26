Какие у вас отношения с жизнью? Пять вопросов, которые помогут это выяснить

За что вы благодарны, а что хотели бы изменить?

«Расскажите о вашей жизни». Что приходит вам в голову при этих словах? О чем вы начинаете думать? Как представляете себе свою жизнь?



Многие сразу концентрируются на прошлом, их разум словно собирает коллаж из разных эпизодов — и плохих, и хороших, или же они прокручивают в голове в хронологической последовательности самые яркие события за последние несколько лет. Другие более внимательно отслеживают свои эмоции, и от них в ответ можно услышать краткий отчет об их нынешнем эмоциональном состоянии: «Моя жизнь прекрасна», «Моя жизнь — отстой», — или, возможно, нечто более основательное, например, размышления о нескольких последних годах — они были хорошими, плохими, нейтральными, полными боли или радостных моментов.

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Но что, если бы вы думали о своей жизни, как о чем-то, что в большей мере относится к настоящему, происходит прямо сейчас? Не как о ярлыке или наборе воспоминаний о том, что вы пережили, а как о спутнике, отдельном от вас, но всегда проходящем вместе с вами через все то, что называется жизнью?

Можете ли вы это представить? Если закроете глаза, то можете ли вообразить свою жизнь в виде существа или человека? Не спешите… Получилось? Замечательно. Итак, какие у вас отношения с вашей жизнью?