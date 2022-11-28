Это важно понимать. Как на нас действует темнота

Темнота может провоцировать регресс до состояния «младенца»

Я знаете, что поняла — темнота же нас возвращает в ощущениях не только к «внешним» первобытным временам. Темнота может вернуть нас и к нашей личной «первобытности». Темнота может провоцировать регресс, до состояния «младенца». И вот что может быть нужно нашему «внутреннему младенцу».



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Тепло — с этим сложно, но хоть на время важны пледы, термосы, грелки — все, что только удастся найти.

Тишина — все звуки могут ощущаться обостренно. А мы сейчас еще и сканируем пространство — безопасные или опасные звуки (вчера мы с дочерью попробовали играть на музыкальных инструментах, и звук, который был комфортным и приятным раньше, сейчас как будто в самый мозг).

Свет и тепло можно выключить, а нас нет

Ощущение ритма — нам важно возвращать «здоровую» ритмизацию. Может, вы замечали, что в темноте сидите, немного расшатываясь, качаясь. Особенно у детей может проявляться такой «телесный транс». А ритмизация — это может быть тихая музыка, игра на музыкальных инструментах, танцы, ходьба или действия, внутри «заритмированные» (рутины: чтение, обучение, уборка, йога), или чтение стихов — это тоже определенный ритм.

Чувство границ — в темноте мы можем быть особенно чувствительны к прикосновениям, можем переставать чувствовать тело. И помогает одеяло, которым можно обернуться, простукивание, поглаживание, массаж.

Еда — может тянуть на «быстрые углеводы» — сладости. Может, попробовать сосать леденцы?

Контакт — присутствие других. Нашему «младенцу» важен контакт, в темноте может быть сложно оставаться в одиночестве — если мы одни, стоит хотя бы читать вслух, или, если есть возможность, слушать аудиокнигу или лекции. Чаты в мессенджерах, даже те, в которых ссорятся, — это тоже возможность почувствовать присутствие, создать динамику отношений.

Надежная близость — возможность кому-то написать, рассказать о себе, опереться. Наш «младенец» нуждается в возможности кому-то «выплакать» свой страх, усталость, отчаяние. Нам важно писать друг другу и важно получать поддержку. Нам, на самом деле, сейчас сложно.

А еще, как только становится темно, мы можем чувствовать, как выключаемся. Словно засыпаем. Это связано не только с мелатонином и реакцией на свет. Это такой режим экономии энергии при опасности.

Но свет и тепло можно выключить, а нас — нет.

Текст публикуется с разрешения автора

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