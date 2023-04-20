Как помочь ребенку справиться со страхами и тревогой

Светлана Ройз: «К избеганию мы сейчас особенно внимательны, потому что это может быть признаком травматизации» (Фото:halfpoint/Depositphotos)

Детям важно учиться не избегать того, что они могут выдержать

Дочь иногда говорит: «Мама, у меня завтра доклад. Я так не хочу идти в школу. Можно, я не пойду?» Она всегда знает ответ. Я ей говорю, как сама боялась публичных выступлений. «Разрешить тебе не пойти было бы предательством твоей силы. А ты знаешь, что мы всегда накачиваем мышцу силы или страха. Если ты сейчас будешь избегать того, что пугает, в следующий раз перед контрольной или докладом тебе будет еще страшнее. а если сделаешь шаг — будешь с каждым разом чувствовать себя увереннее. Расскажи, что может происходить худшего? Давай с тобой пройдем по каждому шагу. А представь, что ты уже выступаешь…» А потом мы празднуем ее маленькие победы.



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Я прошу родителей, ребенок которых боится темноты, после долгого периода, когда семья спала со светом, сначала начать играть в игры в темноте, помочь ребенку осознать, что именно пугает во тьме… А потом, может, и читать сказки, где есть отрицательные герои, смотреть мультфильмы с конфликтными ситуациями, не одевать уже достаточно взрослого ребенка, не делать за него домашние задания. Ребенку важно, опираясь на нас, смотреть на то, что сложно. Учиться не избегать того, что он может выдержать. Но здесь важно быть чувствительным к тому, что действительно ребенку по силам.

Я верю в силу наших детей и в нашу мудрость позволить им эту силу проявить

К избеганию мы сейчас особенно внимательны, потому что это может являться признаком травматизации. Я спрашиваю взрослых (даже если запрос не касается этого) — чего именно ребенок пытается избегать. Это «место», где есть огромный потенциал силы. И очень осторожно и постепенно, с поддержкой к чувствам, с осознанием, каких последствий или реакций ребенок боится, с возможной поддержкой психолога мы можем прийти к этому: «Я сам! Я справился! Я могу!»

Я так верю в силу наших детей. И в нашу мудрость позволить им эту силу проявить.

17 идей для «дыхательных игр», чтобы научить детей делать медленный выдох

Это помогает активизировать парасимпатическую нервную систему, а также развлечь и отвлечь от гаджетов. Когда мы предлагаем детям дыхательные практики для умерения тревоги, они не всегда сразу могут понять, как это — медленно выдыхать. Здесь простые идеи, о которых мы можем ребенку напоминать: «А помнишь, как мы играли? Дыши, как во время той игры».

1. «Пузыри». Наливаем полстакана воды. Дуем в соломинку, можно сорвеноваться — у кого больше пузыри.

2. «Воздушный поцелуй» — положить на ладонь бумажку с нарисованным сердцем (можно нарисовать на смятом бумажном шарике), а затем сдуть с ладони, чтобы партнер смог поймать.

3. «Раздуваем краску» — рисуем голову человека, капаем краску, дуем на капли, чтобы краска растекалась, делаем забавные узоры или прически.

4. «Дуй-бол» — перемещаем дыханием по столу — «полю» — мяч — смятый фантик или бумажку; попадаем в ворота.

5. «Лодочка». Делаем из бумаги челнок, запускаем в миску с водой и перемещаем «ветром».

6. «Аэробол» — удерживаем мячик дыханием в воздухе (такие есть в продаже, но можно и сделать самим).

7. «Музыка ветра» — дуть на колокольчик или «музыку ветра».

8. «Кто дольше удержит звук» — на выдохе вместе петь ноту.

9. Петь, говорить скороговорки, играть на флейте или других духовых инструментах.

10. Выдувать мыльные пузыри, пытаться создать самый большой.

11. «Метель». Насыпать шарики пенопласта в стакан (банку, закрывающийся пакет), вставить трубочку, дуть в трубочку, устраивая «бурю в стакане». Важно: размер шарика должен быть гораздо больше, чем диаметр трубочки

12. «Одуванчиковый снег» — дуть на сухие одуванчики, постепенно увеличивая количество цветов.

13. «Торт» — задувать свечи (постепенно увеличивая их количество).

14. Дуть на флюгер .

15. Перемещать дыханием бумажную гусеницу .

16. Сделать поделку — лягушку, у которой мы «выдуваем» язык .

17. «Лабиринт». Устроить соревнование — кто первый дыханием через трубочку или без нее проведет шарик или смятую бумажку по дорожкам (сделанным из Лего, карандашей, очерченным фломастером).

Если ребенок болеет или недавно переболел ковидом, нужно посоветоваться с врачом, можно ли использовать эти практики.

Текст публикуется с разрешения автора

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