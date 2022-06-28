Коктейль «Молодость мозга». Что есть, чтобы оставаться здоровым

Сейчас как никогда важно быть в хорошей форме

Всё для победы в нашей голове.



В жизни всегда найдется место для подвига и возможности сделать что-то полезное для мира и своего тела, чтобы жизнь была лучше.

За три месяца войны мы изрядно нанервничались, недоспали и из-за стресса что попало ели. Нам было и есть тревожно, страшно, мы чувствуем себя неуверенно.

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Однако это не значит, что мы должны объявить войну собственному телу, пренебречь ним. Сейчас как никогда важно быть в хорошем здоровье, потому что здоровые граждане делают Украину сильнее.

Оставьте в покое мозг

Дирижером нашего состояния, самочувствия, работы всех органов и систем есть мозг. Длительный стресс уменьшает размеры тех структур мозга, которые отвечают за эмоции и настроение, — гиппокампа и миндалевидного тела.

Действие гормонов стресса, а их много, разрушает синаптические связи между нейронами и изменяет размер префронтальной коры, отвечающей за концентрацию внимания, принятие решений, память и социальное взаимодействие.

Поэтому когда говорят «все болезни от нервов», то именно так оно и есть.

В орехах, отрубях и крупах много магния, «минерала спокойствия»

Когда мы все время «на нервах», то есть в крови высокая концентрация гормонов стресса, это угнетает иммунную систему, усиливает загущение крови и повышает риск инсультов и инфарктов. В коре надпочечников развиваются микронекрозы, что приводит к возникновению хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Растет риск диабета, язв желудка и кишечника, а также риск некоторых видов рака (молочной железы и гинекологических), нарушается работа печени, холестериновый обмен, растет масса тела, нарушается питание кожи, развиваются нейродермиты, псориаз, выпадают волосы.

Что делать, куда бежать?

Есть несколько способов уменьшения стресса, наиболее действенные из которых — питание, медитация, физическая активность, сон.

Еда для равновесия

Мы уже знаем, что здоровое питание — это противовоспалительное питание. То есть такое, в котором много клетчатки, разноцветных природных пигментов, антиоксидантов, достаточно жиров, белков и медленных углеводов.

Однако есть некоторые компоненты, укрепляющие наш мозг.

1. Холин и лецитин

Холин и ацетилхолин — это базовые субстраты для процессов памяти и когнитивных функций, для нормальной структуры и работы нейронов. Из холина синтезируется нейромедиатор ацетилхолин, который необходим для слаженной работы нейронов, а также способствует нормализации работы печени.

Источники: больше всего холина в желтке куриного яйца. А также в печени, овсянке, 30% сметане, твороге.

2. Липоевая кислота

Восстанавливает мембраны нервных клеток и улучшает транспорт питательных веществ.

Источники: яйца, сердце, молочные продукты, зелень.

3. Витамин Р (биофлавноиды) и витамин С

Укрепляют сосудистые стенки, особенно стенки капилляров, наиболее страдающие при стрессе. Биофлавоноиды питают полезную микрофлору кишечника.

Витамин С активирует синтез коллагена, а из него состоят сосуды, от состояния которых зависит эффективность гематоэнцефалического барьера — естественного фильтра, который пропускает различные вещества в мозг.

Витамин С используется организмом в течение всего дня, поэтому его поступление должно быть равномерным с утра до вечера.

Источники: все ягоды, а также зелень (петрушки, шпината), капуста и руккола, зеленый чай.

Это не значит, что нужно есть только яйца с ягодами и зеленью. Речь идет о том, что питание должно быть разнообразным, а продукты, богатые этими ценными веществами, нужно чаще включать в рацион.

Также полезны орехи, отруби и крупы с оболочками — в них много магния, «минерала покоя». И продукты, богатые омега-3 жирами: морская жирная рыба, семена льна, льняное масло (если свежее), омега-3 в капсулах.

Что еще?

Медитация с концентрацией внимания на дыхании способствует восстановлению клеток головного мозга (нейропластичность).

Физическая активность имеет много различных положительных воздействий на мозг, в частности, увеличивает синтез нейромедиатора галанина, защищающего нейроны от стресса, причем именно в тех участках, которые больше всего вовлечены в процесс стресса. При стрессе связи между нейронами рвутся, новые не образуются. Поэтому бегайте, быстро ходите, прыгайте, делайте упражнения, танцуйте.

Коктейль « Молодость мозга»

Да, у нас ракеты варваров с гулом пролетают над головами в облаках, и поэтому нужно иметь ясную голову и максимально морально мобилизоваться, чтобы еще больше помогать нашим лучшим в мире защитникам.

Итак, лечебно-профилактический коктейль для молодости мозга, хорошей памяти, здоровых нервов и долголетия.

Ингредиенты:

— желток сырой (свежие куриные яйца помыть с мылом);

— молоко (козье, растительное, коровье), кефир;

— ягоды (желательно разные);

— листик мяты.

Можно добавить:

— чайную ложку смолотых в порошок семян льна — в них много противовоспалительных растительных омега-3 жиров, обладающих нейрозащитным действием, улучшающих состояние капилляров;

— листик гинкго, если у вас растет (у меня аж два дерева в саду);

— чайную ложку порошка лецитина, который полезен для здоровья клеток.

На дно красивого стакана кладете лед, а затем слоями осторожно наливаете взбитый с молоком и ягодами желток. Я сделала три слоя: нижний с шелковицей, смородиной и смородиной, средний — с земляникой, верхний — только желток и молоко. Можно добавить пол чайной ложки сахара.

Чем полезен этот коктейль:

1. Желток богат полиненасыщенными жирами, обладающими противовоспалительными и легкими антитромботическими свойствами. Полиненасыщенные кислоты в желтке такие же, как в оливковом масле — преимущественно олеиновая.

2. Есть небольшое количество полезного холестерина (приблизительно 1,6%), что обеспечивает нормальную работу нервных клеток и нервных волокон, а также необходим для выработки желчи и синтеза витамина D в коже, а также стероидных гормонов, таких как эстрогены и тестостерон.

3. Ягоды богаты полифенолами и витамином С, и в комплексе они уплотняют стенку капилляров, обладают противовоспалительным эффектом, активируют теломеразу, чем способствуют долголетию, защищают жиры клеток мозга от окисления и разрушения, предотвращают развитие нейродегенеративных заболеваний.

Но без белков. Сырые белки содержат некоторые молекулы, которые связывают биотин и ухудшают его усвоение, а также угнетают активность некоторых ферментов поджелудочной железы — именно поэтому белок яйца лучше употреблять в термически обработанном виде.

P. S. Яйца должны быть свежими, желательно — домашними (если куры здоровы) и обязательно вымытыми с водой и мылом.

Текст публикуется с разрешения автора

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