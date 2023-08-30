Так, как это делают психологи. Как научиться слушать

30 августа, 22:03
NV Премиум
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Фэй Шорт: «Быть хорошим слушателем означает погрузиться в тот мир, которым делится с вами собеседник» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Фэй Шорт: «Быть хорошим слушателем означает погрузиться в тот мир, которым делится с вами собеседник» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Фэй Шорт
Психолог, профессор Бангорского университета

Каждый из нас смотрит на мир сквозь собственный уникальный фильтр — попробуйте выяснить, что видит ваш собеседник

Быть хорошим слушателем означает проявлять эмпатию. Однако эмпатия — один из тех навыков слушания, которые чаще всего понимают неправильно.

Эмпатия — это то, что мы чувствуем, когда пытаемся понять, какое у другого человека представление о мире.

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Одно из популярных заблуждений об эмпатии гласит, что для того, чтобы понять кого-то, нужно пережить то же, что пережил он.

Но просто пережить то же самое недостаточно для понимания. Два человека могут столкнуться с одними и теми же проблемами или трудностями, но отреагировать на них совершенно по-разному. Ваш опыт уникален, и никто другой не может знать, каково вам, даже те, кто бывал в подобной ситуации. Единственный способ понять, что чувствует собеседник, — это выслушать его, не предполагая, что он испытывает те же чувства, что и вы в аналогичных обстоятельствах.

Итак, давайте иначе представим себе эмпатию.

Теги:   Психология Советы психолога Общение

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