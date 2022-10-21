Когда не удается успокоиться. Как наконец-то отдохнуть

Все решения касаются планирования, но категорически не того, которое позволяет втиснуть в один день сотню дел

Когда устал, не удается отдохнуть. Приходится сначала отдохнуть, тогда успокоиться и наконец-то нормально отдохнуть.



Дело в том, что покой — это активный психический процесс. Чтобы быть спокойным, нужно, чтобы сотни миллионов тормозных нейронов постоянно останавливали активность сотен миллионов возбуждающих нейронов. Если тормозным нейронам это не удается — мы не можем успокоиться и отдохнуть.

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Почему им может не удаваться?

1. Слишком много возбуждения. Для некоторых систем нашего мозга характерна работа в режиме самоусиления: большее возбуждение дает большее возбуждение. Особенно это заметно у детей, которые при определенной интенсивности и продолжительности эмоций теряют над ними контроль и сатанеют. Но и у взрослых эти механизмы тоже работают: после активного дня затормозиться сложнее просто из-за чрезмерного уровня возбуждения.

2. Есть конкретные стимулы, поддерживающие высокий уровень возбуждения:

— внешние: звуки, запахи, свет, люди, животные. Поэтому важно внимательно относиться к пространству, где отдыхаешь и спишь.

Покой — это активный психический процесс

— внутренние: важные неудовлетворенные потребности и/или тревоги. Сейчас это особенно актуально, но действительно и в мирное время мы умеем найти себе причины для тревог.

3. Многозадачность. Наше сознание имеет только один фокус внимания. Когда мы пытаемся играть в многозадачность, это или автоматизмы (если над частью задач не нужно думать), или постоянные переключения туда-сюда. Каждое переключение — это:

— оттормозить предыдущий активный процесс;

— возбудить новый.

То есть переключение занимает примерно вдвое больше ресурсов, чем собственно выполнение задачи, требует дополнительного времени и истощает тормозные системы — именно те, которые должны работать, когда мы хотим успокоиться и отдохнуть.

Что делать?

Все решения — это о планировании. Но категорически не то, которое позволяет запихать в один день сотню дел и делать что-то полезное, пока делаешь что-то полезное, а наоборот.

1. Убрать многозадачность. Планировать время на каждую задачу и отдельное время на переключение. Отключить оповещение на мобильном, включая вибрацию. Брать его в руки в определенное время раз в час, а лучше реже. Коммуникации — это отдельное дело. Каждая коммуникация — это отдельное дело.

2. Специальное время для успокоения несколько раз в день. Взгляд на природу. Выпить чай. Подышать. Прогуляться.

3. Не читать и не обсуждать новости во второй половине дня. Сейчас новости — это основной источник тревог, и почти никогда они не настолько неотложны, чтобы нельзя было отложить до утра.

4. Не начинать новых дел после обеда. Вторая половина дня — для завершения начатого.

5. Вечер — время для саморефлексии, заботы о себе, ничегонеделания, неконструктивной деятельности и для того, чтобы побыть в одиночестве. Причем это все разные дела, каждое из них требует отдельного времени. В общей сложности не менее 4–6 часов.

6. Если вы сова и после обеда у вас все только начинается — переместиться во времени должно не только начало сна, но и весь ваш график. Окей, вы заканчиваете работу где-то после 22:00, ложитесь около 3 ночи. Тогда просыпаться нужно не раньше 11 часов. Разве что можно попробовать «вечерние» дела (саморефлексия, забота о себе, побыть в одиночестве, ничегонеделание и неконструктивная деятельность) перенести на утро — тогда, возможно, ваше подсознание позволит засыпать сразу после работы.

Текст публикуется с разрешения автора

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