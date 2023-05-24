Один из признаков нормальности. Как вернуть секс в свою жизнь
Елена Любченко: «Секс — это залог укрепления отношений с партнером» (Фото:Nattakorn/Depositphotos)
Люди, у которых налажена половая жизнь, счастливее других
По статистике сексуальная жизнь оживает вместе с цветочками.
Но последние недели везде (от друзей, клиентов) слышу о том, что секса не стало. Даже когда муж или бойфренд рядом. Даже если, кажется, вот, оно, то ощущение, захотелось — «как будто что-то выключилось и не включается».
Я все понимаю. Причины. Факторы. Контекст. Впрочем, я тут болею за сохранение нашей с вами нормальности, и здоровый секс — едва ли не самый главный ее признак.
Сначала, будто опытный сейлз-менеджер, расскажу о преимуществах регулярных половых отношений (тех, которые подтверждены наукой).
Итак.
1. Секс побеждает стресс. Очень нужный нам гормон стресса кортизол, который помогает действовать и думать четко в чрезвычайно опасных ситуациях, становится нам врагом, когда мы производим его постоянно (снижается активность мозга, увеличивается чувство усталости, растет уязвимость к инфекциям). Учитывая нашу с вами реальность — мы плаваем в кортизоле. Секс хотя бы раз в неделю — и кортизол в норме. Класс?
Секс хотя бы раз в неделю — и кортизол в норме
2. Секс — это щит от вирусов. Во время секса наш организм вырабатывает иммуноглобулин — антитело, которое уничтожает посторонние вирусы. Вы болеете не так часто, а если болеете — это протекает легко.
3. Секс — это здоровое сердце. Кардиотренировка, бесплатная, в уютных условиях.
4. Секс — это обезболивающее. Во время оргазма блокируются так называемые «центры боли» — ведь ваше тело вырабатывает гормоны, которые помогают с ней справиться (очень ценный аргумент для тех, кто не хочет секса, когда «болит голова»).
5. Секс улучшает сон — потому что во время секса вы вырабатываете окситоцин, а во время оргазма — пролактин, сочетание этих гормонов делает сон крепким и спокойным.
6. Секс — это психотерапевт. А еще это залог укрепления ваших отношений с партнером. Люди, которые имеют налаженную половую жизнь, счастливее других.
А теперь совсем коротко о том, как? Как снова захотеть. Как вернуть себе секс.
Когда в результате драматических событий вы с партнером возводите между собой стену из боли, отчаяния, разочарования и грусти, эту стену потом очень трудно снести. Но возможно.
Договоренность о «значит, теперь у нас должен быть секс по вторникам и пятницам» обычно не срабатывает, потому что мы не роботы, и такой подход отнимает у секса одну из самых привлекательных его характеристик — спонтанность.
Давайте попробуем разрушить ту стену из отчаяния постепенно, по кирпичику. Как говорила одна моя клиентка о ее отношениях с мужем: «Когда он злой — я иду к нему лилипутиками». Итак, подходите друг к другу «лилипутиками».
Что советуют специалисты по вопросу секса и лилипутиков?
— Чаще прикасайтесь друг к другу.
— Смотрите друг другу в глаза.
— Целуйте немного дольше, чем «в щечку».
— Оставьте один раз «случайно» шторку в ванной открытой.
— Вспомните, как вы называли друг друга в начале отношений.
— Делайте партнеру сюрпризы — хотя бы предложите пообедать вместе в рабочий день где-то в кафе, или перед работой предложите заехать куда-то выпить кофе.
— Обнимайтесь ночью.
— Просто обнимайтесь.
— В общем — идите навстречу, а не рядом.
Простое — важно просто его делать. Попробуйте.
Текст публикуется с разрешения автора
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