Три типа эмпатии. Как понять эмоциональное состояние другого человека
Наталья Кадя: «Эмоциональная компетентность сегодня становится гигиенической нормой» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)
Эмпатия является одной из важных составляющих эмоциональной грамотности
Эмоциональная компетентность становится сегодня гигиенической нормой каждого образованного человека. Одной из важнейших составляющих эмоциональной грамотности является эмпатия. Руководители говорят о необходимости эмпатии на всех уровнях управленческой деятельности.
Сегодня подготовила короткую шпаргалку о том, как лучше понимать эмпатию на разных этапах и каков алгоритм ее проявления.
Эмпатия. Как понять эмоциональные состояния другого человека и правильно ему сопереживать?
Эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этих переживаний, эмоций, чувств, мыслей, опыта.
Три типа эмпатии:
когнитивная — желание понять;
эмоциональная — желание почувствовать;
поведенческая — желание помочь и поддержать.
Когнитивная эмпатия
Базируется на интеллектуальных процессах сравнения, аналогии
Одной только когнитивной эмпатии недостаточно
Но сама когнитивная эмпатия не является стимулом и мотивацией действовать, чтобы помогать другому человеку. Одной только когнитивной эмпатии недостаточно.
Эмоциональная эмпатия
Основана на механизмах проекции и подражания моторным и эффективным реакциям другого человека. Отзывчивость, эмоциональный отклик и сопереживание. Мы можем физически проживать то, что испытывают другие люди, словно зеркально испытывать их эмоции.
Этот тип эмпатии также несовершенен, ведь в состоянии эмоциональной эмпатии людям может не хватать способности управлять собственными эмоциями, что может привести к психологическому истощению. На этом этапе следует уметь отстраняться от эмоций других и не позволять им управлять собой.
Поведенческая эмпатия
Это форма эмпатии, выраженная в конкретных действиях по отношению к другому человеку.
Благодаря поведенческой эмпатии мы не только можем понять или почувствовать состояние другого человека, но также и имеем внутреннее желание к конструктивному взаимодействию и мотивацию помочь, если это необходимо.
Эмпатия в действии
1. Когнитивная
Сначала представьте, как вы сидите на комфортном, глубоком, мягком стуле — вы видите других, понимаете их переживания, мысли, но у вас нет никакой мотивации подняться и что-то сделать.
2. Эмоциональная
На втором этапе вы уже готовы чувствовать то, что испытывают другие, смотреть на вещи с их точки зрения.
3. Поведенческая
Третий стул-этап — самый неудобный: сидя на нем, вам гораздо легче вскочить и начать действовать, помогать, поддерживать — вы не только видите и слышите других, вы также готовы испытывать определенные неудобства, чтобы помочь.
Текст публикуется с разрешения автора
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