Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)

Воскресенье — тот день недели, когда мы чувствуем себя несчастливее всего

Мы часто используем воскресенье как возможность наверстать нехватку общения с друзьями, отоспаться или прийти в себя после выпитого накануне. Но по мере приближения воскресного вечера, многих охватывает чувство сильной тревоги и даже ужаса, которое нередко называют «воскресными страхами».



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Неудивительно, что «воскресные страхи» столь распространены. Ведь согласно исследованиям, воскресенье — тот день недели, когда мы чувствуем себя несчастливее всего (а самый счастливый день — суббота). «Воскресные страхи» возникают по целому ряду причин, и большую роль может играть то, чем вы занимаетесь в выходные.

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