Семь советов лидерам. Как развить выносливость

Организуйте свою эффективность в пределах доступного времени, вместо того, чтобы искать возможность увеличить его количество

Давайте так: мы должны уже признать, что мы намного сильнее, чем могли себе представить.



Часто мы не обращаем внимания на то, что огромное количество мелких, неважных решений, которые принимаем в течение дня, истощают ментальные резервы.

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Развитие выносливости, как и любое развитие, — длительный процесс, который требует времени, осознанности и усилий. Но чем раньше начать и чем системнее работать, тем больше ресурсов вы накопите и сохраните в своих запасах.

Чем регулярнее вы тренируетесь, тем сильнее становитесь.

Как развивать ментальную и физическую выносливостьлидеру?

1. Позвольте себе больше гибкости.

Все планы, которые вы строите, могут измениться за считанные минуты. Вы сидели, визуализировали, все спланировали, разработали стратегию, а потом ниоткуда — «черный лебедь». Лидеры с развитой ментальной выносливостью готовы к тому, что не всегда все идет по плану.

Ваши успехи — это ваш резервуар силы

Когда случается непредсказуемое, не тратьте время на жалобы, а сразу фокусируйтесь на том, что стоит изменить, учесть, от чего стоит отказаться, а что добавить в свою стратегию.

Как только вы поймете, что все начинает идти не по плану, подумайте: «Ладно. Как я могу все-таки достичь своей цели? Что мне нужно для достижения успеха сейчас?»

2. Вдохновляйтесь собственными успехами.

Ваши успехи — это и есть ваш резервуар силы. Ваш предыдущий опыт означает, что вы можете сделать это снова. Правда в том, что сейчас вам нужны другие инструменты, возможно больше времени, новые подходы.



Подумайте: «Чего я достиг в прошлом, что может помочь, дать силы пройти через „это“ прямо сейчас?»

3. Визуализируйте все возможные вызовы.

Ментальная выносливость зависит от нашей устойчивости к вызовам. Поэтому не только визуализируйте результат, но и попробуйте представить, что потенциально может стать вызовом на пути к результату.

Да, в течение проекта вы можете испытывать разочарование, напряжение, перегрузку, но если вы мысленно начнете прогонять возможные сценарии развития событий, то когда непредсказуемые ситуации действительно произойдут (а они произойдут), вам гораздо легче будет управлять этими вызовами и своими реакциями на них.

4. Договоритесь с собой оставаться там, где вы есть, когда хочется «убежать» от сложностей.

Когда мы сталкиваемся с «неприятной», сложной, изнурительной проблемой, у мозга автоматически возникает желание «убежать, замереть или напасть». Это его нормальная реакция.

Неочевидной стратегией борьбы с сопротивлением мозга является простое «сидение на месте». Как только вы чувствуете нарастание напряжения, рост уровня стресса в теле, просто оставайтесь на месте и попробуйте отключиться на мгновение от проблемы.

В напряженных ситуациях для нашей психики просто остаться на месте обычно не первая реакция. Мы хотим встать, пройтись, сделать что-то другое и отвлечься на кофе, телефоны и Facebook.

Однако простое сидение помогает замедлиться, посмотреть вглубь себя и попытаться разобраться с источником стресса: беспокойство по поводу дедлайна, разочарование из-за неспособности сейчас решить проблему в команде, или банальная истощенность.

Освободившись от этих эмоций лишь на мгновение и ничего не делая, вы сможете лучше справиться с ними дальше.

5. Сфокусируйте внимание, чтобы победить время.

Еще один подход для расширения ментальной выносливости заключается в том, чтобы организовать свою эффективность в пределах доступных часов, вместо того, чтобы искать возможность увеличивать их количество.

Определите, на чем именно будет сфокусировано ваше внимание и что поможет вам в определенное время не отвлекаться на другое.

Несмотря на многозадачный рабочий контекст, «договаривайтесь» с собой о том, чтобы заниматься рабочими вопросами в отведенное для этого время.

6. Ставьте понятные, достижимые цели.

Постановка четких, понятных целей помогает повысить ментальную выносливость, задавая направление для развития. Направление очень важно, потому что невозможно оставаться в тонусе все время без причины.

Еще одним преимуществом целеполагания является положительная обратная связь.

Достижение цели приносит удовольствие, и мозг вознаграждает вас выбросом дофамина. Регулярное ожидание облегчения после завершения проекта может натренировать мозг активизировать ментальную выносливость тогда, когда вам это действительно нужно.

Эффективная стратегия для достижения результата заключается в том, чтобы браться за выполнение задачи, имея относительно высокую концентрацию, и дальше наращивать ее, а не начинать с прокрастинации, чувства вины за то, что откладываете, и постоянного страха не достичь результата.

7. Сделайте физическую активность такой же привычкой, как чистить зубы.

Ментальное здоровье напрямую связано с физическим.

Регулярные физические упражнения не только помогают поддержать мышцы и тело в хорошей форме, но и способствуют выработке важных химических веществ, которые позволяют поддерживать ментальное состояние сбалансированным и здоровым. Движение помогает бороться с депрессивными состояниями и тревогой, которая глубоко истощает запасы умственной выносливости.



Вставайте и двигайтесь! Такие простые вещи, как регулярные прогулки, приносят большую пользу вашей физической и ментальной выносливости.

Текст публикуется с разрешения автора

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