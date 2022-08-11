Пять простых советов. Как улучшить отношения и избавиться от частых ссор

Слишком много негатива? Вы можете это изменить

Если вы живете с партнером, с семьей, с соседями по комнате или просто проводите день за днем в обществе одних и тех же коллег, то закономерно все вместе создаете ваш собственный эмоциональный климат. Как и на погоду, на него невозможно не обращать внимания — на то напряжение, которое партнер принес домой после тяжелого рабочего дня, или на ту одержимость, которая охватила детей от переизбытка сахара, — и зачастую он так же переменчив: уныние, в которое вас ввергло утреннее совещание, почти полностью развеивается к тому моменту, когда вы обедаете со своим лучшим другом или получаете неожиданное романтическое сообщение от партнера.



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В отношениях многих пар, которых я консультирую, атмосфера всегда пасмурная — густые тучи непрекращающихся ссор, критики и тотального контроля; громы и молнии, которые партнеры мечут друг в друга, выясняя, кто прав; бури недовольства и разочарования, после которых несколько дней уходит на то, чтобы восстановить связь. Солнце сияет редко. Но если на погоду повлиять нельзя, то психологический климат изменить можно — именно это зачастую и является одной из задач психотерапии.

Если в ваших отношениях погожие дни выдаются нечасто, вот что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию.

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