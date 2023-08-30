Так, как это делают психологи. Как научиться слушать
Фэй Шорт: «Быть хорошим слушателем означает погрузиться в тот мир, которым делится с вами собеседник» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
Каждый из нас смотрит на мир сквозь собственный уникальный фильтр — попробуйте выяснить, что видит ваш собеседник
Быть хорошим слушателем означает проявлять эмпатию. Однако эмпатия — один из тех навыков слушания, которые чаще всего понимают неправильно.
Эмпатия — это то, что мы чувствуем, когда пытаемся понять, какое у другого человека представление о мире.
Одно из популярных заблуждений об эмпатии гласит, что для того, чтобы понять кого-то, нужно пережить то же, что пережил он.
Но просто пережить то же самое недостаточно для понимания. Два человека могут столкнуться с одними и теми же проблемами или трудностями, но отреагировать на них совершенно по-разному. Ваш опыт уникален, и никто другой не может знать, каково вам, даже те, кто бывал в подобной ситуации. Единственный способ понять, что чувствует собеседник, — это выслушать его, не предполагая, что он испытывает те же чувства, что и вы в аналогичных обстоятельствах.
Итак, давайте иначе представим себе эмпатию.