Три типа эмпатии. Как понять эмоциональное состояние другого человека

6 января, 21:26
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Наталья Кадя: «Эмоциональная компетентность сегодня становится гигиенической нормой» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Наталья Кадя: «Эмоциональная компетентность сегодня становится гигиенической нормой» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Наталья Кадя
Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследовательница, коуч по развитию лидерства

Эмпатия является одной из важных составляющих эмоциональной грамотности

Эмоциональная компетентность становится сегодня гигиенической нормой каждого образованного человека. Одной из важнейших составляющих эмоциональной грамотности является эмпатия. Руководители говорят о необходимости эмпатии на всех уровнях управленческой деятельности.

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Сегодня подготовила короткую шпаргалку о том, как лучше понимать эмпатию на разных этапах и каков алгоритм ее проявления.

Эмпатия. Как понять эмоциональные состояния другого человека и правильно ему сопереживать?

Эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этих переживаний, эмоций, чувств, мыслей, опыта.

Три типа эмпатии:

когнитивная — желание понять;

эмоциональная — желание почувствовать;

поведенческая — желание помочь и поддержать.

Когнитивная эмпатия

Базируется на интеллектуальных процессах сравнения, аналогии и т. д. Мы понимаем, что чувствует другой человек или о чем он может думать.

Одной только когнитивной эмпатии недостаточно

Но сама когнитивная эмпатия не является стимулом и мотивацией действовать, чтобы помогать другому человеку. Одной только когнитивной эмпатии недостаточно.

Эмоциональная эмпатия

Основана на механизмах проекции и подражания моторным и эффективным реакциям другого человека. Отзывчивость, эмоциональный отклик и сопереживание. Мы можем физически проживать то, что испытывают другие люди, словно зеркально испытывать их эмоции.

Этот тип эмпатии также несовершенен, ведь в состоянии эмоциональной эмпатии людям может не хватать способности управлять собственными эмоциями, что может привести к психологическому истощению. На этом этапе следует уметь отстраняться от эмоций других и не позволять им управлять собой.

Поведенческая эмпатия

Это форма эмпатии, выраженная в конкретных действиях по отношению к другому человеку.

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Благодаря поведенческой эмпатии мы не только можем понять или почувствовать состояние другого человека, но также и имеем внутреннее желание к конструктивному взаимодействию и мотивацию помочь, если это необходимо.

Эмпатия в действии

1. Когнитивная

Сначала представьте, как вы сидите на комфортном, глубоком, мягком стуле — вы видите других, понимаете их переживания, мысли, но у вас нет никакой мотивации подняться и что-то сделать.

2. Эмоциональная

На втором этапе вы уже готовы чувствовать то, что испытывают другие, смотреть на вещи с их точки зрения.

3. Поведенческая

Третий стул-этап — самый неудобный: сидя на нем, вам гораздо легче вскочить и начать действовать, помогать, поддерживать — вы не только видите и слышите других, вы также готовы испытывать определенные неудобства, чтобы помочь.

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Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Психология Эмпатия

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