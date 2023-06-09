Это поможет преуспеть. Суперсила, о которой я хотел бы знать раньше

Марк Мэнсон: «Научитесь делать то, что считаете правильным, даже если другим кажется, что это не так» (Фото:cherriesjd/Depositphotos)

Большинство людей никогда не пытается развить ее в себе

В период с 20 до 30 лет я совершил мно жество ошибок . Я потратил уйму времени, пытаясь достичь не тех целей, проявляя интерес не к тем людям и переживая не о тех проблемах, о которых следовало бы. Если бы в свои 20 я лучше понимал, как устроен мир, моя жизнь была бы намного счастливее, а достичь успеха было бы намного проще.



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В частности, я хотел бы знать о том, что готовность столкнуться с неприязнью — это сверхспособность. Пока мы растем, нас поощряют за то, что мы ведем себя так же, как все, носим такую же одежду, изучаем такие же предметы и получаем такие же оценки. И цель в том, чтобы всегда получать как можно большее одобрение. Но во взрослом мире вы быстро обнаружите,