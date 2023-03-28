Перепрограммируйте свой мозг. Как перестать ненавидеть понедельники

28 марта, 02:06
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Иоланта Берк: «После пары дней отдыха многие с трудом возвращаются к будничной рутине» (Фото:Dmyrto_Z/Depositphotos)

Иоланта Берк: «После пары дней отдыха многие с трудом возвращаются к будничной рутине» (Фото:Dmyrto_Z/Depositphotos)

Иоланта Берк
Старший преподаватель Центра позитивной психологии и здоровья при Королевском колледже хирургов в Ирландии

Следуя этим простым советам, вы сможете лучше чувствовать себя в начале рабочей недели

Совместно с Кристиной Решке, сотрудником исследовательского центра FutureNeuro при Королевском колледже хирургов в Ирландии

Если вы ненавидите понедельники, вы точно не одиноки. После пары дней отдыха многие из нас с трудом возвращаются к будничной рутине и профессиональным обязанностям. Вы даже можете чувствовать ужас и тревогу, которые дают о себе знать и в выходные в виде «воскресных страхов».

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И хотя не всегда есть возможность изменить свой рабочий график или нагрузку, чтобы сделать понедельники более привлекательными, можно «перепрограммировать» свой мозг, чтобы воспринимать неделю иначе.

Теги:   Психология Стресс Советы психолога

Depositphotos
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