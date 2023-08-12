Архитектор Юлиан Чаплинский — о европейском опыте восстановления крупных городов и факторах, которые помогут после войны удержать и вернуть украинцев в те населенные пункты, которые подверглись значительным разрушениям.

Российская война вызывает масштабные разрушения в украинских городах. На восстановление страны понадобится от $500 млрд до $900 млрд, оценивают в министерстве экономики. А в Евросоюзе уже пообещали создать специальный инструмент, который обеспечит Украине 50 млрд евро поддержки в течение 2024−2027 годов на восстановление и модернизацию.

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Впрочем, для успешного восстановления украинским городам нужны не просто деньги, а дальновидная стратегия, убежден урбанист Юлиан Чаплинский, который в 2015—2019 годах работал главным архитектором Львова. Потому задачей властей должно быть не обеспечить людей квартирами, а создать перспективы, поддержать частные инициативы и привлечь горожан к развитию собственных микрообщин, говорит он NV. И предлагает учиться на иностранном опыте.

— Вы давно сотрудничаете с немецкими коллегами в проектах по градостроительству в Украине. Какой опыт восточногерманских городов, переживших сначала войну, а затем разделение страны и кризис с оттоком населения после объединения Германии, может быть наиболее актуальным для Украины сейчас?

— Первое, в чем я вижу схожесть ситуации, это миграция. Второй момент — Восточная Германия была очень бедной. Там правили коммунисты, социалисты, был красный террор, Штази. Они были на экономическом дне.

Украина в 1990 году обрела независимость, а в Германии в 1989-м упала Берлинская стена, после чего еще несколько лет продолжалась трансформация, потому что это было неожиданно как для Западной Германии, так и для Восточной. И, фактически, их уровень жизни можно приравнять к нашему — они стартовали с 1990-го года, как и мы.