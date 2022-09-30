И это не суп. Три блюда из тыквы, которые стоит попробовать

Ароматная мякоть тыквы, немного хрустящего бекона, сочных томатов и ароматного базилика — вот и весь секрет идеального ужина

Однажды я провел опрос среди своих друзей, задав им один вопрос: что вы готовите из тыквы? Практически все ответили, что запекают тыкву с медом, а половина пробовали крем-суп. Но тыква — это не только запекать и готовить суп. Ее можно добавлять в салаты, причем, как в свежем виде, так и в отварном, готовить гратены, равиоли, начинку для пирогов и пирожков, делать творожную запеканку и запекать на гриле.

Видео дня

Удачных вкусовых сочетаний у тыквы достаточно много. Так тыква идеально сочетается с корицей, сливками, сливочным маслом и оливковым маслом, имбирем, сухими тыквенными семенами, ванилью, тимьяном, чесноком, пармезаном и апельсином. Не менее удачным дополнением станет черный молотый перец, лук и лимон. Тыква также сочетается с мясом и рыбой, а также практически со всеми овощами.

Паста с тыквой и беконом

Если вы еще не знаете, то паста — одно из самых любимых мной блюд. Если мне нужно что-то быстро приготовить на ужин, то это чаще всего какая-то паста. И совсем недавно я протестировал новый рецепт пасты с тыквой и беконом. Просто запекаете половину тыквы с чесноком и используете ее ароматную мякоть. Немного хрустящего бекона, сочных томатов и ароматного базилика — вот и весь секрет идеального ужина.

Время приготовления — 35 минут

Порции — 2

Ингредиенты

Тыква — 400 г

Томаты черри — 3−4 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Бекон — 3−4 полоски.

Базилик — 2−3 веточки

Спагетти — 250 г

Оливковое масло — 3−4 ст. л.

Сыр пармезан — 40 г

Корица — 1 щепотка

Соль и перец — по вкусу

Паста с тыквой и беконом / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Полоски бекона (3−4 шт.) положите на сухую разогретую сковороду и обжарьте 5−7 минут с обеих сторон или пока он не станет хрустящим.

Небольшую тыкву помойте и разрежьте на две части. На 2 порции нам нужно запечь кусок тыквы массой около 400 г. Посолите, поперчите, выложите внутрь раздавленный чеснок и полейте оливковым маслом. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при температуре 220−240 градусов в течение 15 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тем временем отварите в подсоленной воде 250 г спагетти, согласно инструкции на упаковке. Я варил пасту на минуту меньше, чем написано, потому что мне нравится, чтобы она оставалась внутри немного жесткой. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг, переложите в миску и полейте чуть-чуть оливковым маслом, чтобы они не слиплись.

Достаньте тыкву из духовки и с помощью ложки отделите мякоть, добавьте ее в пасту.

В миску со спагетти и тыквой добавьте помидоры черри. Вы можете разрезать их пополам или оставить целыми.

Затем добавьте оливковое масло, примерно 3 столовые ложки. Это придаст пасте особый вкус и аромат.

Добавьте к пасте полоски обжаренного бекона, можете поломать их или оставить целыми.

Разложите пасту по тарелкам и посыпьте щепоткой молотой корицы, так она станет еще ароматнее и вкуснее. Натрите в каждую порцию по 20 г пармезана.

Добавьте листики базилика, который всегда отлично дополняет вкус любой пасты.

Лазанья с тыквой и зеленым соусом бешамель

Лазанья с тыквой — это просто, и я берусь это доказать. Уверен, что о лазаньи каждый слышал много, а вот число тех, кто ее готовит, наверное, не так велико. Все потому, что одно название этого блюда внушает нашей голове какие-то нелепые мысли о том, что это очень сложно. Вовсе нет. Это так же просто, как пожарить омлет или сделать тосты на завтрак. Ну, может быть немного дольше. Если вы готовы, давайте начинать.

Время приготовления — 1 час 10 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Тыква — 1 кг

Листы лазаньи — 350 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Грецкий орех — 30 г

Соль и перец — по вкусу

Для соуса бешамель

Сливочное масло — 60 г

Мука — 50 г

Молоко — 700 мл

Зеленый горошек ( замороженный) — 200 г

замороженный) — 200 г Шпинат — 300 г

Сыр моцарелла — 150 г

Соль — 1−2 щепотки

Лазанья с тыквой и зеленым соусом бешамель / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Духовку разогрейте до 180 градусов. Тыкву очистите и порежьте тонкими слайсами (3−4 мм). Тыкву и измельченный чеснок выложите на противень, застеленный пергаментом, посолите, поперчите и полейте оливковым маслом. Запекайте 20 минут. Достаньте из духовки.

Приготовьте соус. В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте на нем муку в течение 1 минуты. Добавьте молоко тремя порциями, постоянно помешивая. Варите, пока смесь не начнет густеть. Добавьте соль, тертую моцареллу, измельченные ядра грецкого ореха, зеленый горошек и предварительно нарезанные чистые листья шпината. Варите еще 1−2 минуты.

Форму для запекания объемом около 2−2,5 литров смажьте оливковым маслом. На дно выложите листы лазаньи, сверху выложите треть тыквы и залейте третью соуса. Повторите слои несколько раз, сверху должен быть слой соуса. Выпекайте в духовке 30−35 минут. При подаче посыпьте лазанью измельченным грецким орехом.

Равиоли с тыквой и соусом из каперсов

Сегодня я предлагаю вам сделать кулинарную трансформацию очень популярного итальянского блюда — равиоли. Вместо традиционной рикотты или мясной начинки мы приготовим равиоли с тыквой. Именно начинку я предлагаю сделать нейтральной, усилив вкус только с помощью перца и соли, а соус приготовить на основе сливочного масла и оливкового масла с пикантными каперсами. Ну а чтобы завершить картину и добавить блюду интересную структуру, мы подадим равиоли с тонкими кусочками цуккини.

Время приготовления — 35 минут

Порции — 2

Ингредиенты

Тыква — 200 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Для теста

Мука — 100 г

Желток — 1 шт.

Соль м 1 щепотка

Для соуса

Сливочное масло — 50 г

Оливковое масло — 50 мл

Каперсы — 1 ст. л.

Цукины — 100 г

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тыкву помойте, почистите и порежьте кубиками небольшого размера. Выложите на противень, застеленный пергаментом, полейте оливковым маслом и запекайте в течение 20−25 минут, пока тыква не станет мягкой.

Готовую тыкву выложите в небольшую кастрюльку и перебейте блендером или разомните вилкой до однородного состояния, добавьте соль, перец по вкусу.

Приготовьте тесто. Смешайте муку с желтком, добавьте щепотку соли и немного воды. Хорошо вымесите — тесто должно быть достаточно плотным и не прилипать к рукам. Тонко раскатайте тесто и разрежьте ножом на небольшие квадратики одинакового размера.

Выложите немного тыквенного пюре на квадратик теста, сверните его пополам в виде треугольника и защипните по бокам, чтобы получить равиоли классической формы, похожей на форму пельменей. Отварите в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут после всплытия.

Пока варятся равиоли, приготовьте соус, смешав в небольшом сотейнике 50 мл оливкового масла и 50 г сливочного масла из 1 ст. л. каперсов, и проварите на маленьком огне в течение нескольких минут. Готовые равиоли достаньте шумовкой из воды, выложите в глубокую тарелку, полейте соусом и добавьте к ним цуккини, изрезанные тонкими слайсами с помощью экономки.

Больше рецептов на klopotenko.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь