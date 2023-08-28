Не рассчитали силы? 10 признаков выгорания и как с ним справиться

Вы можете столкнуться с этой проблемой даже если любите свою работу

Даже самая лучшая работа может привести к выгоранию. Чем усерднее вы трудитесь и чем больше нацелены на успех, тем выше вероятность не рассчитать силы.



Выгорание становится все более распространенной проблемой еще и потому, что технологии стирают грань между работой и домом. Исследования, проведенные Американской психологической ассоциацией и Национальным центром изучения общественного мнения при Чикагском университете, показали следующее:

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— у 48% американцев за последние 5 лет усилился стресс;

— 31% работающих людей с трудом справляется с выполнением своих рабочих и семейных обязанностей;

— 53% утверждают, что из-за работы ощущают «переутомление и перегрузку».

Опрос, проведенный Обществом по управлению человеческими ресурсами (Society for Human Resource Management), показал, что выгорание — одна из главных причин, почему люди увольняются.

Вы можете столкнуться с выгоранием, даже если вам очень нравится ваша работа. Арианна Хаффингтон (писательница и соосновательница The Huffington Post) испытала это на собственном опыте, когда из-за выгорания чуть не лишилась глаза. Она так устала на работе, что потеряла сознание и ударилась лицом о стол. Она сломала скулу, и ей пришлось наложить четыре шва на область глаза.

«Мне хотелось бы вернуться в прошлое и сказать себе, что не только невозможно обменять полноценную жизнь на высокую продуктивность, но и продуктивность на самом деле повышается лишь тогда, когда в жизни есть время для обновления, мудрости, чудес и великодушия. Это спасло бы меня от ненужного стресса, выгорания и переутомления», — отметила Хаффингтон.

Выгорание часто возникает из-за несоответствия

