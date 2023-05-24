Один из признаков нормальности. Как вернуть секс в свою жизнь

Люди, у которых налажена половая жизнь, счастливее других

По статистике сексуальная жизнь оживает вместе с цветочками.



Но последние недели везде (от друзей, клиентов) слышу о том, что секса не стало. Даже когда муж или бойфренд рядом. Даже если, кажется, вот, оно, то ощущение, захотелось — «как будто что-то выключилось и не включается».

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Я все понимаю. Причины. Факторы. Контекст. Впрочем, я тут болею за сохранение нашей с вами нормальности, и здоровый секс — едва ли не самый главный ее признак.

Сначала, будто опытный сейлз-менеджер, расскажу о преимуществах регулярных половых отношений (тех, которые подтверждены наукой).

Итак.

1. Секс побеждает стресс. Очень нужный нам гормон стресса кортизол, который помогает действовать и думать четко в чрезвычайно опасных ситуациях, становится нам врагом, когда мы производим его постоянно (снижается активность мозга, увеличивается чувство усталости, растет уязвимость к инфекциям). Учитывая нашу с вами реальность — мы плаваем в кортизоле. Секс хотя бы раз в неделю — и кортизол в норме. Класс?

Секс хотя бы раз в неделю — и кортизол в норме

2. Секс — это щит от вирусов. Во время секса наш организм вырабатывает иммуноглобулин — антитело, которое уничтожает посторонние вирусы. Вы болеете не так часто, а если болеете — это протекает легко.

3. Секс — это здоровое сердце. Кардиотренировка, бесплатная, в уютных условиях.

4. Секс — это обезболивающее. Во время оргазма блокируются так называемые «центры боли» — ведь ваше тело вырабатывает гормоны, которые помогают с ней справиться (очень ценный аргумент для тех, кто не хочет секса, когда «болит голова»).

5. Секс улучшает сон — потому что во время секса вы вырабатываете окситоцин, а во время оргазма — пролактин, сочетание этих гормонов делает сон крепким и спокойным.

6. Секс — это психотерапевт. А еще это залог укрепления ваших отношений с партнером. Люди, которые имеют налаженную половую жизнь, счастливее других.

А теперь совсем коротко о том, как? Как снова захотеть. Как вернуть себе секс.

Когда в результате драматических событий вы с партнером возводите между собой стену из боли, отчаяния, разочарования и грусти, эту стену потом очень трудно снести. Но возможно.

Договоренность о «значит, теперь у нас должен быть секс по вторникам и пятницам» обычно не срабатывает, потому что мы не роботы, и такой подход отнимает у секса одну из самых привлекательных его характеристик — спонтанность.

Давайте попробуем разрушить ту стену из отчаяния постепенно, по кирпичику. Как говорила одна моя клиентка о ее отношениях с мужем: «Когда он злой — я иду к нему лилипутиками». Итак, подходите друг к другу «лилипутиками».

Что советуют специалисты по вопросу секса и лилипутиков?

— Чаще прикасайтесь друг к другу.

— Смотрите друг другу в глаза.

— Целуйте немного дольше, чем «в щечку».

— Оставьте один раз «случайно» шторку в ванной открытой.

— Вспомните, как вы называли друг друга в начале отношений.

— Делайте партнеру сюрпризы — хотя бы предложите пообедать вместе в рабочий день где-то в кафе, или перед работой предложите заехать куда-то выпить кофе.

— Обнимайтесь ночью.

— Просто обнимайтесь.

— В общем — идите навстречу, а не рядом.

Простое — важно просто его делать. Попробуйте.

Текст публикуется с разрешения автора

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