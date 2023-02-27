12 вещей. Что не дает мне рассыпаться

Говорят, пока точно знаешь, что хочешь съесть, с твоей психикой все в порядке

Что меня собирает вместе?



1. Пес. Даже если лежать лепешкой и притворяться Лениным без мавзолея, пес вытащит есть/гулять/воровать еду/ехать в лес, потому что у него свои планы на твою жизнь.

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2. Близость победы. Даже если это победа над беспорядком в шкафу. Что уж говорить о победе над мордором или (это уже сложнее) над беспорядком в голове.

3. Дедлайны. Добросовестный я человек, черт возьми. Пообещала — сделаю. Пусть даже в последнюю ночь. Лучшая муза — гребаный дедлайн.

Что вы делали сегодня для внутреннего ребенка?

4. Еда. Говорят, пока точно знаешь, что хочешь съесть, с твоей психикой все хорошо. Поэтому эти шпроты от мамы с размороженным зеленым горошком в час ночи — это о крепкой психике.

5. Любовь. Если бы не она, не держалась бы я на плаву. А так — в конце тоннеля свет есть, значит, крутись, то же самое, что в проруби (ой, не тот фразеологизм, кажется).

6. Дети. То же, что пес, но говорят. Живут дольше. Генетически ближе. Ну и в школу ходят.

7. Внутренний ребенок. То же самое, что пункт 6, но на него мы почему-то привыкли забивать. Сирота при живых родителях. А ну, что вы делали для внутреннего ребенка сегодня? Книгу ему читали? Играли в мяч? Пирожное купили? Хвалили?

8. Творчество. Напрямую зависит от внутреннего ребенка. Не порадовали его — дуля вам, а не творчество.

9. Природа, путешествия. Ну, по крайней мере, думать о них мне никто не запретит. Кончится война, возьму дорогого человека и руки в ноги (желательно без пунктов 1 и 6).

10. Вера вопреки всему. В нее входит веселая злоба. Когда злой — не страшно. А когда страшно — двигайся (вот черт, пропустила пункт о спорте).

11. Движение — высвобождает кортизол. Качает попу.

12. Люди. как то: мои читатели, студенты курсов и зрители живых событий. Второе дыхание — часто родом оттуда.

Текст публикуется с разрешения автора

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