Чтобы сделать мир добрее. Почему нам необходим сон и как его улучшить

Нехватка сна вредит здоровью, работе и отношениям с другими людьми

24 марта 1989 года, сразу после полуночи третий помощник капитана Грегори Коузинс уснул во время управления супертанкером Exxon Valdez. Судно не выполнило необходимый маневр и село на мель в заливе Принца Вильгельма на Аляске. В море вылилось около 41 млн литров сырой нефти — это был крупнейший разлив нефти в истории США (до катастрофы Deepwater Horizon в 2010 году). Нефтяное пятно распространилось на 28 тыс. кв. км, что привело к массовой гибели диких животных.

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В ходе расследования аварии выяснилось, что в компании приветствовался отказ от сна, что и способствовало катастрофе. По оценкам исследователей, проблемы со сном являются причиной примерно 13% несчастных случаев на рабочем месте.

Недосыпание вредит здоровью

Нехватка сна дорого нам обходится: