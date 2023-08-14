Люди проходят рядом со зданием, которое было повреждено российским снарядом. Киев, август 2023 года (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Чтобы вернуть людей в города, власть должна не просто обещать им жилье, а показать перспективу, привлечь к восстановлению и обеспечить возможность зарабатывать, подчеркивает в интервью NV украинский архитектор-урбанист Юлиан Чаплинский.

После падения Берлинской стены в ноябре 1989 года города восточной Германии оказались на «экономическом дне». И именно отсутствие больших средств подтолкнуло местные власти активнее привлекать к восстановлению простых граждан.

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«Там смогли нырнуть на уровень обычных жителей и хорошо развили процесс партисипации — привлечение граждан и локального бизнеса к проблемам улицы, дома, двора, района», — рассказывает Юлиан Чаплинский, урбанист, главный архитектор Львова в 2015—2019 годах.